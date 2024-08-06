Gençlik ve Spor Bakanı Dragoi Veaceslav, Ordu\'da Sporcularla Buluştu

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Gençlik ve Spor Bakanlığı'nı destekleri ile Karadeniz Spor Kulübü ile Gagavuzya Spor Bakanlığı'nca programa alınan taekwondo eğitim ve gelişim kampı çalışmaları kapsamında Ordu'da bulunan Moldova-Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Dragoi Veaceslav ile sporcuları, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı ile bir araya geldi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, "Devletimiz her zaman Gagavuzya Türk Cumhuriyeti'nin yanında olmuştur. Eksiklerini tamamlama ve ihtiyaçlarını temin etme noktasında soydaşlarımıza desteklerini hiçbir zaman esirgememiştir. Bugün de spor faaliyetleri çerçevesinde ülkemizde bulunan heyeti misafir etmekten son derece mutluyuz" diye konuştu.

Türkiye'de bulunmaktan son derece mutlu olduklarını ifade eden Moldova-Gagavuzya Özerk Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Dragoi Veaceslav, "2 gündür buradayız ve kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Sporcularımız burada kendilerini geliştirmek için yeni şeyler öğreniyor ve yeni hedefler ortaya koyuyorlar" ifadelerine yer verdi.

Ziyaret sırasında Bakan Veaceslav ve Başkan Tavlı karşılıklı olarak birbirlerine hediye takdim etti. - ORDU