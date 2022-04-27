Genel Af Çağrısını Osmaniye'de Yineleyen Sarıgül: "Gelin Hep Birlikte Kader Mahkumlarını Sevindirelim" - Son Dakika
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Genel Af Çağrısını Osmaniye'de Yineleyen Sarıgül: "Gelin Hep Birlikte Kader Mahkumlarını Sevindirelim"

27.04.2022 14:39

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, ülkede toplumsal barışa ihtiyaç olduğu ifade ederek Osmaniye’den genel af çağrısını tekrarladı. Sarıgül, "5 milyon Suriyeli yurttaşımıza kucak açan devletimiz 250 bin kader mahkumuna da kucak açmalı ve bunlar cezaevinden çıktıktan sonra mutlaka onlara gerekli destek yapılmalı" dedi.

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, ülkede toplumsal barışa ihtiyaç olduğu ifade ederek Osmaniye'den genel af çağrısını tekrarladı. Sarıgül, "5 milyon Suriyeli yurttaşımıza kucak açan devletimiz 250 bin kader mahkumuna da kucak açmalı ve bunlar cezaevinden çıktıktan sonra mutlaka onlara gerekli destek yapılmalı" dedi.

TDP Osmaniye Merkez İlçe Başkanı Zahide Doğan'ın oğlunun cenaze törenine katılmak için Osmaniye'de bulunan Genel Başkan Mustafa Sarıgül  Osmaniye C Tipi Cezaevinde genel af çağrısını tekrarlayarak, "Gelin hep birlikte kader mahkumlarını sevindirelim. Devletimizin güçlü, adil, vicdanlı ve merhametli olduğunu gösterelim" dedi.

"HEP BERABER AF ÇIKARTALIM"

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül şunları söyledi:

"Türkiye'mizde 9 Nisan'da bir af çağrısında bulundum o günden beride bu çağrımı tekrarlamaya devam ediyorum. Af çağrımızın 3 tane gerekçesi var. Bir tanesi toplumsal barışa ihtiyacımız var cezaevleri doldu taştı, 7 kişilik koğuşlarda 30 ve 40 tane yurttaşımız kalmakta yargılamaların biraz acele yapıldığını pandemi koşulları içinde dosyalara yeteri kadar bakılmadığı konusunda da yoğun şikayetler almaktayız. Bu gerekçelerle bugün bir kez daha Osmaniye'den bütün siyasi partilere bir kez daha çağrıda bulunuyorum gelin hep beraber af çıkaralım devletimizin güçlü adil ve şefkatli olduğunu mutlaka bir kere daha gösterelim. Değerli arkadaşlarım cezaevinden çıkacak olan kader mahkumlarına maddi ve manevi destek yapalım. Bizim devletimiz büyük devlettir. Biz devletimize, bayrağımıza toprağımıza bağlı olan insanlarız. 5 milyon Suriyeli yurttaşımıza kucak açan devletimiz 250 bin kader mahkumuna da kucak açmalı ve bunlar cezaevinden çıktıktan sonra mutlaka onlara gerekli destek yapılmalı.

"AFFET TÜRKİYEM"

Türkiye'mizin vicdanına sesleniyorum ve diyorum ki 'affet Türkiye'm'. Anaların hasretini dindirmek için affet Türkiye'm, çocukları sevindirmek için affet Türkiye'm, haksızlığa uğramışlar için affet Türkiye'm, geçmişi geride bırakmak için affet Türkiye'm, dünün yaralarını sarmak için affet Türkiye'm, toplumsal barış için, kardeşlik hukuku için af çağrısı yapmaya devam edeceğim. Bu çağrımın karşılık bulacağına inanıyorum. Adaletsizliğe uğramış haksızlığa uğramış binlerce kader mahkümu var, o kader mahkumları için affet Türkiye'm diyorum. Bir kez daha ulusal birlik için affet Türkiye'm diyorum. Bayrağımızın toprağımızın bölünmez bütünlüğü için affet Türkiye'm diyorum ve bu evlatlara kucak açıp bu evlatları bir kez daha topumla yurttaşlarımızla anneleriyle babalarıyla evlatlarıyla inşallah buluşturmanın zamanı geldi. Kapsam dışı olacaklar var özellikle devletimize karşı işlenmiş suçlar teröre bulaşmış konular özellikle maalesef uyuşturucu baronları kadına şiddet ve çocuk tacizleri bunların dışında hukuk komisyonumuz bu konuda geniş kapsamlı bir çalışma yapıyor."

Genel Af Çağrısını Osmaniye'de Yineleyen Sarıgül: Gelin Hep Birlikte Kader Mahkumlarını Sevindirelim
Genel Af Çağrısını Osmaniye'de Yineleyen Sarıgül: Gelin Hep Birlikte Kader Mahkumlarını Sevindirelim
Genel Af Çağrısını Osmaniye'de Yineleyen Sarıgül: Gelin Hep Birlikte Kader Mahkumlarını Sevindirelim
Genel Af Çağrısını Osmaniye'de Yineleyen Sarıgül: Gelin Hep Birlikte Kader Mahkumlarını Sevindirelim

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Türkiye Değişim Partisi, Osmaniye, Suriyeli, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Genel Af Çağrısını Osmaniye'de Yineleyen Sarıgül: 'Gelin Hep Birlikte Kader Mahkumlarını Sevindirelim' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Genel Af Çağrısını Osmaniye'de Yineleyen Sarıgül: "Gelin Hep Birlikte Kader Mahkumlarını Sevindirelim" - Son Dakika
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