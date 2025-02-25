Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması 5. Bölge Finali, Kırıkkale'de yapıldı - Son Dakika
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Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması 5. Bölge Finali, Kırıkkale'de yapıldı

Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması 5. Bölge Finali, Kırıkkale'de yapıldı Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması'nın 5. bölge finali Kırıkkale'de gerçekleşti.

25.02.2025 22:40
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Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması 5. Bölge Finali, Kırıkkale'de yapıldı

KIRIKKALE - Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışması'nın 5. bölge finali Kırıkkale'de gerçekleşti. Ortaokul ve lise kategorilerinde yarışan öğrenciler, ezanı en güzel şekilde okumak için hünerlerini sergiledi.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Genç Bilaller Ezan Okuma Yarışmasının 5. Bölge Finali, Kırıkkale'de yapıldı. İmam hatip ortaokulu ve lise kategorilerinde düzenlenen yarışmaya, 10 farklı ilden 20 öğrenci katıldı. İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Yarışmacıların okuma sıraları kura ile belirlendi. Öğrenciler, Saba, Rast, Hicaz, Segah ve Uşşak makamlarında ezanı en güzel şekilde okumak için hünerlerini sergiledi.

Jüri değerlendirmesi sonucunda ortaokul kategorisinde Eskişehir Hızırbey İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ahmet Enes Karababa birinciliği elde etti. Karaman Şehit Polis Hakan Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Mehmet Akif Öğüt ikinci, Aksaray Sultanhanı Şehit Ahmet Dağlı İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Abdülsamet Aktaş ise üçüncü oldu.

Lise kategorisinde birinciliği Karaman Prof. Dr. Ömer Dinçer Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Abdullah Kondu kazandı. Karatay Konya Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Tahir Küçükvan ikinci, Nevşehir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Enes Askeroğlu üçüncü oldu.

Dereceye giren öğrencilere ödülleri, Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney ve İl Müftüsü Mustafa Topal tarafından takdim edildi. Yarışmanın sonunda ise öğrenciler tarafından gerçekleştirilen semazen gösterisi büyük ilgi gördü.

Vali Makas, programda yaptığı konuşmada organizasyonun önemine vurgu yaparak, "Bu güzel etkinliği düzenleyen Milli Eğitim Bakanlığımıza, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve Müftülüğümüze şükranlarımı sunuyorum. Peygamber Efendimiz 'Erihna ya Bilal' buyurmuş. Bugün bu gençler de bizleri rahatlattılar, ferahlattılar. Sayın Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı gibi, dindar bir nesile ihtiyacımız var. Ezanı en güzel şekilde okuyan, hafız olan, yarının doktorları, hakimleri, savcıları, hatta Cumhurbaşkanı bu gençlerden çıkacak inşallah" ifadelerini kullandı.

İl Müdürü Güney ise yarışmanın manevi değerine dikkat çekerek, "Bu yarışmanın kazananı elbette ezanın kendisidir. Çünkü ezan sadece bir ses değil, bir ruhtur, bir çağrıdır, bir inançtır. Kırşehir, Eskişehir, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Ankara, Karaman, Konya ve Mersin'den il birincileri olan 10 imam hatip ortaokulu ve 10 imam hatip lisesinden toplam 20 öğrencimiz katıldı" şeklinde konuştu.

Karaman'dan gelen Abdullah Kondu, yarışmaya katılmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Çok mutluyum. Allah'ım herkese bu duyguyu yaşatsın. Başlarda okumadan önce heyecan hissediyordum, ancak zamanla alıştım. Şu an bir sıkıntı yok, elhamdülillah" dedi.

Eskişehir'den katılan 8. sınıf öğrencisi Ahmet Enes Karababa ise yarışmada birinci olmanın gururunu yaşadığını ifade ederek, "İki sene önce katılmıştım, derece alamamıştım. Daha çok çalıştım ve bu sene Allah'ın izniyle birinci oldum. Beni yetiştiren tüm hocalarıma, anneme, babama gönülden teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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