Gerede Çayı'ndaki Kirlilik Nedeniyle Can Çekişiyor - Son Dakika
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Yerel

Gerede Çayı'ndaki Kirlilik Nedeniyle Can Çekişiyor

Bolu'nun Gerede ilçesinden Karabük'ün Eskipazar ilçesine kadar uzanan Gerede Çayı, Deri ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaların zehirli atıkları nedeniyle kirlilik ve kötü koku sorunu yaşıyor. Vatandaşlar, kirli çaya tepki göstermek için su şişeleriyle temiz su dökerek eylem yaptı. Fabrikaların atıklarını çaya boşaltmasına rağmen alınan cezalara rağmen kirlilik önlenemiyor. Gerede Çayı, 100'ü aşkın köyde kirlilik ve kokuya neden oluyor.

06.06.2024 13:07
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Su içilen dere OSB atıkları nedeniyle can çekişiyor

Vatandaşlar, eskiden su içtikleri Gerede Çayı'nın artık hiçbir canlının yaşayamayacağı halde olduğunu söylediler

BOLU - Bolu'nun Gerede ilçesinden Karabük'ün Eskipazar ilçesine kadar 288 kilometre boyunca 100'ü aşkın köyde kirlilik ve kokuya sebep olan Gerede Çayı, Deri ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaların boşalttığı zehirli atıklar yüzünden adeta can çekişiyor. Maskelerini takarak dere kenarına gelen vatandaşlar, kirli çaya ellerindeki su şişeleriyle temiz su dökerek tepkilerini dile getirdi.

Bolu'nun Gerede ilçesindeki Deri ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaların evsel ve sanayi atıklarını arıtmadan Gerede Çayı'na deşarj etmesi sebebiyle yaklaşık 10 yıldır kirlilik ve kötü koku devam ediyor. Kimyasal atıklarını çaya boşaltan fabrikalara defalarca ceza kesilmesine rağmen Bolu Çayı ile birleşerek Yenice Irmağı adıyla Karadeniz'e boşalan Gerede Çayı'ndaki kirliliğin önüne geçilemedi. Çay, Gerede ilçesinden Karabük'ün Eskipazar ilçesine kadar 288 kilometre boyunca 100'ü aşkın köyde kirlilik ve kokuya neden oluyor.

Vatandaşlar eylem yaptı

Gerede ve Eskipazar Halkı Çevre Katliamına Dur Platformu Sözcüsü Mehmet Emin Aslan ile Bolu, Bartın, Karabük ve Zonguldak illerinden 11 ilçeden 100'ü aşkın vatandaş, eylem için Gerede ilçesi Yağdaş köyüne geldi. Köyün içerisinden geçen Gerede Çayı'nın etrafında toplanan kalabalık, koku nedeniyle maske taktı. Kirli akan Gerede Çayı'na temiz su döken grup, ardından fabrikaların kirli sularını deşarj ettiği alana gitti. Atıkların deşarj edildiği noktada açıklamalarda bulunan Platform Sözcüsü Mehmet Emin Aslan, "Gerede Deri ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaların faaliyetlerinden kaynaklanan aşırı kirletilmiş atık sular uzun yıllardır Filyos Nehri havzasını ciddi anlamda kirletmektedir. Burası Filyos havzasının önemli bir parçasıdır. Bu durum hem çevresel dengeyi bozmakta hem de bölge halkının ve ekosistemi oluşturan tüm canlıların sağlığı ile birlikte yöre halkının geçim kaynağı olan tarım ve hayvancılık faaliyetlerini ciddi boyutlarda tehdit etmektedir. Çevre katliamı boyutundaki bu durum karşısında yükselen feryatlara rağmen Gerede Deri ve Karma OSB'lerde üretim yoğun bir şekilde devam etmekte ve her gün binlerce ton zehirli atık su yasa dışı olarak dökülmektedir. Organize sanayi bölgelerinin faaliyetlerinden kaynaklanan aşırı kirli ve zehirli atık suların akarsu havzasına arıtılmadan deşarj edilmesi yetmezmiş gibi bir de Gerede Çayı'nın temiz suları 2020 yılından itibaren Ankara'ya aktarılmış ve yapılan protokole göre suyun sadece yüzde 6'sı bizim havzamızda bırakılmış, yüzde 94'ü bu havzadan çekilmiştir. Onun için bu havza kanalizasyon olacaktır" dedi.

Yağdaş köyünde yaşayan vatandaşlar ise, eskiden bu derede yüzdüklerini, su içtiklerini ve balık tuttuklarını belirttiler. Vatandaşlar, şu anda en zehirli hayvanın bile derede yaşayamayacak halde olduğunu söylediler.

(EÖ-RFK-CC-Y)

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gerede Çayı'ndaki Kirlilik Nedeniyle Can Çekişiyor - Son Dakika

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