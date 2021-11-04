Üye Girişi
Gaziantep'te gençlerin meslek kaygısına son - Son Dakika

Gaziantep'te gençlerin meslek kaygısına son

04.11.2021 14:44
Gaziantep'te gençlerin meslek kaygısına son

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen "Mesleki Eğitim Yoluyla Çıraklığı Destekleme ve Yaygınlaştırma" projesi sayesinde kentte öğrenimini yarıda bırakan gençlerin hem meslek kaygısına son veriliyor hem de sanayi kenti Gaziantep'in...

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen "Mesleki Eğitim Yoluyla Çıraklığı Destekleme ve Yaygınlaştırma" projesi sayesinde kentte öğrenimini yarıda bırakan gençlerin hem meslek kaygısına son veriliyor hem de sanayi kenti Gaziantep'in ara eleman ihtiyacı gideriliyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde sanayi, ticaret ile esnaf ve sanatkarlar odalarının yanı sıra çok sayıdaki kurum ve kuruluşun destekleriyle yürütülen "Mesleki Eğitim Yoluyla Çıraklığı Destekleme ve Yaygınlaştırma" projesiyle eğitim hayatlarını yarıda bırakan gençler meslek sahibi oluyor. Bu kapsamda lise eğitimi görmeyen ya da yarıda bırakan gençlerin hem sanayi kentinde ara elaman ihtiyacını karşılaması hem de eğitim görerek, meslek edinmesi hedefleniyor. Program çerçevesinde kentte 6 olan mesleki eğitim merkezinin sayısı 49'a çıkarıldı. Eğitim almaya başlayan gençler, 1 gün okul ve 4 gün işletmede olmak üzere 5 günlük programa dahil ediliyor. Böylelikle sigorta yapılan ve asgari ücretin yüzde 30'u kadar maaş alan gençlerin sayısı geçen yıla göre iki kat arttı. Eğitimin ardından Avrupa Birliğinin verdiği Europass Belgesi de alan gençlerle sanayi kentinin ara eleman ihtiyacının karşılanması amaçlanıyor.

3 bin 600 olan öğrenci sayısı 8 bin 500'e çıktı

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı İbrahim Necip Kafadar, Gaziantep'te sanayide yetişmiş eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla kalfa, usta, çıraklık uygulamalarını yürüttüklerini söyledi.

Mesleki eğitim merkezi modelinin daha önce çıraklık adıyla anıldığını ifade eden Kafadar, "Şu an 9. sınıfta Mesleki Eğitim Programı'na kayıt olan öğrencilerimiz bir işletmeyle sözleşme imzalıyor. Gençlerin sigortalarını okul yapıyor, asgari ücretin yüzde 30'u kadarını da maaşlarını işletmeden alıyorlar. Okulu bitirdiklerinde meslek lisesi diploması ve ustalık belgesine sahip oluyorlar. Öğrencimiz kendini geliştirip okumak isterse üniversite sınavlarına girerekten lisans eğitimi alabiliyor" dedi.

Kafadar, öğrencilere 4 yıllık eğitimin ardından Avrupa'da geçerli mesleki yeterlilik belgesi verildiğini dile getirerek, "Daha önce ilimizde 6 mesleki eğitim merkezi vardı. 43 meslek lisesinde mesleki eğitim merkezi açarak bu sayı 49'a çıkarıldı. İlimizde 3 bin 600 olan meslek eğitim merkezlerimizdeki öğrenci sayımızı 8 bin 500'e çıkararak Türkiye'de İstanbul'un ardından ikinci sıraya geldik. Bu programa başlarken bir hedef kitlemiz vardı. Ortaokulu bitirmiş ama liseye kayıt yaptıramamış 6 bin 556 öğrencimiz vardı" ifadelerini kullandı.

"Gençlere fırsat sunuyoruz"

Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Daire Başkanı Murat Geç ise liseye kayıt yaptırmayan gençlere fırsat sunduklarını belirtti.

Bu anlamda belediye olarak programı tanıtmak ve lojistiğini sağlamak amacıyla destek verdiklerini aktaran Geç, "Çocuklarımızın önce mesleki kabiliyetlerini ölçüyoruz. Sonra haftada 4 gün çalışıp, işini uygulama yaparak öğrenebileceği evine yakın iş yeri buluyoruz. 4 yıl sonra meslek lisesi mezunu, ustalık ve Europass belgesi sahibi yapıyoruz. Çocuklarımızın geleceğini ilgilendiren böylesi önemli konuda seferberliğimize katılım çok önemli" şeklinde konuştu.

Bobinaj üretimi yapan işletmenin sahibi Ali Özdemir de öğretmenlerin program hakkında kendilerini bilgilendirdiklerini belirterek, "Öğretmenlerimiz bize eleman gönderdi, biz de elemanlarımızı göndererek eğitimlerine katkı sağladık. Devlet bize sigortaları ve maaşları için destek veriyor. Bundan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu konuda tüm esnaf arkadaşlarımızın ve işverenlerimizin daha da ağırlık vermesi, çıraklarımıza daha da önem vermesi gerekiyor" dedi.

Öğrencilerden Müslüm Ürkmez, 8. sınıfı geçen yıl bitirdiğini, yetkililerin kendisini arayıp konu hakkında bilgi verdiklerini anlatarak, "Hem aileme ekonomik destek sağlıyorum hem de sigortam yapılıyor. Meslek öğrenmek çok güzel ve küçükken öğrenmek daha iyi" diye konuştu. - GAZİANTEP

Gaziantep'te gençlerin meslek kaygısına son
Gaziantep'te gençlerin meslek kaygısına son
Gaziantep'te gençlerin meslek kaygısına son
Gaziantep'te gençlerin meslek kaygısına son

milli eğitim bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Mesleki Eğitim, Gaziantep, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gaziantep'te gençlerin meslek kaygısına son - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tasarruf önerisinde bulunan Bakan Dönmez'den yeni açıklama geldi: Sözlerimi çarpıttılar 16:03 Tasarruf önerisinde bulunan Bakan Dönmez'den yeni açıklama geldi: Sözlerimi çarpıttılar Statta cinsel ilişkiye giren dev takımın futbolcularına soruşturma 15:59 Statta cinsel ilişkiye giren dev takımın futbolcularına soruşturma MHP'den sert tepki: Cesaretinden değil, ödlekliğini gizleme telaşındandır 15:43 MHP'den sert tepki: Cesaretinden değil, ödlekliğini gizleme telaşındandır
2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı 15:33 2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Ermenistan'la barış imzalamaya hazırız 15:02 Cumhurbaşkanı İlham Aliyev: Ermenistan'la barış imzalamaya hazırız Isparta'da yetişen Safran çiçeğinin kilosu 75 bin liradan alıcı buluyor 14:40 Isparta'da yetişen Safran çiçeğinin kilosu 75 bin liradan alıcı buluyor
Geçtiğimiz ay Sami Hamidi ile evlenen Survivor eski yarışmacısı Melisa Emirbayer, hamile olduğunu duyurdu 14:24 Geçtiğimiz ay Sami Hamidi ile evlenen Survivor eski yarışmacısı Melisa Emirbayer, hamile olduğunu duyurdu Yeniden cezaevine girecek olan Çilem Duran'dan ilk sözler: Bu kararla beni değil 8 yaşındaki kızımı hapsettiler 13:54 Yeniden cezaevine girecek olan Çilem Duran'dan ilk sözler: Bu kararla beni değil 8 yaşındaki kızımı hapsettiler

Son Dakika Haberleri
15:59 İngiltere, molnupiravir isimli koronavirüs hapına acil kullanım onayı verdi
15:59 Statta cinsel ilişkiye giren dev takımın futbolcularına soruşturma
15:47 Ekim ayında en çok habere konu olan ünlü isimler
15:43 MHP'den sert tepki: Cesaretinden değil, ödlekliğini gizleme telaşındandır
15:33 2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı
15:00 Son Dakika: Hidayet Türkoğlu, yeniden Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı seçildi
14:59 Paraguay, büyükelçiyi istenmeyen adam ilan etti
14:52 Beşiktaş-Trabzon maçına atanan hakemin koyu Galatasaraylı olduğu iddia edildi
14:47 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
14:39 Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı
Esrarengiz kadın hala dilden dile dolaşıyor! Esrarengiz kadın hala dilden dile dolaşıyor! "100 yıl önce yaşadım ve öldüm" diyerek ölüm sonrasını anlattı         
16:07
İngiltere, molnupiravir isimli koronavirüs hapına acil kullanım onayı verdi İngiltere, molnupiravir isimli koronavirüs hapına acil kullanım onayı verdi         
15:59
İcra memurları kapısına dayandı, boynuna ilmek geçirip İcra memurları kapısına dayandı, boynuna ilmek geçirip         
15:57
Yerli otomobil müjdesi! Fabrikanın kaba inşaatı bir aya tamamlanıyor Yerli otomobil müjdesi! Fabrikanın kaba inşaatı bir aya tamamlanıyor         
15:36
Oyuncu Yiğit Kirazcı, Pınar Deniz'in doğum gününü dudak dudağa verdikleri pozla kutladı Oyuncu Yiğit Kirazcı, Pınar Deniz'in doğum gününü dudak dudağa verdikleri pozla kutladı         
15:28
Son Dakika: Hidayet Türkoğlu, yeniden Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı seçildi Son Dakika: Hidayet Türkoğlu, yeniden Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı seçildi         
15:00
Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı         
14:39
Alım satımda kimlik tespitinin zorunlu hale gelmesiyle döviz büroları, geçici süreliğine kepenk indirdi Alım satımda kimlik tespitinin zorunlu hale gelmesiyle döviz büroları, geçici süreliğine kepenk indirdi         
14:11
Vatandaş, Vatandaş, "Kış saati geri gelsin" çağrısında bulundu         
13:48
Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor         
13:42
İnternetten tanıştığı kadının evine giden adam, neye uğradığını şaşırdı İnternetten tanıştığı kadının evine giden adam, neye uğradığını şaşırdı         
13:32
Avrupa Uzay Ajansı Tuz Gölü'nün görüntüsü paylaştı! Avrupa Uzay Ajansı Tuz Gölü'nün görüntüsü paylaştı!         
12:09
OPTİMAR Başkanı Daşdemir: AK Parti dışında umut görülen bir parti yok OPTİMAR Başkanı Daşdemir: AK Parti dışında umut görülen bir parti yok         
11:45
4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi 4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi         
10:46
Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor         
10:32
MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı         
10:27
FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı         
09:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2021 16:12:58. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te gençlerin meslek kaygısına son - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement