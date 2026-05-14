Gaziantep OSB’de Cengiz Şimşek yeniden başkan seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gaziantep OSB’de Cengiz Şimşek yeniden başkan seçildi

Gaziantep OSB’de Cengiz Şimşek yeniden başkan seçildi
14.05.2026 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyeti Seçimleri’nde tek aday olan Cengiz Şimşek, oy birliğiyle yeniden başkan seçildi. Seçim toplantısında Gaziantep’in sanayi gücü, yeni yatırımlar, ulaşım projeleri ve geleceğe yönelik hedefler masaya yatırıldı.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde gerçekleştirilen Müteşebbis Heyeti Seçimleri’nde mevcut Başkan Cengiz Şimşek güven tazeledi. Devlet Tiyatroları Şehitkamil Sahnesi’nde düzenlenen toplantıya Gaziantep protokolü, sanayi ve ticaret dünyasının temsilcileri ile çok sayıda sanayici katıldı. Tek liste ile gidilen seçimlerde oy birliğiyle yeniden başkan seçilen Şimşek, Gaziantep OSB’nin geleceğine yönelik önemli projeleri ve hedefleri kamuoyuyla paylaştı.

Gaziantep OSB’de Cengiz Şimşek yeniden başkan seçildi

“GAZİANTEP’İN GELECEĞİ PARLAK”

Toplantıda konuşan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep’in üretim ve ticarette Türkiye’nin en güçlü şehirlerinden biri olduğunu belirterek sanayicilere övgü dolu sözler söyledi. Dünyanın ekonomik açıdan zor bir süreçten geçtiğini ifade eden Çeber, Gaziantep’in yatırım ve üretimden vazgeçmeyen yapısıyla dikkat çektiğini vurguladı.

Vali Çeber, “Gaziantep tüm dünya ile ticaret yapan bir şehir. Herkesin yatırım mı olur dediği bir dönemde yatırımı ve yeni projeleri kesmeyen bir şehir. Kazandığını ülkesiyle ve insanlarıyla paylaşan bir şehir” ifadelerini kullandı. Gaziantep’in birlik ve dayanışma kültürüyle büyümeye devam edeceğini kaydeden Çeber, kentin geleceğinin oldukça parlak olduğunu söyledi.

“GAZİANTEP’İN GÜCÜ BİRLİK VE BERABERLİKTEN GELİYOR”

Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek ise yaptığı konuşmada, OSB’nin başarısının yalnızca sanayi yatırımlarından ibaret olmadığını belirtti. Şimşek, Gaziantep’in üretim gücünün arkasında emek, cesaret ve dayanışma olduğunu ifade ederek ortak akıl anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi.

Gaziantep’in İpekyolu’nun kalbinde yer alan önemli bir ticaret ve üretim merkezi olduğunu vurgulayan Şimşek, “Bu hikâye üretmekten vazgeçmeyen sanayicilerin hikâyesidir. Gaziantep’in gücü birlik ve beraberlikten geliyor” dedi. Şimşek ayrıca, OSB’de bugüne kadar hayata geçirilen projelerin sanayicilerin rekabet gücünü artırdığını kaydetti.

Gaziantep OSB’de Cengiz Şimşek yeniden başkan seçildi

“VERDİĞİMİZ SÖZLERİN HER BİRİ YATIRIMA DÖNÜŞTÜ”

Şimşek konuşmasında, görev sürecinde gerçekleştirilen yatırımları da anlattı. Otoyol köprülü kavşağı, OSB Hastanesi, teknokent, meslek lisesi, GES yatırımları, güvenlik ve itfaiye hizmetlerinin bölgeye önemli katkılar sunduğunu belirten Şimşek, çevre düzenlemeleriyle OSB’nin daha modern bir yapıya kavuştuğunu ifade etti.

“Biz sadece bina yapmadık, aynı zamanda güven ve istikrar inşa ettik” diyen Şimşek, imara aykırı ve kaçak yapılara karşı tüm sanayicilerin duyarlı olması gerektiğini söyledi. Gaziantep OSB’nin planlı büyümesini korumanın ortak sorumluluk olduğunu belirten Şimşek, yeni yatırımlarla sanayinin daha da güçleneceğini kaydetti.

DÜLÜK TÜNELİ VE 15 BİN KONUTLUK YENİ YAŞAM ALANI

Gaziantep OSB’nin geleceğine ilişkin projeler hakkında da bilgi veren Şimşek, Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle önemli yatırımların planlandığını açıkladı. Dülük Tüneli projesiyle ulaşımda yeni bir dönemin başlayacağını belirten Şimşek, çalışanlar için 15 bin konutluk yaşam alanı oluşturulacağını ifade etti.

Çevreye duyarlı ileri teknoloji arıtma tesisleri, teknoloji lisesi, kreşler ve sosyal yaşam alanlarıyla OSB’nin yalnızca bir üretim merkezi değil, aynı zamanda güçlü bir yaşam merkezi haline geleceğini kaydeden Şimşek, “Biz sadece bugünü değil yarını da planlıyoruz” dedi. Yapılan seçimlerin ardından Gaziantep OSB’nin yeni yönetim kurulu da belirlenirken, toplantı sanayicilerin yoğun katılımıyla tamamlandı.

Haber: Mehmet Güngördü

Yerel Haberler, Gaziantep, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziantep OSB’de Cengiz Şimşek yeniden başkan seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
3 cezayı aynı anda yedi Toplam miktar dudak uçuklattı 3 cezayı aynı anda yedi! Toplam miktar dudak uçuklattı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
ODTÜ’deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı ODTÜ'deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump’ı resmi törenle karşıladı Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump'ı resmi törenle karşıladı
Trump ile Şi Jinping arasında tarihi zirve: Ortak olmalıyız, rakip değil Trump ile Şi Jinping arasında tarihi zirve: Ortak olmalıyız, rakip değil
Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi’den küresel piyasaları sallayacak anlaşma Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi'den küresel piyasaları sallayacak anlaşma

22:14
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
21:33
Yer: Sabiha Gökçen Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
Yer: Sabiha Gökçen! Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
21:29
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
20:36
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu’nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu'nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
20:25
Adana’ya getirildi Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’dan ilk açıklama
Adana'ya getirildi! Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama
20:18
Türkiye’den en çok konut alan yabancılar belli oldu
Türkiye'den en çok konut alan yabancılar belli oldu
20:10
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
20:01
Belçika’dan Türkiye açıklaması: AB ile Gümrük Birliği’nin yenilenme zamanı geldi
Belçika'dan Türkiye açıklaması: AB ile Gümrük Birliği'nin yenilenme zamanı geldi
19:53
Ünlü şarkıcı Semicenk, Dünya Kupası’na katılacak A Milli Takım’a marş yazdı
Ünlü şarkıcı Semicenk, Dünya Kupası'na katılacak A Milli Takım'a marş yazdı
19:47
Arınç’tan kendisine “Siyaset fosili, FETÖ kuryesi“ diyen Semih Yalçın’a sert yanıt
Arınç'tan kendisine "Siyaset fosili, FETÖ kuryesi" diyen Semih Yalçın'a sert yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 22:44:14. #7.12#
SON DAKİKA: Gaziantep OSB’de Cengiz Şimşek yeniden başkan seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.