Gaziantep'te Kadınlar Günü Kutlaması

Haber: Jiyan ERKILIÇ

(GAZİANTEP) - Gaziantep'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında bir araya gelen kadın platformları, Kırkayak Parkı'nda buluşarak taleplerini dile getirdi. EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, "Mücadeleden daha çok güveneceğimiz bir şeyimiz yok. Mücadele ederken omuz başımızda olan kız kardeşimizden bize daha yakın olan hiç kimse yok. Sarılın kız kardeşlerinize arkadaşlar" dedi.

Gaziantep'te 8 Mart Kadınlar Günü etkinliğinde kadınlar, halaylar çekerek ve sloganlar atarak mücadele vurgusu yaptı. Ellerinde kadın haklarına dair mesajlar içeren pankartlar taşıyan kadınlar, eşitlik ve özgürlük taleplerini yineledi. Etkinliğe katılan EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca ise şunları söyledi:

"Bağlarımızı koparamayacaksınız, kadın kadının yurdudur"

" İstanbul'dan Van'a, Diyarbakır'dan Samsun'a uzanan bir bağ var. Kız kardeşlik bağı, mücadele bağı. Hayatta kalabilmek için elindeki bütün olanakları yanındaki kadınla paylaşmaya varım diyen, buradayız diyen, size yenilmeyeceğiz, bu hayatı tırnaklarımızla yeniden kazanacağız diyen kadınların bağı var. Tekrar söylüyoruz o yüzden; bağlarımızı koparamayacaksınız çünkü kadın, kadının yurdudur. Yıllarca barış için bedel ödeyenler olarak, savaşa karşı ülkenin her yerinde barış mücadelesini verenler olarak, beyaz tülbentliler olarak buradayız. Sağlık emekçisi kadınlar olarak, eğitim emekçisi kadınlar olarak, ofislerden plazalara, fabrikalardan atölyelere, hepimizi korkunç koşullara mahkum etmeye çalışanlar karşısında hayatı değiştirmeye ant içmişler olarak yan yanayız. 8 Mart gününde, işçi kadınların bize emanet ettiği bu mücadele gününde, biliyoruz ki kadınlar mücadelelerinin 100 yıllık deneyimiyle, ülkenin önümüzdeki 100 yılını güvenceli işle, barışla, eşitlikle, adaletle, hukukla ve şiddetsiz bir yaşamla kurmak için bugün ülkenin dört bir tarafında sokaktalar. Hadi Antep'ten ses verelim İstanbul'da yasaklanan 8 Mart'a. Hadi Antep'ten ses verelim Diyarbakır'a. Antep'ten ses verelim İzmir'e. Antep'ten ses verelim Samsun'a. Antep'ten ses verelim Ankara'ya. Mücadeleden daha çok güveneceğimiz bir şeyimiz yok. Mücadele ederken omuz başımızda olan kız kardeşimizden bize daha yakın olan hiç kimse yok. Sarılın kız kardeşlerinize arkadaşlar."

Kadınların yoğun katılım gösterdiği etkinlik, müzikler ve dayanışma mesajlarıyla sona erdi.