Yerel

Genç Sada Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma Bölge Yarışması Erzincan'da yapıldı

ERZİNCAN - Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen İmam Hatip Ortaokulları ve Anadolu İmam Hatip Liseleri arası Genç Sada Kur'an-ı Kerimi Güzel Okuma Yarışması finali Erzincan'da yapıldı.

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Din Öğretimi Şubesinin ev sahibi olduğu Piri Sami Ortaokulu ile Elaattin Elmas Anadolu İmam Hatip Lisesinin koordine ettiği yarışma, Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salonunda düzenlendi.

Çekilen kura ile belirlenen sıralama ile ilk olarak ortaokul ve lise temsilcileri sırayla Kur'an-ı Kerim'i tilavet ettiler.

Erzincan Merkez Pir-i Sami İmam Hatip Ortaokulu okul müdürü ve ortaokullar arası yarışma koordinatörü Osman Çiçek bilgilendirmelerde bulundu. Çiçek yaptığı konuşmasında, "Bu yarışmalar Milli Eğitim Bakanlığı Din Eğitimi Genel Müdürlüğünce her yıl geleneksel olarak yapılıyor. Her yıl farklı bir il koordinatörlüğü üstleniyor. Bu yıl Erzincan olarak ev sahipliği yapıyoruz ve misafirlerimizi ağırlıyoruz. Bu yarışmanın adı İmam Hatip Ortaokul ve liselerin arası Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışması. Bu yarışmalar ilk olarak her ilde düzenleniyor. İllerde yarışmalarda birinci seçilen iller bölge şampiyonasına katılıyorlar. Bugün biz Erzincan olarak bölge yarışmasını düzenliyoruz. Bölge yarışmasına; Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars, Ardahan, Iğdır, Artvin, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Trabzon ve Rize illeri katılıyor. Bugün burada 12 imam Hatip Ortaokulu ve 12 İmam Hatip Lisesi öğrencileri olmak üzere 24 öğrencimiz Kur'an-ı Kerim okumayı tilavet ederek yarışmalara katıldılar. Bizlerde Erzincan olarak misafirlerimizi ağırlamaya çalışıyoruz.

Bu yarışmalar sonucunda İmam Hatip Ortaokulu ve İmam Hatip Lisesinden 1 tane birinci seçilecek. Bölge yarışmalarında birinci olan yarışmacılar bu kez Türkiye Şampiyonasına katılacaklar. 12 bölge bulunuyor. Burada şampiyon olan Türkiye finalisti olmuş olacak" dedi.

Jüri tarafından yapılan değerlendirmede İmam Hatip Ortaokullarında Ağrı Merkez Muhammed Celali Ortaokulunu temsilen Seyyid Ali Şahin birinci olurken, imam Hatip Liseleri arasında Giresun Espiye Şehit Murat Şahin Anadolu İmam Hatip Lisesi temsilcisi Mevlüt Akbayrak birinci olarak Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandı.

Mustafa Kemal Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi salonunda düzenlenen programa Vali Yardımcısı Ömer Özbay, İl Milli Eğitim Şube Müdürleri, okul müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.