Gaziantep'te 'Sosyopark Beş Boyutlu Gelecek' Projesi İçin Protokol İmzalandı

Yerel

'Sosyopark Beş Boyutlu Gelecek Gaziantep Projesi' için protokol imzalandı

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği, Gaziantep Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Şahinbey Belediyesi, Gaziantep Aile Eğitim ve Geliştirme Derneği ile ilgili kurumların iş birliğiyle kentte hayata geçirilecek "Sosyopark Beş Boyutlu Gelecek Gaziantep" projesi için protokol imzalandı.

Gençlere yönelik hazırlanan proje, kentteki 15-18 yaş aralığında bulunan 8 Anadolu lisesinde eğitim gören 600 öğrenciyi kapsıyor. Proje kapsamında yıl boyunca kişilik ve karakter gelişimi, mesleki gelişim ve akademik ilerleme, sağlıklı sosyalleşme, küresel dünya bilincinin kazandırılması ile fiziksel ve bedensel gelişim olmak üzere 5 temel alanda gençlere destek sağlanacak.

Proje ile gençler geleceğe hazırlanacak, zararlı alışkanlıklardan korunacak

İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin İstanbul'daki 5 farklı ilçede uyguladığı projenin Gaziantep ayağı, valilik koordinasyonunda yerel yönetimler, akademi dünyası, milli eğitim, müftülük ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle yürütülecek. Proje kapsamında gençler geleceğe hazırlanacak ve zararlı alışkanlıklardan korunacak.

Gaziantep Valiliği Fuaye Alanı'nda düzenlenen protokol ile proje çerçevesinde gençlere yönelik etkinlikler, atölyeler, kamplar, geziler, seminerler ve maddi destekler sağlanacak. Ayrıca, gençlerin iletişime açık, ortak çalışmalar yapabilen, birey, aile ve toplum ilişkilerinde aktif rol üstlenen, toplumsal ihtiyaçlara duyarlı, öğretmen-aile-arkadaş-çevre ekosistemi içinde bilgi ve beceri kazanan sağlıklı bireyler olarak yetişmeleri hedeflenecek. Proje sonunda oluşturulacak raporla elde edilen sonuçlar değerlendirilecek.

Protokol imza törenine Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Erdal Kılıç, İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar, proje yürütücüsü olarak Gaziantep Vali Yardımcısı Bülent Uygun ve Gaziantep Aile Eğitim ve Geliştirme Derneği Başkanı Gül Akbalaban katıldı.

"Proje ile Gaziantep büyükşehir belediyesi olarak Türkiye yüzyılı belediyeciliğini ortaya koyuyoruz"

Protokol imza töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İstanbul'da başarıyla yürütülen projenin Gaziantep'te de uygulanması için İstanbul Medeniyet Üniversitesi ile ortak bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, "Bu tecrübenin üniversiteler arası iş birliği ile valilik koordinasyonunda yerelde de iş birliği ile bu konuda çalışılması gerektiğini düşündük. Çalışmanın bugün ete kemiğe, imzaya döndürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çok geniş bir kavram sosyopark. Yapay zekaların konuşulduğu, olağanüstü zor bir dönemden geçerken hep sorunlarla mücadele ediyoruz. Önleyici tedbir olarak sosyopark ile insana dair, insanın yaşamına dair iki hocamızın belirttiği alanlarda iş birliği ihtiyacını gördük. Bu sosyopark projesi ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak Türkiye Yüzyılı belediyeciliğini ortaya koyuyoruz. Türkiye Yüzyılı belediyeciliğinde doğumdan ölüme insana dokunmak çok önemli. Çocukları, gençleri geleceğe hazırlamak, geleceğin dünyasına hazırlamak, sorunlara karşı şikayet etmeden kurumsal işbirliği yaparak buradayız. Bir yaşama dokunmak bile çok önemli" dedi.

"Gençler üzerinde gençlerle beraber projemiz ilerleyecek"

Gaziantep'in nüfusunun 1 milyonunun genç ve çocuklardan oluştuğunu vurgulayan Vali Kemal Çeber, "Bu şehrin asil, vefalı bir ruhu var. Şehrin muhteşem bir medeniyet kodu var. Gençler için ise hedeflerimiz, karşı karşıya kaldığımız sorunlarımız da var. Bu projenin tam da amacı, gençlerin hem kendi yaşam alanlarında, kendi içlerinde hem de gençleri etkileyen tüm sosyal çevrelerde, arkadaş gruplarında, derneklerde, mahalle muhtarlarında, ailelerinde ve basın-yayın organlarında etkili bir şekilde yer almasını sağlamak. Gençler üzerinde gençlerle beraber projemiz ilerleyecek. Okullar titizlikle seçildi. Bu projenin gençlerimiz için hem karakter hem kişilik hem beden hem sosyal gelişimlerini destekleyen bir program olması hedeflendi. Atölye çalışmaları yapılacak, gençlere yönelik kamp organizasyonları düzenlenecek. Sonuç olarak, hep hedeflediğimiz şey gençlerle beraber yaşam" diye konuştu.