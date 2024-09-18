Giresun'da Gerçekçi Trafik Kazası Tatbikatı - Son Dakika
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Giresun'da Gerçekçi Trafik Kazası Tatbikatı

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Giresun'da gerçekleştirilen tatbikat, trafik kazası müdahale yetkinliğini artırmak amacıyla yapıldı.

18.09.2024 18:50
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Gerçeğini aratmayan trafik kazası tatbikatı

GİRESUN - Giresun'un Dereli yolu üzerinde, trafik kazalarına karşı farkındalığı artırmak ve acil durum ekiplerinin yetkinliğini pekiştirmek amacıyla başarılı bir tatbikat gerçekleştirildi. Giresun Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen tatbikatta, 94 kişilik bir ekip, senaryo gereği gerçekleşen zincirleme trafik kazasına hızlı ve etkili bir şekilde müdahale etti.

AFAD, UMKE, itfaiye, İHH, MEM AKUB, Çotanak Off Road, polis ve sağlık ekiplerinin katıldığı tatbikat, gerçeği aratmayan sahnelerle göz doldurdu.

Senaryo gereği Dereli yolu üzerinde zincirleme trafik kazasında bir araç da Aksu Deresi'ne uçtu. Araçtaki bazı kişilerin ağır yaralanıp otomobilde sıkışması ve bazı yaralıların da Aksu Deresinde kaybolması üzerine olay yerine sağlık personeliyle arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekibinin kazaya müdahale edilebilmesi için yolu ulaşıma kapatması sonrası sağlık ekipleri tarafından yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk ettiği tatbikat adeta gerçeğini aratmadı. Derede kaybolan vatandaşlar için ise arama çalışmaları yapıldı.

Hastaneye sevk edilen hastalar ise hastane bahçesinde kurulan triyaj çadırında tedavi altına alındı. Senaryo gereği hastanede olay çıkartan bir grup yaralı yakınlarına ise güvenlik görevlileri müdahale etti.

-94 kişilik ekiple tatbikat yapıldı

Giresun AFAD Şube Müdür Vekili Yücel Hendekçi yaptığı açıklamada,"AFAD'ın koordinesinde akreditasyonlu Sivil Toplum Kuruluşlarının ortak kabiliyetini artırmak amacıyla Hastane Afet Planı kapsamında 94 kişilik bir ekiple yapılan bir tatbikattı. Senaryo gereği zincirleme bir trafik kazasında 19 kişi yaralandı 4 kişi ise dereye fırlayarak kayboldu. Biz de bu tür durumlara karşı hazırlıklı olmak istiyoruz. İlimizde meydana gelen tüm sıkışmalı trafik kazalarına müdahale edilmekteyiz" dedi.

Giresun\'da Gerçekçi Trafik Kazası Tatbikatı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Giresun'da Gerçekçi Trafik Kazası Tatbikatı - Son Dakika

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