Bakan Soylu'dan Karkamış'taki anonsa ilişkin açıklama: "Maksadını aşmış bir ilan yapılmış"

Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki "Kahraman Türk ordusu birazdan terör örgütü PKK'ya operasyon düzenleyecektir. Lütfen evlerinizden çıkmayın" anonsuna ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sokağa çıkma yasağı söz konusu değil. Sadece ufak bir uyarı söz konusu olacakmış. Zannediyorum maksadını aşmış bir ilan yapılmış. Ne sokağa çıkma yasağı var ne de başka bir şey söz konusu" açıklamasını yaptı.

Kocaeli'de 17 Ağustos etkinliklerine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'teki anonsla ilgili de açıklama yaptı. Bakan Soylu anonsa ilişkin, "Maksadını aşmış bir anonsun camiden yapıldığı konusunda Vali Bey ile az önce konuştum. Böyle bir sokağa çıkma yasağı söz konusu falan değil. Sadece anladığım kadarıyla ufak bir uyarı söz konusu olacakmış. Zannediyorum maksadını aşmış bir ilan yapılmış. Ne sokağa çıkma yasağı var, ne de başka bir şey söz konusu. Bu tip işlerde buradaki kamu görevlilerine de ikazım soğukkanlı olmaları. Oradaki kamu görevlilerini de tenkit ettiğimi söylemek istiyorum" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ