Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali Başladı

Merkezefendi Belediyesi'nce geleneksel hale getirilen 'Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali' yoğun katılım ile başladı. Başkan Şeniz Doğan, "Her festivalimiz büyüyerek ve gelişerek devam ediyor. Kadınların üretimdeki yeri, değeri ve emeği çok farklı" dedi.

Merkezefendi Belediyesi, girişimci kadınlara destek olmaya devam ediyor. Girişimci kadınlara ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda destek olmak amacıyla hayata geçirilen ve geleneksel hale getirilerek daha önce dört kez düzenlenen 'Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali'nin beşincisi Merkezefendi Kültür Merkezi'nde coşku ile başladı. Üç gün boyunca üreten kadınlar ürünlerini satışa sunacak, çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

250'nin üzerinde standın yer aldığı festivalin açılış programına, Cumhuriyet Halk Partisi Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, Cumhuriyet Halk Partisi Merkezefendi İlçe Başkanı Müjdat İlhan, Cumhuriyet Halk Partisi İl Kadın Kolları Başkanı Ayşen Kocabay, Merkezefendi Halk Eğitim Müdürü Harun Maden, Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Atıcı Bakcan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"KADINLARIMIZA YOL AÇTIK, EMİN ADIMLARLA İLERLİYORLAR"

Üretici kadınların her zaman yanında olduklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Yine mutlu ve heyecanlıyız. Her festivalimiz büyüyerek ve gelişerek devam ediyor. Üretici kadınlarımız, 'Ürettiğimiz ürünün değeri, emeğimizin karşılığı Merkezefendi Belediyesi ile vücut buldu' diyorlar. Bu da bizleri fazlasıyla mutlu ediyor. Bizler herkes üretsin istiyoruz. Kadınların üretimdeki yeri, değeri ve emeği çok farklı. Öyle işler, öyle eserler ortaya çıktı ki kadınlarımızın ürettiği, dijital ortamda satışına sunar hale geldi. Kadınlarımıza bizler yol açtık, şehrin her yerinde üretilen ürünler hemşehrilerimizle buluşsun ve satın alınsın istiyoruz. Yeni yıla giriyoruz. Yeni yıl barışın, sevginin, huzurun, kardeşliğin, adaletin, hukukun, demokrasinin tesis edildiği bir yıl olur. Bizler de yeni yıl coşkusuyla festivalimizi bugün açıyoruz. Üç gün boyunca buradayız. Birçok etkinliğimiz var. Tüm hemşehrilerimi Merkezefendi Kültür Merkezimize bekliyorum" diye konuştu.

"ÜRETİCİ KADINLARIMIZI TEBRİK EDİYORUM"

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, "Gözünün nurunu, elinin emeğine yansıtmış kadınlarımızı tebrik ediyorum. Çok güzel bir etkinlikte yine bir aradayız. Kadının üreticiliğini, emeğini, iş bitiriciliğini, organizasyon yeteneğini bu denli güzel gösteren bu festival için Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'a teşekkür ediyorum. Kadın sosyal alanda her zaman olmalı, üretmeli, çalışmalı. Bugün burada bu güzel kadınlarla bir arada olduğum için çok mutluyum. Festivalimizin mutlu ve bereketli geçmesini diliyorum" dedi.

"EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Babadağ Belediye Başkanı Ali Atlı, "Merkezefendi Belediyemizin yine çok güzel bir etkinliğinde beraberiz. Bu organizasyonda emeğini geçen herkese teşekkür ediyorum. Bizler de Babadağ'da festivaller gerçekleştiriyor, üretici kadınlar ile çok güzel işlere imza attık, atmaya da devam etmek istiyoruz. Yeni yılın sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

"ÜRETİCİ KADINLARIN HER ZAMAN YANINDAYIZ"

Cumhuriyet Halk Partisi Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, "Kadın, hayatımızın her döneminde önemlidir. Kadın anadır, kadın bacıdır, kadın candır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi "Ey kahraman Türk kadını. Sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın" Bizlerin Cumhuriyete çok borcu var. Üretici kadınlarımıza her türlü pozitif ayrımcılığı yapan belediye başkanlarımızı tebrik ediyorum. Bu festivalin düzenleyen Başkan Şeniz Doğan ve ekibine teşekkür ediyorum. Yeni yılın sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum" dedi.

Açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri, kadın üreticilerinin emeklerini sergilediği stantları gezdi. Festival ilk günü, canlı karikatür performansı, 'Obur ile Geveze Define Peşinde' isimli çocuk tiyatrosu ve Tolgay'ın sahne aldığı kadınlar matinesi ile devam edecek.