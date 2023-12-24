GTB Başkanları Tiryakioğlu ve Akıncı\'dan 25 Aralık mesajı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, 25 Aralık Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun azmin, inancın ve vatan sevgisinin zaferi olduğunu kaydeden GTB Başkanları, mesajda, "Birinci dünya savaşı sonrası Fransız ve İngilizler tarafından işgal edilen Antep, insanlık tarihinin gördüğü en büyük kurtuluş mücadelelerinden birine sahne olmuştur. Ecdadımız on bir ay süren kuşatma boyunca; vatanı, bayrağı, hürriyeti ve bağımsızlığı uğruna unutulmaz bir mücadele örneği göstermiştir. Türlü yokluklar ve zorluklar karşısında ateşten gömlek giyerek vatan topraklarını müdafaa eden şanlı ecdadımız bu yolda gözünü kırpmadan seve seve şehit ve gazi olmayı seçmiştir. Milli Mücadeleye ve Kurtuluş Savaşımıza kıvılcım olan 'Antep Savunması' aynı zamanda dünyanın farklı bölgelerinde zulme uğrayan tüm mazlum milletler içinde kurtuluş yolunda ilham kaynağı oluşturmuştur. Canları pahasına düşman işgaline karşı direnen ve 'Antep'i Gaziantep' yapan şanlı ecdadımızın bu kahramanlığı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ben Gazianteplilerin gözlerinden nasıl öpmem ki, onlar Antep'i kurtardıkları gibi Türkiye'yi de kurtardılar' iltifatına mazhar olmuştur. Şahinbeyleri, Şehitkamilleri, Karayılanları ve gözü pek nice isimsiz kahramanlarıyla kurtuluş destanını tarihe altın harflerle nakşeden Antepliler, TBMM tarafından 8 Şubat 1921 tarihinde kente "Gazi" unvanı verilmesiyle bu gururunu taçlandırmıştır. Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102'inci yıl dönümünü kutladığımız bu özel gün vesilesiyle, başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan savunmasında hayatını kaybeden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, ve minnetle anıyor, Gaziantepli hemşerilerimizin 25 Aralık Kurtuluş Gününü kutluyoruz" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP