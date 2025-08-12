Gazze'deki Çocuklar Açlık Tehlikesinde

Birleşmiş Milletler, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü ve gıda ile insani yardım malzemelerinin girişini kısıtladığı Gazze'de yaşanan açlık nedeniyle çocuk ölümlerinin arttığını vurgulayarak, en az 300 bin çocuğun tehlike altında olduğunu duyurdu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırıları aralıksız devam ederken Gazze Şeridi'nde açlık ve insani kriz de giderek derinleşiyor. Birleşmiş Milletler bugün yayınladığı raporunda, savaşın başından bu yana 103'ü çocuk 227 kişinin açlık ve yetersiz gıda nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu. Raporda, İsrail'in gıda ve insani yardım malzemelerinin girişine izin vermemesiyle bölgedeki durumun alarm verdiği aktarılarak en az 300 bin çocuğun tehlike altında olduğunu duyurdu. Raporda ayrıca, acil yardım çağrısı yapıldı.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ise, 100'den fazla çocuğun açlık nedeniyle hayatını kaybetmesi karşısında "dünyanın utanması gerektiğini ve acil bir şekilde bir harekete geçilmesi gerektiğini" bildirdi.

Dünya Gıda Programı tarafından yapılan açıklamalarda, Gazze'de 62 bin tondan fazla gıda ihtiyacı olduğunu ve malzemelerin bugüne kadar yeterli şekilde ulaşmaması nedeniyle Gazze nüfusunun 3'te birinin günlerdir gıdaya muhtaç kaldığını bildirdi. - GAZZE