Gaziantep'in sakız helvası coğrafi işaret aldı, coğrafi işaretli ürün sayısı 112 oldu - Son Dakika
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Gaziantep'in sakız helvası coğrafi işaret aldı, coğrafi işaretli ürün sayısı 112 oldu

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Gaziantep\'in sakız helvası coğrafi işaret aldı, coğrafi işaretli ürün sayısı 112 oldu
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Gaziantep\'in sakız helvası coğrafi işaret aldı, coğrafi işaretli ürün sayısı 112 oldu
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Gaziantep'te sakız helvası, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret alarak tescillendi. Kentin coğrafi işaretli ürün sayısı 112'ye yükselirken Gaziantep, Türkiye'nin en fazla coğrafi işaretli ürününe sahip şehri konumunu güçlendirdi.

Gastronomi kenti Gaziantep'te tatlılar arasında önemli bir yere sahip olan ve geçmişte özellikle Ramazan aylarının ortasında nişan ve kız isteme merasimlerine götürülen sakız helvası, coğrafi işaret aldı.

Gastronomi kenti Gaziantep'in köklü lezzetleri arasında yer alan sakız helvasının tescili için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışma yürütüldü. Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar sonucunda başvurusu tamamlanan sakız helvası, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi. Çöven kökü, şeker, limon tuzu, Antep fıstığı veya ceviz kullanılarak büyük bakır kazanlarda kaynatılarak hazırlanan, bir gün dinlendirilerek kesime sunulan ve ardından satışa hazır hale getirilen sakız helvasının yöresel özellikleri ve üretim yöntemi de koruma altına alındı. Sakız helvasının tescillenmesiyle Gaziantep'in coğrafi işaretli ürün sayısı 112'ye yükseldi. Türkiye'nin en fazla coğrafi işaretli ürününe sahip şehri olan Gaziantep, üç yeni tescille gastronomi alanındaki öncü konumunu güçlendirdi.

"Sakız helva Gaziantep'e has bir üründür"

Sakız helvanın Gaziantep'e özgü bir ürün olduğunu belirten Hüseyin Özgüler, "Sakız helva Gaziantep'e has bir üründür. Şeker, çöven ve çok az limon tuzunun kazanda kaynatılıp çırpılmasıyla elde edilir. İçerisine fıstık ve ceviz konularak yoğrulur ve bir gün dinlendirilir. Ertesi gün ise kesime sunulur" dedi.

"Ramazan aylarında nişan evlerine ikram ve hediye olarak gönderilirdi"

Sakız helvanın geçmişte Ramazan aylarında nişan evlerine ikram ve hediye olarak gönderildiğini anlatan Özgüler, "Gaziantep'te sakız helva, susamlı kıtır helva ve leblebili kıtır helva ile birlikte özellikle Ramazan aylarında nişan evlerine ikram ve hediye olarak gönderilirdi" ifadelerini kullandı.

"Tescilinin alınması bizi çok mutlu etti"

Sakız helvanın Gaziantep'te baklavadan sonra yoğun tüketilen ürünlerden biri olduğunu söyleyen Özgüler, ürünün tescil almasından dolayı mutlu olduğunu aktararak, "Tescilinin alınması bizi çok mutlu etti. Gaziantep'e has bir ürün olduğu için Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'e teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin çabalarıyla bu çalışma hayata geçirildi. Gaziantep'e hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

"Vatandaşların talebi yoğun"

Sakız helvanın farklı çeşitlerinin yapılabildiğini belirten Özgüler, "Sakız helva bir gün içerisinde yapılıyor. İçerisine fıstık, ceviz veya farklı ürünler koyarak çeşitlendirmek mümkün. Vatandaşların talebi de yoğun. Fiyatının uygun olması nedeniyle insanlar rahatlıkla alabiliyor. Tatlı ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Pahalı ürünleri alamayan vatandaşlar da bu tür ürünleri tercih ederek aileleriyle birlikte tüketiyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Gaziantep'in sakız helvası coğrafi işaret aldı, coğrafi işaretli ürün sayısı 112 oldu - Son Dakika
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