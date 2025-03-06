Gölmarmara'da 2 Bin Kişilik İftar Sofrası Kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gölmarmara'da 2 Bin Kişilik İftar Sofrası Kuruldu

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmak amacıyla Gölmarmara'da 2 bin kişilik iftar programı düzenledi. Katılımcılar oruçlarını birlikte açarken, belediye başkanları dayanışma ve sosyal belediyecilik vurgusu yaptı.

06.03.2025 20:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gölmarmara'da 2 bin kişilik iftar sofrası

MANİSA - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmak amacıyla kent merkezinde ve ilçelerde iftar programları düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi, Gölmarmara Kapalı Pazaryeri'nde 2 bin kişilik iftar programı düzenledi. Gölmarmaralı vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda, oruçlar hep birlikte açıldı.

Düzenlenen iftar programına, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan ve CHP Gölmarmara İlçe Başkanı Ferdun Sevenbige, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. İftar öncesinde konuşan Başkan Cem Aykan, dayanışmanın ve paylaşmanın önemine vurgu yaparak, Büyükşehir Belediyesi ile birlikte birçok projede olduğu gibi sosyal belediyecilik alanında da çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

"Dayanışma ruhunu büyütmeye devam edeceğiz"

İftar programında konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Ramazan ayının manevi atmosferini vurgulayarak, "Gölmarmaralı hemşehrilerim, iyi ki varsınız, iyi ki bir aradayız. Ramazan'da aynı sofrada buluşmak, lokmamızı paylaşmak bizim için en büyük mutluluk. 11 ayın sultanı bu mübarek ayda sizlerle bir arada olmanın sevincini yaşıyorum. Sosyal belediyeciliğin en güzel örneği bir arada olmak, aynı sofrada buluşup, ekmeğimizi bölüşmek, aynı yemeği paylaşmak. Bundan sonra da hep birlikte dayanışma ruhunu büyütmeye devam edeceğiz. Ramazan ayının bereketi üzerinizden eksik olmasın" dedi.

Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan da, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek eşliğinde yeni bir anlayışla, Manisa'da sosyal belediyeciliği sonuna kadar yaşayacağız." şeklinde konuşarak iftara katılanlara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Ramazan boyunca kent genelinde iftar sofraları kurmaya ve çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam edecek.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Gölmarmara, Belediye, Manisa, Yerel, Yaşam, İftar, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gölmarmara'da 2 Bin Kişilik İftar Sofrası Kuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:45 Papa Francis’ten haber var Hastaneden sesli mesaj gönderdi Papa Francis'ten haber var! Hastaneden sesli mesaj gönderdi
22:52 Suriye’de çatışmalar şiddetlendi Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi Suriye'de çatışmalar şiddetlendi! Ordu teyakkuzda, sokağa çıkma yasağı ilan edildi
22:42 Fenerbahçe, Glasgow Rangers’a 3-1 mağlup oldu Fenerbahçe, Glasgow Rangers'a 3-1 mağlup oldu
21:56 Trump’tan Zelenskiy’e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek Trump'tan Zelenskiy'e bir darbe daha: 240 bin kişiyi gönderecek
17:28 Ece Gürel’in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek Ece Gürel'in bulunduğu sırada üzerindeki kıyafetler incelenecek
09:25 4 gün sonra bulunan Ece Gürel’in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı 4 gün sonra bulunan Ece Gürel'in eşi klip paylaştı, sonra hesabını korumaya aldı
09:19 Euro uçuşa geçti Ardı ardına rekor kırıyor Euro uçuşa geçti! Ardı ardına rekor kırıyor
09:13 Şampiyonlar Ligi’nde geceyi sarsan maç Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç
09:01 Demet Özdemir’den yeni imaj Görenler mest oldu Demet Özdemir'den yeni imaj! Görenler mest oldu
08:53 Akaryakıt fiyatları için çifte müjde Akaryakıt fiyatları için çifte müjde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2025 02:08:36. #7.13#
SON DAKİKA: Gölmarmara'da 2 Bin Kişilik İftar Sofrası Kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.