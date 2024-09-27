Gaziantep'te Yeni Ekmek Fabrikası Açıldı - Son Dakika
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Gaziantep'te Yeni Ekmek Fabrikası Açıldı

Gaziantep\'te Yeni Ekmek Fabrikası Açıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gaziantep'te tamamlanan Haydi Ekmek Fabrikası'nın açılış törenine katılarak, bu tür tesislerin Türkiye yüzyılına katkıda bulunduğunu belirtti. Fabrika, günlük 120 bin ekmek üretim kapasitesine sahip.

27.09.2024 16:57  Güncelleme: 17:00
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Haydi Ekmek Fabrikası'nın açılış törenine katıldı. Törende konuşan Bakan İbrahim Yumaklı, "Bu gibi tesislerlere Türkiye yüzyılına katkı sunanlara teşekkür ederim" dedi.

Bir dizi program ve ziyaret için Gaziantep'te bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanarak hizmet vermeye başlayan Haydi Halk Ekmek Fabrikası açılış törenine katıldı.

"Buğday Anadolu'nun öz ve öz ürünü"

Törende konuşan Bakan İbrahim Yumaklı, "Vatandaşı milleti memleketi önceleyen her şey elbette ki bizim başımızın üzerinde ve başımızın tacıdır. Yanı başımızda Göbeklitepe var. İlk buğdayın ve o buğdayla alakalı yapılmış olan ürünün orada teyit edildiği tescil edildiği yer. Yani buğday Anadolu'nun öz ve öz ürünü. Dolayısıyla biz buna ilişkin her şeyi bu memleketin her tarafında geliştirmek ve daha ileriye götürmek için her şeyi yapıyoruz" dedi.

"Bu gibi tesislere Türkiye yüzyılına katkı sunanlara teşekkür ederim"

Yapılan haydi halk ekmek fabrikası ile ilgili de konuşan Bakan Yumaklı, "Ben içeriyi görmek için de sabırsızlanıyorum. Bu ve bunun gibi tesislerle, icraatları ile konuşan ve Türkiye yüzyılına bir tuğla koymak için gecesini gündüzüne katan bütün Türkiye yüzyıl vizyonuna gönül vermiş olanlara canı gönülden teşekkür ediyorum. Bizler icraatlerimizle konuşuyoruz. Miş gibi mış gibi yapanlardan olmadık, olmayacağız. Her zaman vatandaşımızın milletimizin hemen yanı başında olacağız. Kimler üretiyorsa, kimler bu memleket için bir taş üzerine taş koymaya gayret ediyorsa biz hemen onların yanında olacağız. Onlarla beraber olacağız. Cumhurbaşkanımızın bu ülkenin 22 yılına vizyonu ile kattığı o çok özel dönemi bundan sonraki zamanda da Türkiye yüzyılı olarak taşlanacağız. Bu tesis için gayret gösteren emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Gaziantep'e böyle bir tesisi kazandırdığı ve bunun gibi pek çok tesisi kazandıracağı için kıymetli başkanım Fatma Şahin'e teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Haydi Halk Ekmek Fabrikası açılışı kurdele kesimi ile yapıldı. Düzenlenen programa Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İl Tarım Müdürü Mehmet Karayılan, kent protokolü üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Haydi Halk Ekmek Fabrikası

Yerli ve milli makinaların yer aldığı modern fabrika, yaklaşık 15 bin metrekare alan üzerine kuruldu. Tam otomatik ekmek üretim hattı ile hijyenik ve modern tekniklerle üretim yapacak şekilde tasarlanan fabrika, altyapısı itibariyle üretim kapasitesini dört katına kadar artırabilecek özellikte. Günlük kapasitesi 3 vardiyada 120 bin francala tipi ekmek üretilecek alt yapıya sahip. HAYDİ büfeleri sayesinde vatandaşlar, fabrikada üretilen ekmeklere kolayca ulaşabilecek ve taze, hijyenik ekmek tüketme imkanına sahip olacak. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gaziantep'te Yeni Ekmek Fabrikası Açıldı - Son Dakika

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