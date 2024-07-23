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Gaziantep'te "Muhtarlar Akademisi" mezuniyet töreni düzenlendi

GAZİANTEP - Gaziantep'te "Muhtarlar Akademisi" projesi kapsamında, 7 başlıkta toplamda 32 saat eğitim alan 186 muhtar için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Konferans Salonu'nda mezuniyet töreni düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi iş birliğinde, muhtarların hizmet kalitesini artırmak ve daha donanımlı hale getirmek için Türkiye genelinde hayata geçirilen "Muhtarlar Akademisi" projesinin Gaziantep ayağı tamamlandı. Eğitime katılan 186 muhtar için mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Törende Başkan Fatma Şahin, eğitimi başarıyla tamamlayan muhtarlara sertifikalarını vererek hediye takdim etti. Daha sonra mezuniyete hak kazanan muhtarlar kep attı.

"Bu akademinin yararlı olacağını gördük"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, törende yaptığı konuşmada muhtarlığın önemli bir görev olduğunu belirterek, "Biz büyük bir aileyiz. Her bir muhtarımızı hürmetle selamlıyorum. Çünkü seçilmek çok büyük bir gurur. Ama aynı zamanda çok büyük bir vebal ve çok büyük bir sorumluluk. Kalkınma yerelde başlar. Demokrasi yerelde başlar. Muhtar seçimlerinde nasıl bir rekabet ortamının yaşandığına hepimiz şahit olduk. Ama şunu da gördük, biz hayırda yarışmalıyız. Biz iyilikte yarışmalıyız. İyilerin kazandığı mahallelerde iyilik çoğalır, sevgi büyür, acılar azalır. Yeni dönemde muhtarlarımızdan yaklaşık yüzde 60 değişim oldu. Sandıktan çıkan sonuç ne ise o. Bu azim ve kararlılıkla yürüdüğümüz bu yolda, inandığımız bir şey var: Bizim medeniyetimiz; 'Beşikten mezara kadar ilim' diyor. 4 üniversitesi olan Gaziantep'i eğitim şehri yapmak için büyük bir gayret gösteriyoruz. Muhtarlarımızın yeni dönemde ihtiyacı olan bilgiye ulaşması için bu akademinin yararlı olacağını gördük. En azından baktığınızda ardımızda bir 6 Şubat bıraktık. Depremin mevzuatı değişti, hukuku değişti. Bu yeni yasal düzenlemeleri bilmemiz gerekiyordu. Herkesin görev ve sorumluluklarını bilerek hareket etmek çok mühim. Bu kapsamda muhtarların yereldeki yönetim anlayışını bilerek vatandaşa bilgi vermesi ya da bu düşünceden hareketle hizmet anlayışını sürdürmesi çok yerinde ve önemli bir adımdır. Biz verilen eğitimlerde bu bilgileri de muhtarlarımıza sağladık" dedi.

"Gerekliliklerin yaşatılmasının hedeflendiği bir şehirde yaşıyoruz"

Gaziantep Vali Yardımcısı İlker Eker, yaklaşık bir yıldır Gaziantep'e hizmet etmeye gayret gösterdiğini belirterek, "Gaziantep için şunu açık yüreklilikle söylemek istiyorum, gerekliliklerin yaşatılmasının hedeflendiği bir şehirde yaşıyor olduğum için kendimi çok şanslı addediyorum. Başta Başkanımız Fatma Şahin olmak üzere birçok kamu görevlimiz, siyasi partilerimiz, STK'larımız ve muhtarlarımız Gaziantep modeli diye tabir edilen sistem içerisinde bir araya gelip birçok şeyi başarıyorlar. Bugünkü akademi de bunun en güzel göstergesi" ifadelerini kullandı.

"Şehrin marka şehir olmasında Başkan Şahin önemli bir etken"

Hasan Kalyoncu Üniversitesi adına Dr. Öğretim Üyesi Sema Mercanoğlu Erin, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in vizyonunun şehrin marka bir şehir olarak yoluna devam etmesinde önemli bir etken olduğunu belirtti. Erin, "Başkan Fatma Şahin'in bitmek bilmeyen bu azmi ve isteği sayesinde kentte çok daha güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

Muhtarlar, akademide aldıkları eğitimin verimli olduğunu aktardı

Türkiye Muhtarlar Federasyonu Başkan Yardımcısı Ahmet Titiz, muhtarların akademik bir eğitim almasının demokrasinin temel yapı taşı olduğunu ifade ederek, "Başkanımız Fatma Şahin'in desteği ile HKÜ'de muhtarlarımız akademik anlamda çeşitli eğitimler aldı. Bu alınan eğitimler, muhtarların hizmet kalitesini artıracaktır" ifadelerine yer verdi.

Gaziantep Tüm Muhtarlar Derneği Başkanı ve Şahinbey ilçesi Şahveli Mahalle Muhtarı Mehmet Aydın, bu projenin Türkiye'de bir ilk olduğunu belirterek, "Eğitimlerde, akademide verilen bilgilerin ne kadar verimli olduğunu eğitime katılan muhtarlarımızla birlikte teyit ettik. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Şehitkamil Muhtarları Derneği Başkanı Kayaönü Mahalle Muhtarı Cafer Ceylan, verilen eğitim başlıklarının hizmet adına önemli ölçüde katkı sağlayacağını söyledi.

Gaziantep Kadın Muhtarlar Derneği Başkanı ve Şehitkamil ilçesine bağlı Değirmiçem Mahalle Muhtarı Oya Yazgan, eğitimlerin hizmet kalitesini artırmak adına çok yararlı olduğunu dile getirerek projede emeği geçenlere teşekkür etti.