Gönüllü Kuruluşlar Platformu, İsmail Haniye'nin suikastını kınadı

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Bursa'da Gönüllü Kuruluşlar Platformu, Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikastı sonrası Ulu Cami önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Haniye'nin suikastını dönüm noktası olarak değerlendiren Gönüllü Kuruluşlar Platformu Sözcüsü Furkan Arı, "İsmail Haniye'nin şahadeti bir son değil muazzam bir başlangıçtır. İsrail rejimi İsmail Haniye'yi şehit ederek hiçbir şey başaramamıştır" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, dün gece saatlerinde bulunduğu konutunda suikasta uğradı. Suikast, İslam coğrafyasını derinden etkilerken Bursa'da Gönüllü Kuruluşlar Platformu, ikindi namazı çıkışı Ulu Cami önünde yaptıkları basın açıklamasında intikam yemini etti.

"İsrail Haniye'yi şehit ederek hiçbir şey başaramamıştır"

Haniye'nin şahadetini bir dönüm noktası olarak nitelendiren Gönüllü Kuruluşlar Platformu Sözcüsü Furkan Arı, "Bu gece sabaha karşı, Filistin direnişinin sembolü olan Hamas lideri İsmail Haniye, bir suikast neticesinde öldürülen İran Cumhurbaşkanının yerine seçilen yeni cumhurbaşkanının yemin töreni için bulunduğu Tahran'da Siyonist İsrail'in füze saldırısı neticesinde şehit edildi. Artık tam anlamıyla sözün bittiği yerdeyiz. Aziz lider İsmail Haniye'nin şehadeti büyük bir dönüm noktasıdır. Şehit veren değil, şehit kazanan bir mektebin öğrencileri olarak çok iyi biliyoruz ki, İsmail Haniye'nin şehadeti bir son değil muazzam bir başlangıçtır. İsrail rejimi İsmail Haniye'yi şehit ederek hiçbir şey başaramamıştır. Ancak aziz komutan Haniye, hasretle beklediği şahadet makamına kavuşmuştur. Lideri şehit olan bir hareket asla yenilemez" şeklinde konuştu.

"Gün yas tutma günü değil, intikam günüdür"

Haniye'nin hatırasına sahip çıkacaklarının sözünü veren Arı, "Aziz komutan İsmail Haniye erişmiş olduğu şahadet makamında Kudüs'ün ve tüm Filistin'in özgürlüğü için savaşmaya devam edecektir. Bizler de yüreği yanık Anadolu insanı olarak söz veriyoruz ki şehit lider İsmail Haniye'nin aziz hatırasına layık bir şekilde savaşacağız. Bir an olsun durmayacağız, vazgeçmeyeceğiz. Bulunduğumuz her konumu İsrail rejimine karşı bir cephe bileceğiz. Cephelerden asla kaçmayacağız. İslam coğrafyasını ve yeryüzünün tamamını Siyonistler için yaşanılamaz bir hale getireceğiz. İsmail Haniye'nin şehadetiyle davamıza sımsıkı sarılacağız. Gün yas tutma, acı çekme günü değil, intikam günüdür" dedi.

İslam ülkelerine birleşme çağrısı

İslam ülkelerine birleşme çağrısında bulunan Arı, "İslam ülkelerinin liderleri, hepimiz bir olup tükürsek İsrail boğulur. Silkinin ve kendinize gelin. Hıristiyanları ve Yahudileri kendinize dost edinmeyin. Aranızdaki suni ayrılıkları bir kenara bırakın ve Siyonist İsrail'e karsı birleşin. Müslümanlar; birbirini gerçek manada sevdiklerinde, mesele kökünden çözülecektir. Bu sevgi olursa aradaki nifak tohumları kuruyacak, herkes birbirini doğru anlayacak, sınırlar kalkacak, insanlar kucaklaşacak, gönüller birleşecektir. Birleşme olunca Müslümanlar birbirlerine yaslanacak, birlikte büyüyecek ve güçlenecektir. İşte o zaman dünya 5'ten büyük olacak, adalet üzerine yeni bir dünya kurulacaktık. O zaman İsrail'e öyle bir tokat vuracağız ki bütün hayatı Gazze şeridi gibi gözlerinin önünden geçecektir" diye konuştu. - BURSA