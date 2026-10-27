GSB heyeti Amman'da çocuk ve ergen ruh sağlığı çalıştayında JICA projesini anlattı - Son Dakika
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GSB heyeti Amman'da çocuk ve ergen ruh sağlığı çalıştayında JICA projesini anlattı

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GSB heyeti Amman\'da çocuk ve ergen ruh sağlığı çalıştayında JICA projesini anlattı
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Gençlik ve Spor Bakanlığı heyeti, JICA iş birliğiyle yürütülen 36 aylık proje kapsamında 25-27 Ekim'de Amman'da çocuk ve ergen ruh sağlığı çalıştayına katıldı. Türkiye oturumunda Dr. Elif Güneş, gençlik merkezleri ve yurtlardaki psikososyal destek faaliyetlerini anlattı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Bakan Müşaviri ve Psikososyal Destek Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Elif Güneş başkanlığındaki heyet; JICA iş birliğiyle yürütülen 36 aylık 'Gençlere Yönelik Psikososyal Destek ve Afet Dayanıklılığı' projesi kapsamında, 25-27 Ekim tarihlerinde Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen uluslararası çalıştaya katıldı.

Türkiye, Japonya, Ürdün, Lübnan, Filistin, Suriye ve Yemen'in katılımıyla düzenlenen "Çocuk/ Ergen Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek (MHPSS) Çalışmalarının Geliştirilmesi" başlıklı bu uluslararası çalıştay; Ürdün Sağlık Bakanlığı ile Eğitim ve İnsan Kaynakları Geliştirme Bakanlığı, Japonya Uluslararası İş birliği Ajansı (JICA) ve Doğu Akdeniz Halk Sağlığı Ağı (EMPHNET) ortaklığında gerçekleştirildi. Japonya'nın Ürdün Büyükelçisi, JICA Ürdün Ofisi Başkanı, ilgili bakanlık temsilcileri ve EMPHNET Genel Müdürü'nün birer konuşma yaptığı programda, katılımcı ülkelerin bu alandaki farklı hizmet ve uygulamaları ele alındı.

Çocuk ve ergenlerin ruh sağlığını korumak, psikososyal destek hizmetlerini güçlendirmek ve ülkeler arası iş birliğini geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen çalıştayın ilk gününde afet risklerini azaltma ve kriz yönetimine ilişkin gerçekleştirdiği farklı ülkelerdeki psikososyal destek deneyimleri değerlendirilerek, çocuk odaklı psikososyal destek uygulamaları ve kurumlar arası iş birliğinin önemi üzerinde duruldu. Oturuma katılım sağlayan ülkelerin karşılıklı bilgi paylaşımı esasına dayanan çalıştayda; katılımcı ülkelerin mevcut psikososyal destek sistemleri, güçlü ve gelişime açık yönleri, hizmet sunumundaki boşlukları ve geliştirilmesi gereken alanları birlikte ele alınarak değerlendirildi.

Türkiye oturumunda ise Gençlik ve Spor Bakanlığı Psikososyal Destek Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Elif Güneş tarafından Türkiye'de yürütülen JICA iş birliği projesine ilişkin deneyimler paylaşılarak ülkemizde yürütülen bütüncül psikososyal destek yaklaşımı tanıtıldı. Gerçekleştirilen sunumlarda; Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki gençlik merkezleri, öğrenci yurtları, Sporcu Eğitim Merkezleri (SEM) ve Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezlerinde (TOHM) yürütülen psikososyal destek faaliyetleri ve gençlere yönelik çalışmalar hakkında bilgi verildi. Bilhassa gençlerin psikolojik iyi oluşlarının desteklenmesinde sporun iyileştirici gücüne ve koruyucu ruh sağlığı yaklaşımına vurgu yapıldı. Gençlerin sosyal bağlarının güçlendirilmesi, psikolojik dayanıklılıklarının artırılması ve ihtiyaçlarına uygun destek mekanizmalarının geliştirilmesine yönelik deneyimleri paylaşıldı.

Türkiye'nin mevcut psikososyal destek modeli ve sistemi katılımcılar tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Okullar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, rutin hizmetlerin ruh sağlığı desteğiyle bütünleştirilmesi ve acil durumlarda çocuklar ile ergenlerin ihtiyaçlarına yönelik sürdürülebilir mekanizmaların geliştirilmesi gündemin öne çıkan başlıkları oldu. Ülkeler arası diyalog oturumlarında ise farklı uygulama deneyimlerinin paylaşılması ve ortak çözüm önerilerinin geliştirilmesi hedeflendi.

Programın son gününde gerçekleştirilen saha ziyaretleri kapsamında Ürdün'deki sağlık merkezleri ve eğitim kurumları yerinde incelendi. Gerçekleştirilen bu temaslarda sahadaki uygulamalar yakından gözlemlenirken; eğitim ve sağlık kurumlarının çocuk ile ergenlere yönelik psikososyal destek çalışmalarında üstlendikleri roller detaylı bir şekilde değerlendirildi.

Uluslararası çalıştayın, çocuk ve ergen ruh sağlığı alanında ülkeler arası bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması, iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması, sağlık ve eğitim sistemleri arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi, psikososyal destek hizmetlerinin güçlendirilmesi için yeni iş birliği imkanları oluşturması hedefleniyor.

Kaynak: İHA
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