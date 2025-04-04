Gaziantep Spor Kulübü 2024-2025 Sezonunda Büyük Başarılar Elde Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gaziantep Spor Kulübü 2024-2025 Sezonunda Büyük Başarılar Elde Etti

Gaziantep Spor Kulübü 2024-2025 Sezonunda Büyük Başarılar Elde Etti

Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, ulusal ve uluslararası arenalarda kazandığı şampiyonluklarla şehrin adını spor dünyasına altın harflerle yazdırdı. Sporcularının gösterdiği performanslar, Gaziantep'i 'Spor Şehri' vizyonunda zirveye taşıdı.

04.04.2025 10:32  Güncelleme: 10:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün sporcuları ve takımları, ulusal ve uluslararası arenalarda elde ettikleri başarılarla şehrin adını spor dünyasına altın harflerle yazdırdı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün sporcuları ve takımları, 2024-2025 sezonunda ulusal ve uluslararası arenalarda elde ettikleri başarılarla şehrin adını spor dünyasına altın harflerle yazdırdı. Dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonluklarıyla zirvedeki yerini sağlamlaştıran Gaziantep, "Spor Şehri" vizyonunu kararlılıkla sürdürüyor.

Yatırımlar meyvesini veriyor

Spor altyapısına yaptığı yatırımlar ve sporculara sağladığı desteklerle öne çıkan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, bünyesindeki spor kulübü aracılığıyla başarılarına her geçen gün yenilerini ekliyor. Kulüp sporcuları, 2024 yılında 12 farklı branşta düzenlenen şampiyonalarda mücadele ederek 6 dünya birinciliği, 4 Avrupa birinciliği ve çok sayıda Türkiye derecesi elde etti. Bireysel ve takım müsabakalarında kazandıkları madalyalarla Gazi şehre büyük gurur yaşattı.

Dünya arenasında Gaziantep rüzgarı

Uluslararası arenada dikkat çeken performanslar sergileyen sporcular, dünya klasmanında önemli başarılar kazandı. 2025 Dünya U13 Tek Erkekler Masa Tenisi Şampiyonası'nda Ahmet Yiğit Gülenler dünya üçüncüsü oldu. Moldova'da düzenlenen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda engelli bilek güreşi kategorisinde Mustafa Dinleyici dünya birinciliğini elde ederken, Sude Naz Cin dünya üçüncüsü oldu. Ahmet Efe Kendirci sağ kolda dünya birincisi, Hamza Kendirci ise U23 sol kolda dünya üçüncüsü oldu.

Takımlar madalyaları topladı

2024 Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda Enes Bilben, Ferizan Gocuk, Halime Eke ve Büşra Beyazbal'dan oluşan takım, dünya birincisi olarak önemli bir başarıya imza attı. Aynı yıl düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda Muhammed Alper Arslan dünya birincisi, Ahmet Koyunlu ise dünya ikincisi oldu. 2024 Dünya Muay Thai Şampiyonası'nda Enes Bilben dünya üçüncüsü olurken, Halime Eke ve Büşra Beyazbal dünya ikinciliği elde etti.

Her branşta şampiyonluk yolunda

Sporcular ayrıca Avrupa ve Türkiye şampiyonalarında da önemli dereceler kazandı. Futbol, voleybol, basketbol ve kort tenisi başta olmak üzere para yüzme, atletizm, karate, Muay Thai, engelli judo, güreş, halter, kick boks, masa tenisi, bilek güreşi ve engelli bilek güreşi gibi birçok branşta şehri başarıyla temsil ederek madalya ve kupalarla döndü.

Altyapı ve takımlarda yeni başarılar

Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, gelişimini sürdürdüğü farklı branşlarda da dikkat çekici başarılar elde etti. Sutopu takımı yeniden kuruldu. Basketbol takımı bölgesel lige yükseldi. Futbolda U-14 yaş grubunda Gaziantep şampiyonu olan takım, Adana'daki Türkiye Şampiyonası'nda mücadele ediyor. Voleybolda yaş kategorilerinde başarılı bir ilerleme kaydediliyor. Kort tenisinde milli takıma antrenör verilirken, küçük yaş gruplarında birçok yeni sporcu Türk sporuna kazandırıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, gaziantep, Yerel, Yaşam, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gaziantep Spor Kulübü 2024-2025 Sezonunda Büyük Başarılar Elde Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa Güzeli Güler Erdoğan polisten kaçarken feci şekilde can verdi Avrupa Güzeli Güler Erdoğan polisten kaçarken feci şekilde can verdi
Yılmaz Vural’dan Mourinho’nun hareketine ortalığı karıştıracak yorum: Okan Buruk tahrik etti Yılmaz Vural'dan Mourinho'nun hareketine ortalığı karıştıracak yorum: Okan Buruk tahrik etti
Trabzon’da İmamoğlu’na destek standında bıçaklı saldırı Trabzon'da İmamoğlu'na destek standında bıçaklı saldırı
Rusya: İran’a Saldırı Felaketle Sonuçlanabilir Rusya: İran'a Saldırı Felaketle Sonuçlanabilir
Aybüke Pusat’a destek veren Başak Gümülcinelioğlu TRT dizisinden çıkarıldı Aybüke Pusat'a destek veren Başak Gümülcinelioğlu TRT dizisinden çıkarıldı
Sosyal medya fenomeni hemşire, doğum sırasında hayatını kaybetti Sosyal medya fenomeni hemşire, doğum sırasında hayatını kaybetti
TFF’den sürpriz karar Derbiye atanan hekem 1. Lig maçı yönetecek TFF'den sürpriz karar! Derbiye atanan hekem 1. Lig maçı yönetecek
14 yıl sonra bir ilk Okan Buruk, Jose Mourinho’nun kabusu oldu 14 yıl sonra bir ilk! Okan Buruk, Jose Mourinho'nun kabusu oldu
3 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin temmuz zammı belli oldu 3 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin temmuz zammı belli oldu
Büşra Cin’in katil zanlısı için yapılan yorumlar yok artık dedirtti Büşra Cin'in katil zanlısı için yapılan yorumlar yok artık dedirtti
Türkiye’den ABD’nin ticaret savaşı başlatan kararına ilk tepki Türkiye'den ABD'nin ticaret savaşı başlatan kararına ilk tepki

10:56 3 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin temmuz zammı belli oldu 3 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin temmuz zammı belli oldu
09:49 Büşra Cin’in katil zanlısı için yapılan yorumlar yok artık dedirtti Büşra Cin'in katil zanlısı için yapılan yorumlar yok artık dedirtti
08:44 Türkiye’den ABD’nin ticaret savaşı başlatan kararına ilk tepki Türkiye'den ABD'nin ticaret savaşı başlatan kararına ilk tepki
08:18 CHP kurultayıyla ilgili bomba kulis Özel’e iki rakip çıktı CHP kurultayıyla ilgili bomba kulis! Özel'e iki rakip çıktı
07:42 Yunanistan’daki dev tatbikata Katar’ın da katılması tartışma yarattı Yunanistan'daki dev tatbikata Katar'ın da katılması tartışma yarattı
16:21 Volkan Konak’a müdahale geç mi yapıldı Bakanlıktan videolu yanıt Volkan Konak'a müdahale geç mi yapıldı? Bakanlıktan videolu yanıt
16:20 Kalabalık meydanda kendi aracını patlatan şahıs ağır yaralandı Kalabalık meydanda kendi aracını patlatan şahıs ağır yaralandı
16:10 14 yıl sonra bir ilk Okan Buruk, Jose Mourinho’nun kabusu oldu 14 yıl sonra bir ilk! Okan Buruk, Jose Mourinho'nun kabusu oldu
16:07 TFF’den sürpriz karar Derbiye atanan hekem 1. Lig maçı yönetecek TFF'den sürpriz karar! Derbiye atanan hekem 1. Lig maçı yönetecek
16:02 Sosyal medya fenomeni hemşire, doğum sırasında hayatını kaybetti Sosyal medya fenomeni hemşire, doğum sırasında hayatını kaybetti
15:53 Aybüke Pusat’a destek veren Başak Gümülcinelioğlu TRT dizisinden çıkarıldı Aybüke Pusat'a destek veren Başak Gümülcinelioğlu TRT dizisinden çıkarıldı
15:52 Rusya: İran’a Saldırı Felaketle Sonuçlanabilir Rusya: İran'a Saldırı Felaketle Sonuçlanabilir
15:45 Trabzon’da İmamoğlu’na destek standında bıçaklı saldırı Trabzon'da İmamoğlu'na destek standında bıçaklı saldırı
15:45 Yılmaz Vural’dan Mourinho’nun hareketine ortalığı karıştıracak yorum: Okan Buruk tahrik etti Yılmaz Vural'dan Mourinho'nun hareketine ortalığı karıştıracak yorum: Okan Buruk tahrik etti
15:23 Avrupa Güzeli Güler Erdoğan polisten kaçarken feci şekilde can verdi Avrupa Güzeli Güler Erdoğan polisten kaçarken feci şekilde can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2025 11:17:19. #7.12#
SON DAKİKA: Gaziantep Spor Kulübü 2024-2025 Sezonunda Büyük Başarılar Elde Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement