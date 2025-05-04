Gaziantep'te 1. Ulusal Yemek Yarışması Heyecanı - Son Dakika
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Gaziantep'te 1. Ulusal Yemek Yarışması Heyecanı

Gaziantep\'te 1. Ulusal Yemek Yarışması Heyecanı

Gaziantep'te düzenlenen 1. Ulusal Yemek Yarışması'nda ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri geleceğin şefleri olarak iki gün boyunca yeteneklerini sergiledi. Yarışmaya down sendromlu bireyler de katılarak renkli görüntülere sahne oldu.

04.05.2025 14:10  Güncelleme: 14:17
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Gaziantep'te çeşitli kurumların desteğiyle düzenlenen '1. Ulusal Yemek Yarışması'nda geleceğin şefi ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri maharetlerini sergiledi.

Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu'na bağlı Gaziantep Profesyonel Aşçılar ve İşletmeciler Derneği tarafından düzenlenen '1. Ulusal Yemek Yarışması'nda geleceğin şefi ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri yarıştı. Gaziantep'te, 3 Mayıs'ta başlayan ve 5 Mayıs'ta bitecek olan Ulusal Yemek Yarışması'nda Türkiye'nin dört bir yanından 80 şef yarıştı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Aşçılar ve Şefler Federasyonu (TASFED) tarafından da desteklenen yarışmanın Jüri Başkanlığını ise Gaziantepli Ünlü Şef Tahir Tekin Öztan yaptı.

Geleceğin şefleri kıyasıya yarıştı

Festivaller Parkı'nda düzenlenen yarışmaya ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra down sendromlu bireylerde katıldı. Down sendromlu bireylerin de hünerlerini sergilediği yemek yarışmasında geleceğin şefleri kıyasıya yarıştı. Renkli görüntülere sahne olan yarışmada yarışmacılar, en iyi yemek ve tatlıları yapabilmek için uğraştı. Yarışmada katılımcılar belirlenen süre içerisinde şehirlerine ait yemek ve tatlı yapmak için çalıştı. Vatandaşlar da yarışmayı ilgiyle izlerken, hem yarışmacılar hem de vatandaşlar yarışmada keyif dolu vakit geçirdi. Toplam 300 öğrencinin katılım sağladığı ve hünerlerini sergilediği yarışmada, jüri üyelerince yapılan değerlendirme sonucu birinciliği elde edenlere madalya takdim edildi.

"Herkes kendi şehrini tanıtıyor, kendi şehrinin yemeklerini yapıyor"

Ulusal Yemek Yarışmasının Gaziantep'te yapılmasının önemli olduğunu vurgulayan Şef Tahir Tekin Öztan, "Bu tür yarışmaların en büyük özelliği herkes kendi şehrini tanıtıyor, kendi şehrinin yemeklerini yapıyor ve o yemeklerle yarışıyor. Bu sayede şehrimizin kültürünü hem birbirimize tanıtıyoruz hem de tattırıyoruz. Minik yarışmacılarımızı da gastronomi sektörüne kendilerini teşvik ediyor" dedi.

"Amacımız Türkiye'nin dört bir yanından şefleri ve 80 ilin kültürünü buluşturmak"

Gaziantep'in, Türkiye'nin yemek ve lezzet bakımından en zengin kenti ve dünyanın kabul ettiği bir gastronomi şehri olduğunu belirten Gaziantep Profesyonel Aşçılar ve İşletmeciler Derneği Başkanı Fazilet Kahraman, tüm Gazianteplileri Festival Park'a beklediklerini ifade etti. Yarışmaya Türkiye'nin dört bir yanından 80 şefin, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra down sendromlu bireylerin de katıldığını bildiren Kahraman, "Bu yarışmayı düzenlemedeki amacımız Türkiye'nin dört bir yanından şefleri ve 80 ilimizin kültürünün buluşmasını sağlamaktı. Yarışma vesilesiyle istedik ki 81 ilden şefimiz gelsin, 81 ilden gelen şeflerimiz çocuklarımızla muhatap olsun ve ortaya güzel şeyler çıksın diye uğraştık. Şehrimize gelen bütün dernek başkanlarımız yarışmaya katıldı ve kendi memleketlerinin coğrafi yemeğini yapıyorlar. Biz de Gaziantep olarak kendi şehrimizin coğrafi yemeğini yapıyoruz, tanıtıyoruz ve tattırıyoruz. Her tabakta bir hikaye ve her sofrada bir kültür var anlayışıyla çıktığımız bu yolda her tabakta bir kültür ve her sofrada bir lezzet var diyoruz" diye konuştu.

"Yarışma güzel geçti ve birinci olduğum için çok mutluyum"

Yarışmada yaptığı tatlı çeşidiyle birinci olarak altın ödülü kazanan Gaziantep Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 4. sınıf öğrencisi Reyhan Erdem de, "Benim için güzel bir deneyim oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Yarışmaya Mehmet hocam sayesinde katıldım. Yarışma güzel geçti ve birinci olduğum için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"Bu tür yarışmaların gerek şehrimize gerek öğrencilerimize çok büyük katkısı var"

Gaziantep Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mehmet Düzgün ise öğrencisi Reyhan Erdem'in yarışmada birinci olmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bu tür yarışmaların gerek şehrimize gerek öğrencilerimize çok büyük katkısı olmaktadır. Reyhan öğrencimiz 4 sınıf öğrencimiz. Çok başarılı çalışmaları var. Bugün bu yarışmada da birinci oldu, kendisini tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'te 1. Ulusal Yemek Yarışması Heyecanı - Son Dakika

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