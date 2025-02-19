Gaziantep\'te Tarım Zirvesi ve 15. GAPTARIM Fuarı Başlıyor

Yerel

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve şehirde bulunan diğer kurumların iş birliğinde, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın himayelerinde düzenlenen Tarım Zirvesi 15'inci GAPTARIM Fuarı kapılarını ziyaretçilerine 20 Şubat'ta açıyor.

Sürdürülebilir tarım, tarım teknolojilerinin konuşulacağı, forumlar, etkinlikler, tiyatrolarıyla festival havasında geçecek organizasyon Ortadoğu Fuar Merkezi (OFM)'de yapılacak. 20 Şubat Perşembe Günü saat 10.00'da kapılarını açacak Tarım Zirvesi ve Fuar 23 Şubat Pazar Günü'ne kadar sürecek, tarım konuları tüm yönüyle ele alınacak.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Tarım Zirvesi 15'inci GAPTARIM Fuarı'nda yerini alarak birçok etkinlikle çiftçiler ve vatandaşlarla birlikte olacak. Büyükşehir Belediyesi tarafından OFM'de oluşturulan "Akıllı Tarım Uygulama Sokağı" gün boyu ziyarete açık olacak. Fide dağıtımı, iklim değişikliği ve toprak, çilek dikimi, atık bertaraf yöntemleri, kompost çalışma atölyesi, çalışma atölyeleri, coğrafi işaretler, ata tohum bankası, kent tarımı, drone ilaçlama teknikleri, nem sensör uygulamaları konularında oluşturulan sokakta etkinlikler fuar boyunca yapılacak.

Akıllı Tarım Uygulama Sokağı'nı ziyaret edenler ayrıca Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin tarım alanında oluşturduğu tesisler, tarıma verilen destekler ile yapılan uygulamalar, toprak taramaları, mobil analiz laboratuvarı gibi birçok konuda bilgi alabilecek.

Büyükşehirden ulaşım desteği

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ayrıca etkinliklerin merkezi olan OFM'ye ulaşım için araç seferleri düzenlenecek. Şehir merkezinde oluşturulacak ring seferleri saat 09.00'da başlayacak. Seferler kent merkezinde 2 saatte bir devam edecek. Kent merkezinde, Onkoloji bölgesinden, Karataş 1'inci Bölge'den ve Düztepe'den kalkacak. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi önünden kaldırılacak araçlar ise saat başı sefer yapacak. İlçelerde ise Ziraat odalarının önünden saat 08.30'da OFM'ye hareket edecek.

Şehir merkezinde Ortadoğu Fuar Merkezi'ne yapılacak ring seferleri Onkoloji GAÜN-Binevler-Postane-Milli Egemenlik-Kalyon-Fıstıklık-OFM. Karataş 1.Bölge-Düztepe-Yaşam Hastanesi-Balıklı-Form AVM-Grand Otel-Karşıyaka-Kayaönü-Otokar-OFM. Düztepe-Cergibozanlar-Vatan-Ünaldı-Perilikaya-Şehreküstü-Çıksorut-Seyrantepe-Gazikent-OFM şeklinde olacak.

Zirvede, tarımsal gelişmeler, kırsal kalkınma modelleri ve akıllı tarım teknolojileri masaya yatırılacak. "Kırsaldan Küresele: Tarımsal Gelişmeler, Riskler & Yeni Fırsatlar" gibi oturumların yanı sıra, üreticilere yönelik bilgilendirici paneller ve atölyeler düzenlenecek. Ayrıca, çocuklara yönelik tarım etkinlikleri, yöresel lezzetler alanı, kadın ve gençlere özel festival programları, tiyatro gösterileri ve çeşitli yarışmalar da düzenlenecek. - GAZİANTEP