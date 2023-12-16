Gazipaşa\'da Asayiş ve Trafik Durumu Toplantısı Gerçekleştirildi

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinin genel asayiş ve trafik durumu hakkında Kaymakam Orhan Altun başkanlığında bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Kaymakam Orhan Altun başkanlığında İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mehmet Akif Çolak katıldı.

Gazipaşa'nın 1 Ocak-15 Aralık 2023 tarihleri arasında genel asayiş ve trafiğinin konuşulduğu toplantıda Kaymakam Orhan Altun tarafından ilçede Emniyet ve Jandarma bölgelerinde meydana gelen asayiş, trafik ve narkotik olayları ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

2 bin 873 asayiş olayı meydana geldi

Konuşmalarına emniyet ve jandarma bölgelerinde meydana gelen olaylar hakkında bilgi vererek devam eden Kaymakam Altun, 1 Ocak-15 Aralık 2023 tarihleri arasında ilçede emniyet ve jandarma bölgelerinde çeşitli suçlardan 2 bin 873 asayiş olayının meydana geldiğini açıkladı. Altun, "Emniyet bölgesinde bin 403, Jandarma bölgesinde bin 470 olmak üzere toplamda 2 bin 873 asayiş olayı meydana geldi. Jandarma bölgesinde yapılan 539 bin 809 şahıs sorgusunda çeşitli suçlardan hakkında yakalama emri bulunan 6 bin 436 şahıs, Emniyet bölgesinde yapılan 60 bin 314 şahıs sorgusunda 233 şahıs yakalandı Toplamda 6 bin 669 şahıs adli makamlara sevk edildi. Emniyet bölgesinde yapılan kontrollerde 14 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız tüfek, 6 adet fişek, Jandarma bölgesinde yapılan kontrollerde 21 adet ruhsatsız tabanca ve 13 adet ruhsatsız tüfek olmak üzere toplamda 54 adet ateşli silah, 6 adet fişek ele geçirildi. Kolluk kuvvetlerimiz meydana gelen asayiş olayları ile ilgili gereken çalışmaları yerine getirmiştir. Yine ilçemizde, 2 bin 819 yabancı uyruklu şahıslara yönelik sorgu yapılmış olup, 603 düzensiz göç olayı meydana gelmiş, bin 78 düzensiz göçmen yakalanmış geri gönderme merkezine teslim edilmiştir." şeklinde konuştu.

442 trafik kazası meydana geldi

İlçede meydana gelen trafik kazaları ile ilgili de bilgi veren Kaymakam Altun, "2023 Ocak ayından 15 Aralık tarihine kadar Gazipaşa'da 442 trafik kazası meydana geldi. Bu kazaların Emniyet bölgesinde; 241 yaralanmalı, 125 maddi hasarlı, Jandarma bölgesinde 48 yaralanmalı, 28 maddi hasarlı olmak üzere toplamda 442 kaza meydana geldi. Kazalardan 4 tanesi ölümlü kaza olarak kayıtlara geçti. Aynı zamanda ilçemizde emniyet bölgesinde 26 bin 375 adet motosiklet kontrol edilmiş olup, 25 bin 210 sürücüye ise cezai işlem uygulandı. Bin 39 motosiklet trafikten men edildi. Jandarma bölgesinde 4 bin 601 adet motosiklet kontrol edilmiş olup, 556 kişiye cezai işlem uygulanarak 102 motosiklet trafikten men edilmiştir. İlçemizde toplam 30 bin 976 motosiklet sorgulanmış olup, 25 bin 766 sürücüye cezai işlem uygulanmış, bin 141 motosiklet ise trafikten men edilmiştir" dedi.

"Bin 823 araç trafikten men edildi

Gazipaşa'da 11 aylık süre içerisinde yapılan uygulamalar ve denetlemelerle ilgili de bilgi veren Altun, şöyle devam etti:

"İlçemizde Emniyet bölgesinde yapılan trafik yol uygulamaları ve denetlemelerde; 60 bin 314 şahıs ve 24 bin 569 araç sorgulanarak, bin 48 araca cezai işlem uygulanmış olup, 744 araç trafikten men edilmiştir. Jandarma bölgesinde yapılan trafik yol uygulamaları ve denetlemelerinde 539 bin 809 şahsın ve 107 bin 868 araç sorgulanarak, 3 bin 15 araca cezai işlem uygulanarak bin 79 araç trafikten men edilmiştir. Havalimanı Suç Önleme ve Büro Amirliğince yapılan trafik uygulamaları ve denetlemelerinde 4 bin 557 araç sorgulanarak 27 araç trafikten men edilmiştir. İlçemizde toplamda 600 bin 123 şahıs ve 136 bin 994 araç sorgulanarak, 4 bin 063 cezai işlem uygulanmış, bin 823 araçta trafikten men edilmiştir."

Uyuşturucu ile mücadelede 313 şahıs yakalandı

Uyuşturucu ile mücadelede Gazipaşa'da meydana gelen olaylar hakkında da bilgi veren Altun, "İlçemizde Emniyet ve Jandarma güçlerimiz tarafından 245 narkotik operasyonu gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen bu operasyonlarda 313 şahıs yakalanarak 25 şahıs tutuklanmıştır. Diğer şahıslarda adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Yapılan operasyonlarda 15 bin 276 gram uyuşturucu madde bin 154 adet hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirilmiştir. Uyuşturucuyla mücadelede hep birlikte hareket ederek Gazipaşa'da uyuşturucuya geçit vermeyeceğiz" dedi. - ANTALYA