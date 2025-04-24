Gaziantep'te Tropikal Koi Parkı Açıldı

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda Tropikal Koi Parkı açıldı

Koi Parkı'nda 27 bin koi balığı biberonla besleniyor

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda hazırlanan Tropikal Koi Parkı, Başkan Fatma Şahin ve vatandaşların katılımıyla açıldı. Başkan Şahin, 27 bin koi balığının bulunduğu Koi Park'taki balıkları biberonla besledi.

Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın 3'üncü ve dünyanın ise 4'üncü büyük doğal yaşam parkı özelliğine sahip Gaziantep Doğal Yaşam Parkı'nda yeni Tropikal Koi Parkı açıldı. Japonya ve Çin Halk Cumhuriyeti'nden getirilen 27 bin yavru koi balığı, doğal yaşam parkı içinde hazırlanan 500 tonluk havuzda yaşamlarına başladı.

Kırmızı, beyaz, siyah veya gümüş beyazı renklerle havuzu süsleyen koi balıkları, oluşturulan özel havuzda vatandaşların ziyaretine açıldı. Balıkları biberonla Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de besledi.

"Siz çocuklar gelecekte belediye başkanı olduğunuzda bu güzelliği daha da büyüteceksiniz"

Açılışta konuşma yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "105 yıl önce dünyada hiçbir çocuk bayramı yokken Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşların dünyada çocuk bayramını ilk Türkiye'de ilan ettiler. Bir şey söylediler bize. Çocuklar geleceğimiz. Burası hayvan dostu, çocuk dostu, doğa dostu bir şehir. Siz çocuklar gelecekte belediye başkanı olduğunuzda bu güzelliği daha da büyüteceksiniz. Balıklarımız yavru. Bu balıkları da besleyerek büyüteceğiz. Koi balıkları çok özel balıklar. Biberonla besleyerek çok hızlı büyüyecekler. Buranın açılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Açılışa katılan Gaziantep Kilis Bölge Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Meltem Peri ise Başkan Şahin'e teşekkür ederek her geçen gün hayvanlar için yeniliklerin devam ettiğini belirten bir konuşma yaptı.

Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler ise Tropikal Koi Parkı hakkında vatandaşlara bilgi verdi. Özsöyler, Koi balıklarının özellikleri hakkında açıklamalarda bulunurken yapımı süren Afrika Safarisi hakkında son durumu da paylaştı.