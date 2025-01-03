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Gazze'deki İsrail soykırımı Gaziantep'te kınandı

GAZİANTEP - İşgalci İsrail'in Gazze'deki soykırımı Gaziantep'te Cuma namazı sonrası düzenlenen basın açıklaması ile protesto edildi.

Gaziantep'teki bazı STK'lar tarafından Ulu Camii'nde kılınan Cuma namazının ardından işgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edilerek şehit olanlar için dua edildi. Aylardır İsrail ordusunun saldırdığı Gazze'de devam eden soykırımı kınamak için cami avlusunda toplanan kalabalık, tekbir getirdi. Filistin'deki katliamın durdurulması amacıyla düzenlenen basın açıklamasında Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Basın açıklamasını okuyan Peygamber Sevdalıları Gaziantep Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Taş, Gazze'deki soykırımın 16 aydır devam ettiğine dikkat çekti. Filistin ve Kudüs davasının sadece Filistin halkının değil, tüm ümmetin davası olduğunu ifade eden Taş, Gazze'deki soykırımın durdurulması çağrısında bulundu. Gazze'nin ümmetin kanayan yarası olduğunu belirten Taş, "Gazze'de yaşanan soykırıma seyirci kalmayanlara selam olsun. Selahaddin-i Eyyubi ve Abdülhamid Han'ın torunlarına selam olsun. Ümmetin kanayan yarası Gazze'de soykırım devam etmektedir. Gazze'de yaşanan zulmün bir benzerine tarih şahitlik etmemiştir. Evleri barkları yıkıldı, ama çelikten iradeleri sarsılmadı. Zorla yerlerinden edildiler, ancak imanları sarsılmadı. Zalime teslimi silah etmediler, her daim dik durdular. Yok olan insanlığın onuru oldular. Derin bir gaflet uykusunda olan insanlığın ve ümmetin uyanmasına vesile oldular. Sarsılmaz bir iman ve tam bir teslimiyetle Allah'a sığındılar. Siyonist işgal rejimi, 16 aydır Gazze'ye ateş yağdırıyor. Mazlum bir halk tüm dünyanın gözleri önünde canlı yayınlarda katliamlara maruz kalıyor. Uluslararası toplum ve devletler, tüm baskı araçlarını kullanarak siyonist rejimin katliamlarını durdurmalıdır. Siyonistlerin yayılmacı ve işgalci politikalarına karşı bölgesel ittifaklar kurulmalı, fiili adımlar atılmalıdır. Direnişe askeri, lojistik ve teknolojik destek verilmelidir. Seçimle işbaşına gelmiş olan Hamas, Filistin halkının meşru temsilcisidir. Hamas'ın onayından geçmeyen her türlü karar gayri meşru olup, hiçbir geçerliliği yoktur. Hamas'ın Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması yönündeki şartları desteklenmelidir. Uluslararası kararlar neticesinde, Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması, işgalcilerin Gazze'den çekilmesi, Gazze'nin yeniden imar edilmesi, insani yardımların ulaştırılmasına yönelik söz konusu kararların pratikte yerine getirilmesi için siyonist şer ittifakına karşı baskı yapılmalıdır" ifadelerine yer verdi.

Basın açıklaması yapılan dua ile sona erdi.