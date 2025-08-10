Gaziantep\'te Kadınlar Okuma Yazma Kurslarıyla Hayallerine Kavuşuyor

Gaziantep'te çeşitli nedenlerle okula gidemeyen veya okulu yarıda bırakmak zorunda kalan kadınlar, katıldıkları okuma yazma kursunda hayallerine kavuşuyor.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşayan kadınlar, yıllardır içlerinde ukde olarak kalan okuma yazma hayallerini Şahinbey Belediyesine ait sosyal tesislerde ve gençlik merkezlerinde açılan kurslarda gerçekleştiriyor.

Çeşitli sebeplerle okula gidemeyen ve okulu yarıda bırakmak zorunda kalan yaşları 30 ile 70 arasında değişen kadınlar, Şahinbey Belediyesinin düzenlediği okuma yazma kursuna kayıt yaptırdı.

Alanında uzman eğitmenler tarafından okuma yazma eğitimi alan kadınlar, okuma yazma bilmedikleri için karşılaştıkları günlük zorlukları ve toplumsal baskıları Şahinbey Belediyesinin açtığı kurslar sayesinde aştı.

Okuma yazma bilmedikleri için toplu taşımada, hastanede ya da günlük alışverişte zorlanan kadınlar, Şahinbey Belediyesi'nin Binevler Sosyal Tesisi'nde açtığı kurs sayesinde yıllar sonra öğrenci olmanın, okuma yazma öğrenmenin sevincini ve gururunu yaşıyor.

Okuma yazma kursunda kısa sürede gösterdikleri gayretle büyük ilerleme sağlayan kadınlar, azim ve gayretleriyle diğer kadınlara da örnek oluyor.

Yardım almadan istedikleri otobüse ve dolmuşa binebilen, hastane ve okul başta olmak üzere kamu kurumlarına rahatlıkla gidebilen, gerekli işlemlerde imzalarını atabilen, isim ve soyadlarını yazabilen, okula başlayan torunlarının ve çocuklarının derslerine yardımcı olan kadınlar, "öğrenmenin yaşı yok" diyerek okuma yazma bilmeyenleri kurslara davet etti.

Kurslara yoğun ilgi gösteren kadınlar, sabah ev işlerini tamamladıktan sonra kursların yolunu tutuyor. Harfleri ilk kez öğrenmenin heyecanını yaşayan kadınlar, okuma yazmanın yanı sıra güncel konuları da takip etme şansı buluyor ve sosyalleşme imkanı da elde ediyor.

Azimleri ve gayretleriyle okuma ve yazma öğrenmenin yaşının olmadığını gösteren kadınlar, okuma yazma bilmeyen tüm kadınların da kurslara katılması yönünde çağrıda bulundu.

Geçmişte okul okuyamamanın ya da okulu yarıda bırakmanın derin üzüntüsünü yaşayan kadınların kursa büyük ilgi gösterdiğini belirten kurs eğitmeni Ali Kayakıran, "Kursumuza kadınlar büyük bir ilgi gösteriyor. Çünkü zamanında okula gönderilmemişler ya da okula gitmişler ama okulu yarıda bırakmak zorunda kalmışlar. Okuma yazmayı azda olsa birçoğu biliyor. Fakat sıkıntılı olan kısmı ise eksik veya yanlış biliyorlar. Bu kursta eksik ve yanlışlarını tamamlıyorlar. Kursun en güzel yanı kadınlar kursa büyük ilgi gösteriyorlar. Verdiğimiz derslerden dolayı mutlu oluyorlar. Aldığımız sonuçlardan mutlu oluyoruz. Çok güzel bir kurs dönemi geçiriyoruz. Hanımların mutlaka kursumuza gelmelerini öneriyorum" dedi.

İlkokul 2'nci sınıf öğrencisi iken ailesi Almanya'ya gittiği için eğitim hayatını yarıda bırakmak zorunda kaldığını ve Almanya'da da gerekli eğitimini alamadığı için okuma yazmasının yeterince olmadığını, bu yüzden de ciddi sorunlar yaşadığını ve çok zorluklar çektiğini belirten 67 yaşındaki Fatma Özaslan, "Almanya'da okula gittim. Fakat haftada bir gün Türkçe dersi vardı. Öğrencilerin hepsi bir sınıftaydı. Yeterli eğitim alamadığım için de zorluklar yaşadım. Okulu bitiremediğim için diplomamı alamadım. Ayrıca o dönemler kızları da okula göndermediler. Okuma yazmayı bilmediğinde hiçbir şeyi bilmemiş oluyorsun. Yanlış okuduğun zamanda tersine gidiyorsun. Bazen imza atarken, adımı ve soyadımı yazarken eksik olduğunda bayağı sorun ve zorluk yaşıyordum. Şu anda eğitimimiz güzel ve verilen eğitimlerden çok memnunuz. Bize bu imkanı sağladığı için Şahinbey Belediye Başkanımız Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Okuma yazma eksikliği nedeniyle başkalarından yardım istemekten rahatsız olduğunu belirten 65 yaşındaki Şenel Durur da, "Okuma yazma anlamında eksiklerim vardı. İlkokul 3'üncü sınıf öğrencisi iken okulu yarıda bıraktım. Okuma yazmaya devam etmediğim için zamanla harfleri unuttum. Okuma yazmamı ilerletmek için bu kursa geldim" diye konuştu.

7 kişilik bir ailede büyüdüğünü ve kendisi dışında tüm kardeşlerinin eğitim aldığını belirten 38 yaşındaki Suna Gülaslan ise okuma yazma bilmediği dönemlerde hayatın çok zor olduğunu ve okuma yazmayı öğrendikten sonra artık çocuklarının dersine bile yardım etmeye başladığını bildirdi. - GAZİANTEP