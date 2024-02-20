Gençlik ve Spor Bakanı Gaziosmanpaşa\'daki Spor Kulüpleriyle Buluştu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gaziosmanpaşa'daki spor kulüplerinin başkan ve yöneticileriyle buluştu. Bakan Bak, Gaziosmanpaşa'ya kazandırılacak olan yeni spor tesisleri için Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta'ya destek vereceklerini ifade etti.
Gaziosmanpaşa Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen buluşmaya, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ve ilçede faaliyet gösteren spor kulüplerinin başkan ve yöneticileri katıldı. Bakan Bak, programda kulüp başkanlarıyla istişarelerde bulundu.
Programda konuşan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sporun içinden geldiğini hatırlatarak, "İBB Başkanlığı döneminde ilk kez amatör spor kulüplerine malzeme dağıtan kendisidir. Çünkü kendisi de bu işin içerisinden gelen birisi. Çok sahalar yaptık, salonlar yapılıyor. Sporda devrim gibi bir süreç yaşanıyor. Son 22 yıldır dünyada spora en çok yatırım yapan, büyük stadyumlar, spor salonları, tesisler, yüzme havuzları, atletizm pistleri yapan bir iktidar var" dedi.
Bakan Bak: "Sayın Başkanımızın Gaziosmanpaşa'da ustalık dönemi"
İstanbul'a önemli spor yatırımları yaptıklarının altını çizen Bakan Bak, "Gaziosmanpaşa Karayolları'nda yaptığımız gençlik ve spor merkezi hakikaten hem salonuyla hem kütüphanesiyle hem diğer sosyal aktiviteleriyle güzel bir tesis oluyor. Sayın Başkanımızın Gaziosmanpaşa'da ustalık dönemi. Ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Küçükköy'de ve ilçenin diğer noktalarında yapılması planlanan spor tesisleri için de Başkanımızın yanındayız, destekçisiyiz. Hep birlikte onu da başaracağız" ifadelerini kullandı.
Konuşmasında sporun, gençleri kötü alışkanlıklardan korumadaki önemine değinen AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, "Kötü alışkanlıkları önlemenin, çocuklarımızı, gençlerimizi iyi alışkanlıklara yönlendirmenin en önemli hazırlığının yapıldığı bir dönemdeyiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Murat Kurum Bey, İstanbul için projelerini ortaya koyuyor. Bir taraftan İlçe Belediye Başkanımız Hasan Tahsin Usta Bey, çalışmalar yapıyor. Sayın Bakanımız, sporun gelişmesi için neler yapılması gerektiğini çok iyi biliyor ve çalışıyor. İnşallah Sayın Başkanımızla da hep beraber olacağız. Bu 5 yıl, Allah'ın izniyle sizin ve sizin elinizi uzattığınız çocuklarınızın çok daha iyi olacağı bir 5 yıl olacak" dedi.
Usta: "Kentsel dönüşüm çalışmalarında, şehrin sporla birlikte yaşaması için altyapıyı oluşturuyoruz"
Kentsel dönüşümde sadece konut yapmadıklarını, sosyal ve sportif ihtiyaçları karşılayacak hizmet alanları da yaptıklarını belirten Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta ise şöyle konuştu:
"Kentsel dönüşüm çalışmalarında, şehrin sporla birlikte yaşaması için altyapıyı oluşturuyoruz. Tüm kentsel dönüşüm çalışmalarımızda bunu yapmaya gayret edeceğiz. Gaziosmanpaşa'nın kültüre, sanata ve spora her alanda hizmet veren ve böyle anılan bir yer olmasını istiyoruz."
Programın ardından Bakan Bak, Soylu ve Usta ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi'ne kazandırılacak olan gençlik ve spor merkezini ziyaret etti. Burada incelemelerde bulunan Bakan Bak, çalışmalar hakkında bilgi aldı. - İSTANBUL
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