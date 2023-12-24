 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
GTB Başkanları Tiryakioğlu ve Akıncı'dan 25 Aralık mesajı - Son Dakika
Üye Girişi

GTB Başkanları Tiryakioğlu ve Akıncı'dan 25 Aralık mesajı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

GTB Başkanları Tiryakioğlu ve Akıncı\'dan 25 Aralık mesajı
24.12.2023 - 14:38,
Abone Ol

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun azmin, inancın ve vatan sevgisinin zaferi olduğunu kaydeden GTB Başkanları, mesajda, "Birinci dünya savaşı sonrası Fransız ve İngilizler tarafından işgal edilen Antep, insanlık tarihinin gördüğü en büyük kurtuluş mücadelelerinden birine sahne olmuştur. Ecdadımız on bir ay süren kuşatma boyunca; vatanı, bayrağı, hürriyeti ve bağımsızlığı uğruna unutulmaz bir mücadele örneği göstermiştir. Türlü yokluklar ve zorluklar karşısında ateşten gömlek giyerek vatan topraklarını müdafaa eden şanlı ecdadımız bu yolda gözünü kırpmadan seve seve şehit ve gazi olmayı seçmiştir. Milli Mücadeleye ve Kurtuluş Savaşımıza kıvılcım olan 'Antep Savunması' aynı zamanda dünyanın farklı bölgelerinde zulme uğrayan tüm mazlum milletler içinde kurtuluş yolunda ilham kaynağı oluşturmuştur. Canları pahasına düşman işgaline karşı direnen ve 'Antep'i Gaziantep' yapan şanlı ecdadımızın bu kahramanlığı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ben Gazianteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki, onlar Antep'i kurtardıkları gibi Türkiye'yi de kurtardılar' iltifatına mazhar olmuştur. Şahinbeyleri, Şehitkamilleri, Karayılanları ve gözü pek nice isimsiz kahramanlarıyla kurtuluş destanını tarihe altın harflerle nakşeden Antepliler, TBMM tarafından 8 Şubat 1921 tarihinde kente "Gazi" unvanı verilmesiyle bu gururunu taçlandırmıştır. Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'inci yıl dönümünü kutladığımız bu özel gün vesilesiyle, başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan savunmasında hayatını kaybeden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, ve minnetle anıyor, Gaziantepli hemşerilerimizin 25 Aralık Kurtuluş Gününü kutluyoruz" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Meclis Başkanı, Gaziantep, Türkiye, Aralık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel GTB Başkanları Tiryakioğlu ve Akıncı'dan 25 Aralık mesajı - Son Dakika


16:17
Fenerbahçe'ye büyük şok! Serdar Aziz derbide yok Fenerbahçe'ye büyük şok! Serdar Aziz derbide yok
15:17
12 şehidimizin olduğu gün şarkılı, türkülü eğlence programına devam eden TRT'ye tepkiler çığ gibi 12 şehidimizin olduğu gün şarkılı, türkülü eğlence programına devam eden TRT'ye tepkiler çığ gibi
15:15
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Asgari ücret cuma günü açıklanır diye düşünüyorum AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Asgari ücret cuma günü açıklanır diye düşünüyorum
15:10
Özgür Özel'in imzalamadığı ortak bildiriye CHP'li Gürsel Erol'dan tam destek: Ülke de devlet de hepimizin Özgür Özel'in imzalamadığı ortak bildiriye CHP'li Gürsel Erol'dan tam destek: Ülke de devlet de hepimizin
14:37
Hırsızlar, içinde para gömülü olduğu düşüncesiyle Dilan Polat'ın annesinin mezarını kazdı Hırsızlar, içinde para gömülü olduğu düşüncesiyle Dilan Polat'ın annesinin mezarını kazdı
14:29
Şehit Taşkın yıllar önce yaptığı paylaşım kahretti: Al bayrağa sarılı tabuta bakmak mı zor, o tabutta yatmak mı? Şehit Taşkın yıllar önce yaptığı paylaşım kahretti: Al bayrağa sarılı tabuta bakmak mı zor, o tabutta yatmak mı?
14:22
12 şehidimizin ardından ABD'den ilk açıklama: Müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız 12 şehidimizin ardından ABD'den ilk açıklama: Müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız
13:53
Eylül Öztürk, Veli Ağbaba'nın Meclis kürsüsündeki sözlerine tepki gösterdi Eylül Öztürk, Veli Ağbaba'nın Meclis kürsüsündeki sözlerine tepki gösterdi

Son Dakika
16:17 Fenerbahçe'ye büyük şok! Serdar Aziz derbide yok
15:17 12 şehidimizin olduğu gün şarkılı, türkülü eğlence programına devam eden TRT'ye tepkiler çığ gibi
15:15 AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu: Asgari ücret cuma günü açıklanır diye düşünüyorum
15:10 Özgür Özel'in imzalamadığı ortak bildiriye CHP'li Gürsel Erol'dan tam destek: Ülke de devlet de hepimizin
14:37 Hırsızlar, içinde para gömülü olduğu düşüncesiyle Dilan Polat'ın annesinin mezarını kazdı
14:29 Şehit Taşkın yıllar önce yaptığı paylaşım kahretti: Al bayrağa sarılı tabuta bakmak mı zor, o tabutta yatmak mı?
14:22 12 şehidimizin ardından ABD'den ilk açıklama: Müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız
13:53 Eylül Öztürk, Veli Ağbaba'nın Meclis kürsüsündeki sözlerine tepki gösterdi
13:47 MİT'ten nokta atış! PKK'nın sözde Aynularab sorumlusu "Bahoz Afrin" etkisiz hale getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2023 16:19:40. #1.13#
SON DAKİKA: GTB Başkanları Tiryakioğlu ve Akıncı'dan 25 Aralık mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement