Geçmişin Geleceğe Emaneti: Gaziantep ansiklopedisi tanıtıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği, Gaziantep Kent Konseyi ve GBB Kültür A.Ş. iş birliğinde hayata geçirilen Gaziantep Ansiklopedisi'nin tanıtım programı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Emekliler Lokali'nde düzenlenen programda, şehrin tarihi, kültürel ve toplumsal hafızasını bilimsel bir yaklaşımla kayıt altına almayı hedefleyen proje kamuoyuna tanıtıldı. Gaziantep'in binlerce yıllık medeniyet birikimini dijital ortamda erişilebilir, güncellenebilir ve sürdürülebilir bir bilgi kaynağına dönüştürmeyi amaçlayan Gaziantep Ansiklopedisi, yayın hayatına www.gaziantepansiklopedisi.com adresi üzerinden başladı. Platformun, alanında uzman akademisyenler, araştırmacılar ve yazarların katkılarıyla sürekli gelişen dinamik bir şehir hafızası kaynağı olarak hizmet vermesi hedefleniyor.

ŞEHRİN BİNLERCE YILLIK MEDENİYET BİRİKİMİ DİJİTAL ORTAMDA YAŞATILACAK

Gaziantep Ansiklopedisi kapsamında şehrin tarihi, kültürü, dili, folkloru, edebiyatı, sanatı, mimarisi, gastronomisi, inanç hayatı, arkeolojik mirası ve yetiştirdiği önemli şahsiyetler bilimsel ölçütler doğrultusunda kayıt altına alınacak. Proje, yalnızca geçmişe dönük bir arşiv çalışması olmanın ötesinde, Gaziantep'in yaşayan hafızasını dijital ortamda geleceğe taşıyan kapsamlı bir bilgi platformu olarak tasarlandı. Araştırmacılar, öğrenciler, öğretmenler, kültür insanları, medya mensupları ve Gaziantep'e ilgi duyan herkes için önemli bir başvuru kaynağı olması hedeflenen ansiklopedi, yeni maddeler ve akademik çalışmalarla sürekli gelişecek. Dijital yapısı sayesinde güncellenebilir bir platform olarak planlanan Gaziantep Ansiklopedisi, kentin kültürel değerlerini doğru bilgiyle buluşturmayı amaçlıyor. Tanıtım programında konuşan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, projenin interaktif yapısına dikkat çekerek ansiklopedinin sürekli gelişeceğini belirtti. Çeber, "Beni en çok mutlu eden yönü şuydu. Tabii artık teknolojiyi ve imkanları da sonuna kadar kullandığımız için interaktif bir ansiklopedi olacak. Yani bitmeyecek. Sürekli sürekli bu gök kubbede insan sesi dolaştığı müddetçe gelişecek bir ansiklopedi olacak. Ama işte onun o güzelliği sağlayabilmesi için bizim temeli çok sağlam atmamız lazım" dedi. Vali Çeber, Gaziantep Ansiklopedisi'nin ortak bir şehir sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, "Hepimiz burada sorumluluk alacağız. Herkes arşivini, bilgisini kurumsal anlamda kendisinde bulunamayıp da Ankara'dan edinebileceği ve öyle netleştirebileceği hususları ve tüm teknik kapasitesini bu konuda sonuna kadar kullanmak zorundadır. Şehrimizi yeniden tanıyacağız. Bizim bu kente sorumluluğumuz var. Bunu ödemenin bir yolunu bize gösterdikleri için ve bu çalışma için. Bu ansiklopedi Gaziantepliyim diyen ya da Gaziantep'i seviyorum diyen herkesin işi" ifadelerini kullandı.

GAZİANTEP'İN HİKAYESİ GELECEK KUŞAKLARA AKTARILACAK

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Özgüler, ansiklopedi çalışmasının şehir hafızası açısından büyük önem taşıdığını belirterek, Gaziantep'in her noktasında ayrı bir hikaye bulunduğunu söyledi. Özgüler, doğru kaynak, doğru bilgi ve akademik süzgeçten geçirilmiş içeriklerle gelecek nesillere güçlü bir şehir mirası bırakılacağını ifade etti. Özgüler konuşmasında, "Her noktasında bu şehrin bir hikayesi var. Tabii başta Kent Konseyi başkanımıza böyle bir işi yaptığı için çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bütün şehirlerde olan büyük şehirlerde olan ve Gaziantep'te aslında ilk önce Gaziantep'te olması gereken bir şeyi şimdi yerine getirdiği için çok teşekkür ediyoruz. Bir Gaziantepli olmanın vasıflarını, erdemlerini tabii bundan sonraki nesillere biz bu erdemleri iletebilmek için doğru kaynak, doğru bilgi ve harmanlanmış, düzeltilmiş akademisyenler tarafından her noktası incelenmiş şekilde çok güzel şekilde gelecek nesilleri ifade etmek adına böyle bir ansiklopediyi yaptığı için bütün ekibin emeğine sağlık" dedi. Gaziantep Kent Konseyi Başkanı Erdem Güzelbey ise dijital çağda doğru bilgiye ulaşmanın önemine dikkat çekti. Güzelbey, "Artık bu yeni dönemde keşif dijital çağda dijital ortamda oluyor. Ama bu olurken bilgiye ulaşımın kolay olduğu, fakat doğru bilgiye ulaşımın biraz daha zahmet ve araştırma gereken bir dünyadayız. Bu sebeple biz Gaziantep Ansiklopedisi'ni şehrimiz adına oluşturma çabası içerisindeyiz. Bunun tabii ki bizler geçmişten gelen sürecin bir devamı olarak görüyoruz" diye konuştu. Gaziantep Ansiklopedisi'nde yayımlanacak maddelerin bilim kurulu ve hakem kurulu sürecinden geçeceğini belirten Güzelbey, projenin uzun soluklu bir şehir hafızası çalışması olduğunu söyledi. Güzelbey, Gaziantep'in gönüllülükle ve paydaşların çoğalmasıyla güçlenen bir şehir olduğunu vurgulayarak, ansiklopedinin yalnızca kurumların değil, geçmişten gelenlerin ve gelecek kuşakların da emeğiyle büyüyeceğini ifade etti. Programda ayrıca Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, Gaziantep Ansiklopedisi'nin ortaya çıkış süreci, bilimsel altyapısı, kapsamı ve hedefleri hakkında kapsamlı bir sunum yaptı. Araştırmacı-yazar Nurel Taner ise "Gaziantepli" kavramını tarihsel, kültürel ve sosyolojik boyutlarıyla ele alarak katılımcılarla değerlendirmelerini paylaştı.

Haber: Mehmet Güngördü