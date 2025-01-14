Gazze'de İsrail Saldırıları: 46 Bin Ölü

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İsrail'in Gazze Şeridi'nde 466 gündür sürdürdüğü yoğun saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 46 bin 645'e yaralananların sayısı 110 bin 12'ye yükseldi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin bölgede son 24 saatte düzenlediği 4 saldırıda 61 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 281 Filistinlinin ise yaralandığını açıkladı. İsrail'in 466 gündür devam eden saldırılarında ise toplam can kaybının 46 bin 645'e, yaralı sayısının da 110 bin 12'ye yükseldiği kaydedildi. - GAZZE