Görgel ve Kirişci'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a UNESCO toplantısı daveti - Son Dakika
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Görgel ve Kirişci'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a UNESCO toplantısı daveti

Görgel ve Kirişci\'den Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a UNESCO toplantısı daveti
14.06.2026 08:45
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Görüşmede, 19 Haziran Cuma günü İstanbul'da düzenlenecek UNESCO Dünya Edebiyat Şehri Tanıtım Toplantısı için davet sunuldu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci ile birlikte Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Başkentte gerçekleştirilen görüşmede, Kahramanmaraş'ın sahip olduğu kültürel mirasın, edebi birikimin ve gastronomi değerlerinin uluslararası alanda tanıtılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi. Ziyarette, Kahramanmaraş'ın UNESCO Dünya Edebiyat Şehri unvanı doğrultusunda yürüttüğü projeler de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktarıldı. Başkan Görgel ve Kirişci, 19 Haziran Cuma günü İstanbul'da gerçekleştirilecek UNESCO Dünya Edebiyat Şehri Tanıtım Toplantısı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a davette bulundu. Görüşmede, Kahramanmaraş'ın tarih, edebiyat, kültür ve gastronomi alanındaki güçlü potansiyelinin dünya ölçeğinde daha görünür hale getirilmesi hedefi öne çıktı.

Görgel ve Kirişci'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a UNESCO toplantısı daveti

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A UNESCO TANITIM TOPLANTISI DAVETİ SUNULDU

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve Prof. Dr. Vahit Kirişci'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede, şehrin uluslararası tanıtım süreci gündeme geldi. Kahramanmaraş'ın UNESCO Dünya Edebiyat Şehri unvanı kapsamında yürüttüğü çalışmalar hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verildi. Görüşmede ayrıca, 19 Haziran Cuma günü İstanbul'da düzenlenecek tanıtım toplantısına ilişkin hazırlıklar da ele alındı. UNESCO Dünya Edebiyat Şehri Tanıtım Toplantısı'nın, Kahramanmaraş'ın kültürel kimliğini daha geniş kitlelere duyurması açısından önemli bir adım olması bekleniyor. Şehrin edebiyat geleneği, yetiştirdiği şair ve yazarlar, kültürel hafızası ve gastronomi değerleriyle Türkiye'nin önemli şehirleri arasında yer aldığı vurgulanırken, bu değerlerin uluslararası platformlarda daha güçlü şekilde temsil edilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Kahramanmaraş'ın sahip olduğu eşsiz kültürel mirası ve gastronomi değerlerini uluslararası platformlarda daha güçlü şekilde tanıtmak için yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade etti. Görgel, "Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı, 19 Haziran'da İstanbul'da gerçekleştireceğimiz UNESCO Tanıtım Toplantısı'na davet etme fırsatı bulduk. Görüşmemizde, şehrimizin UNESCO unvanı doğrultusunda yürüttüğü çalışmalar hakkında Sayın Cumhurbaşkanımıza bilgi arz ettik" dedi.

KAHRAMANMARAŞ'IN KÜLTÜREL VE GASTRONOMİ DEĞERLERİ DÜNYAYA TANITILACAK

Kahramanmaraş'ın tarihi, kültürel, edebi ve gastronomik zenginlikleriyle Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri olduğunu belirten Başkan Fırat Görgel, bu değerlerin dünya çapında hak ettiği ilgiyi görmesi için tüm paydaşlarla birlikte hareket ettiklerini söyledi. Görgel, UNESCO unvanının yalnızca bir prestij unsuru olmadığını, aynı zamanda şehrin kültür, sanat, edebiyat ve turizm alanında daha güçlü bir gelecek vizyonu ortaya koyması açısından önemli bir sorumluluk taşıdığını vurguladı. Başkan Görgel, Kahramanmaraş'ın geçmişten bugüne taşıdığı kültürel birikimin uluslararası alanda daha görünür hale gelmesi için tanıtım faaliyetlerinin sürdüğünü ifade etti. Bu kapsamda düzenlenecek UNESCO Dünya Edebiyat Şehri Tanıtım Toplantısı'nın, şehrin edebi kimliğini ve gastronomi değerlerini daha geniş kitlelere anlatma fırsatı sunacağını belirtti. Görgel açıklamasında, "Kahramanmaraş'ın tarihi, kültürel ve gastronomi zenginliklerinin dünya çapında hak ettiği değeri görmesi için tüm paydaşlarımızla birlikte yoğun bir gayret içerisindeyiz. Şehrimize gösterdiği ilgi ve desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı. Kahramanmaraş'ın UNESCO Dünya Edebiyat Şehri unvanı doğrultusunda yürüttüğü çalışmaların, kentin kültür ve turizm vizyonuna önemli katkı sağlaması hedefleniyor. İstanbul'da gerçekleştirilecek tanıtım toplantısının da şehrin ulusal ve uluslararası alandaki görünürlüğünü artırması, edebiyat ve gastronomi başta olmak üzere farklı alanlardaki potansiyelini daha güçlü şekilde ortaya koyması bekleniyor.

Haber: Mehmet Güngördü

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Son Dakika Yerel Görgel ve Kirişci'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a UNESCO toplantısı daveti - Son Dakika

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