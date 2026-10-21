GİBTÜ ev sahipliğinde Gaziantep Forum III, uluslararası akademisyenleri buluşturdu

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) öncülüğünde, "İslami Müştereklerden Evrensel Vizyona: Yöntemsel Temeller ve Çağdaş Meydan Okumalar" temasıyla Gaziantep Forum III düzenlendi.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) ev sahipliğinde üçüncü kez düzenlenen Gaziantep Forum III, dünyanın farklı ülkelerinden alim, akademisyen ve düşünürleri Gaziantep'te bir araya getirdi. "İslami Müştereklerden Evrensel Vizyona: Yöntemsel Temeller ve Çağdaş Meydan Okumalar" temasıyla gerçekleştirilen forumda, İslami müşterekler, ortak değerler, farklılıklar ve insanlığın karşı karşıya bulunduğu çağdaş sorunlar uluslararası akademik bir perspektifle ele alınıyor.

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen Gaziantep Forum III'ün açılış programına Diyanet İşleri Eski Başkanı Prof. Dr. Ali Bardakoğlu, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu katıldı. Forumun açılış konferansını Prof. Dr. Ali Bardakoğlu gerçekleştirdi.

"İnsanlığın geleceği hakkında söz söylemek, o geleceğin yükünden pay almaktır"

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, açılış konuşmasında İslami müştereklerin yalnızca Müslüman toplumlar arasındaki birlik ve dayanışma çerçevesinde değil, insanlığın ortak geleceği ve sorunların değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

İslami değerlerin adalet, merhamet, sorumluluk ve özgürlük temelinde evrensel bir anlam taşıdığına dikkat çeken Rektör Demir, ortak paydanın farklılıkları ortadan kaldırmak değil, farklılıklara rağmen insanların haklarını koruyabilme iradesi olduğunu ifade etti. Müslüman toplumların kendi aralarındaki ihtilafları derinleştirmek yerine ortak değerlerini geliştirmesinin önemine işaret eden Demir, "İnsanlığın bütününü kuşatmayan hiçbir düşünce ümmeti de ıslah edemez" dedi.

Günümüz dünyasında yaşanan insani krizlere ve teknolojik gelişmelere de değinen Prof. Dr. Demir, bilginin ahlaki sorumlulukla birlikte ele alınması gerektiğini belirtti. Yapay zeka başta olmak üzere teknolojik imkanların insanlığın yararına kullanılmasının önemini vurgulayan Demir, bilginin ahlakla buluştuğunda insanı yücelten ve hayatı koruyan bir güce dönüşeceğini kaydetti.

Gaziantep Forum'un ortak akıl, bilimsel üretim ve kalıcı iş birlikleri için önemli bir düşünce zemini oluşturduğunu belirten Rektör Demir, üniversitenin daha güçlü bir ülke, daha bütünleşmiş bir ümmet ve daha adil bir dünya için çalıştığını ifade etti.

Gaziantep'in yalnızca üretim gücüyle değil, düşünce hayatına sunduğu katkılarla da öne çıkmasını hedeflediklerini dile getiren Demir, şehrin uluslararası ölçekte ilim insanlarını buluşturan, ortak sorunlara çözüm üreten ve dünyaya fikir sunan bir merkez haline gelmesi gerektiğini vurguladı.

"İslam alemine ciddi anlamda faydası olacak"

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, "Gaziantep Forum 3.'sünü yapıyor. 3'üne de katılmış olmaktan büyük bir keyif alıyorum. Bu forum artık uluslararası markaya doğru giden ve çıtayı çokça yükselten, İslam alemine ciddi anlamda faydası olan konuların, gündemlerin tartışıldığı bir forum olduğunu ifade etmek isterim" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'te düzenlenen Gaziantep Forum III' ün İslam alemi için çok önemli olduğunu ifade ederek hayırlara vesile olmasını diledi.

"Bilim ve teknoloji dünyayı yeniden şekillendiriyor"

Bilim ve teknoloji anlamında üniversitelere bilim insanlarına, gençlere ve yerel yönetimlere önemli sorumluluklar düştüğünü söyleyen Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, "Forumun bu yıl özellikle İslami müşterekler kavramı üzerinde durmasını bu bakımdan çok kıymetli görüyorum. Müştereklerimizi güçlendirmek, farklılıklarımızı sağlıklı biçimde yönetmek ve ortak geleceğimiz için birlikte düşünmek zorundayız. Çünkü bir toplumun gücü, sahip olduğu kaynaklarla birlikte o kaynakları hangi akılla, hangi ahlakla ve hangi hedef doğrultusunda kullandığıyla ortaya çıkar. Bugün bilim ve teknoloji dünyayı yeniden şekillendiriyor. Bu nedenle üniversitelerimize, bilim insanlarımıza, gençlerimize ve yerel yönetimlerimize önemli sorumluluklar düşüyor. Bizler yerel yöneticiler olarak şehrimizi yollarıyla, parklarıyla, konutlarıyla ve sosyal tesisleriyle imar ederken insanımızın zihnini, ufkunu ve geleceğini de düşünmek zorundayız. Bir şehrin gerçek gücü, yetiştirdiği insanın niteliğiyle ölçülür. Bilime verdiği değerle ölçülür. Gençlerine açtığı ufukla ölçülür. Kültüre, düşünceye ve geleceğe yaptığı yatırımla ölçülür. 7 Bizim medeniyet anlayışımızda şehir, sadece binaların ve yolların toplamı değildir. Şehir aynı zamanda insanın ahlakını, bilgisini, hafızasını ve ortak hayatını taşıyan bir emanettir. Bu sebeple bir şehre hizmet etmek, o şehrin bugününü güzelleştirmek kadar yarınını da hazırlamaktır. Şahinbey Belediyesi olarak bugüne kadar eğitimden gençliğe, kültürden sosyal dayanışmaya kadar birçok alanda şehrimizin geleceğine yatırım yapmaya gayret ettik" ifadelerini kullandı.

Dünyanın farklı coğrafyalarından alim ve akademisyenler Gaziantep'te

Türkiye'nin yanı sıra Irak, Bahreyn, Rusya, Sudan, Mısır, Suriye, Filistin, Malezya, Tunus, Fas, Lübnan, Bosna-Hersek, Endonezya, Kırgızistan, Ürdün, Güney Afrika ve İngiltere'den akademisyen ve uzmanların katıldığı forum, farklı düşünce geleneklerini ortak bir tartışma zemininde buluşturuyor.

Forumda Hamad Bin Khalifa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmad M. Hasnah, Suriye Başmüftüsü Usame er-Rifai, Moskova İslam Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Damir Mukhetdinov, Fas eski Başbakanı Prof. Dr. Sa'deddin el-Usmani, Kırgızistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Abdülaziz Kari Zakirov ve Durham Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Asutay'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda isim görüş ve değerlendirmelerini paylaşacak.

Altı oturumda İslami müşterekler ve çağdaş sorunlar ele alınacak

Üç gün sürecek forum kapsamında altı ana oturum gerçekleştirilecek. Oturumlarda İslami müştereklerin temellendirilmesi, itikadi müşterekler ve ihtilafın sınırları, fıkhi ortak zemin ve makasıd, siyasi ve sosyal alanda müşterekler, çağdaş dönemde İslami müştereklerin durumu ile İslami müşterekleri yeniden inşa etmek için pratik bir çerçeve oluşturulması konuları ele alınacak.

Programda ayrıca İslam dünyasında ortak değerlerin günümüzdeki yeri; sömürgecilik, oryantalizm, modern devlet, küreselleşme ve çoklu kimlikler gibi başlıklarla birlikte değerlendirilecek. Eğitim, dini söylem, akademik kurumların rolü, çoğulculuk ve insani krizlere çözüm üretme kapasitesi de tartışmaların önemli başlıkları arasında yer alacak.

Gaziantep, uluslararası düşünce ve müzakere platformuna ev sahipliği yapıyor

Üçüncü yılında uluslararası kapsamını sürdüren Gaziantep Forum, İslami müşterekleri evrensel değerler ve insanlığın ortak meseleleriyle birlikte ele almayı amaçlıyor. Farklı disiplinlerden uzmanların katkılarıyla yürütülecek tartışmaların, ortak sorunlara yönelik yeni fikirlerin geliştirilmesine ve uluslararası akademik iş birliklerinin güçlendirilmesine katkı sunması hedefleniyor.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Gaziantep Forum III, 23 Ekim'e kadar Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde devam edecek.