Gaziantep\'te İran suikastı ve İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

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İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu şehit olan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için Gaziantep'te binlerce kişinin katılımıyla gıyabi cenaze namazı kılındı.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin en büyük ikinci camisi olan Millet Cami'de cuma namazının kılınmasının ardından avluda toplanan binlerce kişi cenaze namazı için saf tuttu. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye ve İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı. Cenaze namazını Gaziantep İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar kıldırdı. Cenaze namazı ve öncesi şehitler için eller semaya açılarak dualar edildi, alandakiler zaman zaman tekbirler getirerek hain saldırıları lanetledi.

Gıyabi cenaze namazına Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı ile vatandaşlar katıldı. - GAZİANTEP