Gemlik\'te Yeni Gençlik Merkezi Açıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlerin kendilerini ifade edebilmeleri, fikirlerini paylaşabilmeleri ve birlikte üretebilmeleri amacıyla Gemlik ilçesine kazandırılan Gençlik Merkezi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Gençlerin sahip olduğu potansiyele inandıklarını söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, yakında yeni gençlik merkezlerini de açacaklarının müjdesini verdi.

Gençlere modern tesis

Bursa'da gençlerin daha donanımlı bireyler olarak geleceğe hazırlanmaları için destek ve yatırımlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, rahat ve güvenli alanlarda ders çalışmalarına imkan sunacak olan Gemlik Gençlik Merkezi'ni düzenlenen törenle hizmete aldı.

Ders çalışılabilecek alanların, kütüphanenin ve dinlenme salonlarının yer aldığı Gençlik Merkezi'nde, ücretsiz internet erişimi sunulacak, içecek ikramında bulunulacak. 24 saat açık olduğu zamanlarda sıcak çorba servisinin de yapılacağı merkez, gençlerin sadece sınavlara değil; aynı zamanda hayata hazırlanabileceği bir adres haline gelecek.

Gemlik Gençlik Merkezi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve eşi Seden Bozbey'in yanı sıra CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Ayça Akpek Şenay, CHP Kadın Kolları MYK üyesi Fatma Özgür, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ve vatandaşların katıldığı törenle hizmete açıldı.

"Kentte gençlerin konuştuğu bir sistemi inşa ediyoruz"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, gençler için yalnızca bir bina değil; kendilerini ifade edebilecekleri, fikirlerini paylaşabilecekleri, birlikte üretebilecekleri bir yuvayı açtıklarını söyledi. Bursa'da herkesin özgürce düşünmesini, birlikte üretmesini ve gelişmesini istediklerini belirten Başkan Bozbey, "Kentte gençlerin konuştuğu, yönettiği, karar verdiği bir sistemi adım adım inşa ediyoruz. Gençlik merkezlerini, gençlerin bir araya gelebildiği, birbirinden öğrenebildiği, birlikte gelişebildiği mekanlar olarak tasarlıyoruz. İnsanların birbirine yabancılaştığı, birbirine selam vermeye çekindiği bir süreci yaşıyoruz. Bunları aşmanın yolu, bu tür gençlik merkezleri oluşturmaktır" dedi.

"Gençliğin potansiyeline inanıyoruz"

Gemlik Gençlik Merkezi'nin sadece sınavlara değil; aynı zamanda gençlerin hayata hazırlanabileceği bir adres haline geleceğini söyleyen Başkan Bozbey, "Gençlerin sadece test çözmesini değil; hayata dair deneyimler kazanmasını, kendini tanımasını, düşünmesini ve birlikte yol almasını istiyoruz. Gençlerin sadece akademik başarılarla değil; özgüvenleriyle ve girişimci ruhlarıyla da yükselmesini istiyoruz. Çünkü biz, gençliğin potansiyeline yürekten inanıyoruz. Çok yakında Yıldırım Çınarönü, Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçelerimize de gençlik merkezleri kazandıracağız. Gençlik merkezlerimizi Bursamızın her köşesine ulaştıracağız" diye konuştu.

"Bu tesise gençler sahip çıkacak"

Bursa'nın yarınlarının, gençlerin bugünden kurduğu hayallerle şekilleneceğini ifade eden Başkan Bozbey, "Bu kent, gençlerin emeğiyle, enerjisiyle, umuduyla yükselecek. Bu kentte herkesin gülümsemesini, öncelikle çocukların, gençlerin, kadınların gülümsemesiyle mümkün hale getirebiliriz. Onun için bu tesisleri yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Artık bu tesis, gençlerin. Bu tesise gençler sahip çıkacak. Gemlik Gençlik merkezimiz hayırlı, uğurlu olsun" dedi.

Bu yaz Orhangazi Gençlik Merkezi'nde başlatılan yaz etkinliklerinin büyük ilgi gördüğünü hatırlatan Başkan Bozbey, her ilçede ve mahallede gençlerin rahatça ulaşabileceği nitelikli ve ücretsiz imkanları oluşturmaya devam edeceklerini belirtti. Kırtasiye desteği ve tercih danışmanlığıyla da gençlerin her zaman yanında olduklarını ifade eden Başkan Bozbey, konuşmasının sonunda Bursa'da yaşanan yangınlara ve su tasarrufu konularına da değindi.

CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Gençlik Merkezi'nin yapımında emeği geçen Başkan Mustafa Bozbey'e ve Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Ey yükselen nesil, istikbal sizdedir. Cumhuriyet'i biz kurduk, O'nu yaşatacak ve yükseltecek sizlersiniz" sözünü hatırlatan Yeşiltaş, "Bu şiarla Cumhuriyeti gençlerle birlikte ilelebet yaşatacağız. Yarının çağdaş ve uygar medeniyetler seviyesine Türkiye'yi taşıyacak gençler bu binalardan yetişecek" diye konuştu.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, gençlerin yönetimlerde daha fazla söz sahibi olabilmesi için bu tür gençlik merkezlerinin büyük önem taşıdığını ifade etti. Gemlik'e önemli tesis kazandırıldığını vurgulayan Deviren, Başkan Mustafa Bozbey'e ve Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

CHP Gemlik İlçe Başkanı Servet Pehlivan, Gençlik Merkezi'nin açılmasında emeği geçen Başkan Mustafa Bozbey'e ve emeği geçenlere teşekkür ederek tesisin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen Başkan Bozbey ve protokol üyeleri, daha sonra Gemlik Gençlik Merkezi'ni gezdi. Gençlerle sohbet eden Başkan Bozbey, merkeze sahip çıkmalarını ve bir araya gelerek güzel vakit geçirmelerini istedi. - BURSA