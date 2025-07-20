Gerze'nin içme suyu sorunu tarihe karıştı - Son Dakika
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Gerze'nin içme suyu sorunu tarihe karıştı

Gerze\'nin içme suyu sorunu tarihe karıştı
20.07.2025 21:03  Güncelleme: 21:13
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Sinop'un Gerze ilçesinde uzun süredir beklenen içme suyu projesi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Sinop'un Gerze ilçesinde uzun süredir beklenen içme suyu projesi, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Erfelek Barajı'ndan Gerze'ye uzanan yaklaşık 450 milyon TL maliyetli isale hattı sayesinde ilçe merkezi ve 16 köy, arıtılmış ve kesintisiz içme suyuna kavuştu. Düzenlenen açılış töreninde Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş birer konuşma yaptı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider de suyun stratejik önemine dikkat çekerek, "Geçen yıldan bu güne yağışlardaki Türkiye'deki azalış oranı yaklaşık yüzde 26. Bölge bölge elbette ki farklılıklar var. Bir feci örnek olsun diye söyleyeyim. Güneydoğu Anadolu'daki bu oran yüzde 53, Trakya'da yüzde 45'lere vardı. Allah'tan Tayyip Erdoğan var. Allah'tan bu iktidar var. Allah'tan bu barajlar yapıldı ki şuanda susuzluk yaşamıyoruz. Ancak yapmamız gereken çok iş var. Sayın Genel Müdürüm bir kısmı ile bahsetti. 2002'de yüzde 6 oranında olan kapalı devre sulama oranımız şu anda yüzde 37'ye geldi. Yeterli mi? Kesinlikle hayır. Gitmemiz gereken çok yer var ve artık bu tehdit hem bölgeyi hem ülkemizi o kadar net bir şekilde adeta hedefe koymuş ki inanın her birimizin, her bir vatan evladının üzerine düşenler var. Bu kapsamda belki Sinop'umuz belki Karadeniz'imiz, ülkenin diğer bölgelerine göre daha şanslı olabilir ama yol boyunca dikkat etmeye çalıştım. Kuruyan derelerin görüntüsü gerçekten yürek burkuyor. Dolayısıyla su hakikaten medeniyet, su hakikaten vatanın doğrudan artık karşılığı olmak durumunda. Biz de bu uğurda son 22 yılda Sinop'a yaptıklarımızdan çok kısa bahsetmek istiyorum. İçme suyundan baraja, sulamadan hidroelektrik santrallere, toplu ulaştırma faaliyetlerimize, taşkın koruma hizmetlerimize varan 69 adet tesisi hizmete almışız. ve bunların karşılığında 52 milyar liralık bir bedel ödemişiz. Şimdi 2025 yılına gelelim. Sadece bu yılda şuanda 7. ayında olduğumuz bu yılda 10.1 milyar liralık bir yatırım yapacağız. Gerze'miz için 2025 yılında bizim ihtiyacımız olan su saniyede 80 litre. Saniyede 80 litre su akıtırsa belediye başkanımız hiçbir sorunu yok. Ancak bu tesis ne anlama geliyor. Bir projeksiyon yapıyor devlet, elbette burada TÜİK istatistikleri, nüfusun artış hız, belki geri göç bunların hepsi dahil edildiğinde biz bu tesisle saniyede 139 litre su akıtacağız. Yani 2037 yılına kadar bu coğrafyada içme suyu ile ilgili herhangi bir problem konuşulmayacak. Bu tesisin bir diğer anlamını söyleyelim. Bu tesis ile ilgili olarak 23 Haziran 2023 tarihinde sözleşme imzalanmış. Hemen 10 Temmuz 2023'de yapılmış. Yaklaşık 2 yılda da bitmiş. Yaklaşık 19 km bir isale hattı döşenmiş. Artık yeni tesislerimizin hepsi böyle. SCADA dediğimiz elektronik takip ve kontrol sistemi de bitmek üzere. Ekim ayı itibari ile de o bitecek. Çünkü Ekim ayı burada suyun en az olduğu an. Bu sistem ile elektronik olaraktan hem takibini hem kontrolünü sağlamış olacağız" ifadelerine yer verdi.

Projenin tamamlanmasıyla, Gerze ile birlikte Sinop merkez ilçeye bağlı Dizdaroğlu, Kozcağız, Taşmanla, Lala, Yalı, Melikşah, Şamlıoğlu, Kabalık ve Gerze'ye bağlı Sarıyer, Akkıraç, Yaykıl, Çırnık, Türkmenlioğlu, Mahmuttiri, Belören, Abdaloğlu köylerinin de kesintisiz suya kavuşacağı bildirildi.

Açılış törenine Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan, AK Parti Sinop Milletvekili Dr. Nazım Maviş, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Gerze Kaymakamı Yıldız Büyüker, Gerze Belediye Başkanı Osman Belovacıklı, DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta ile birlikte protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Gerze'nin içme suyu sorunu tarihe karıştı - Son Dakika

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