Gülistan Doku'nun ailesinden iddialara yanıt: Kızımızın hatırasına saygısızlık - Son Dakika
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Gülistan Doku'nun ailesinden iddialara yanıt: Kızımızın hatırasına saygısızlık

22.07.2026 09:19  Güncelleme: 09:24
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Gülistan Doku'nun ailesi, "kızlarının kaybına ilişkin olayın tüm yönleri aydınlatılmadan, doğruluğu teyit edilmemiş bilgilerle kamuoyunu yanıltan yayınlardan kaçınılmasını" istedi. Aile avukatı tarafından yapılan açıklamada, "Gülistan'ın cinsel istismara ve şiddete maruz kaldığı ve hastane kayıtlarının silindiği iddia edilmiştir. Bazı haber sitelerinin, cinsel istismar iddialarını Gülistan'ın rızası varmış gibi yansıtan yayınlar yapması, kızımızın hatırasına büyük bir saygısızlıktır" dedi.

Gülistan Doku'nun ailesi, "kızlarının kaybına ilişkin olayın tüm yönleri aydınlatılmadan, doğruluğu teyit edilmemiş bilgi ve yorumlarla kamuoyunu yanıltan yayınlardan kaçınılmasını" istedi.

Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gülistan Doku soruşturması kapsamında dün sabah saatlerinde ikinci dalga operasyon yapıldı. 

ESKİ VALİNİN EŞİ DAHİL 15 GÖZALTI

Elazığ, Malatya, Ankara, İstanbul ve Tunceli'de eş zamanlı yapılan operasyonlarda aralarında 3 doktor, 1 hemşire, 1 bilgi işlem görevlisi, 5 veri giriş personeli, eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel, Gülistan Doku'nun telefonuna müdahale ettiği değerlendirilen bilişim şirketinin sahibi Mehmet Aca, 1 iş insanı ve 2 güvenlik korucusunun bulunduğu toplam 15 şüpheli gözaltına alındı. Eski Vali Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel gece saatlerinde Tunceli'nin Pertek ilçesinde geçirildiği sağlık kontrolünün ardından Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

AİLE AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Doku Ailesinin avukatı Ali Çimen yaptığı açıklamada, "Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürütmekte olduğu soruşturmanın 'Tuncay Sonel suç örgütü soruşturması' olarak yürütülmesi için ne bekleniyor? Adamların ayrı tarihlerde birden fazla mağdura karşı belli bir iş bölümü ve sistem içinde, kamu gücünü de kullanarak işlemedikleri suç kalmamış gibi görünüyor. Dosya avukatı olarak inanın 'Yok be, bu kadar da değil' dediğim birden fazla an oldu. Tuz kokmuş" ifadelerini kullandı.

"KIZIMIZIN HATIRASINA SAYGISIZLIK"

Öte yandan Gülistan Doku'nun ailesi tarafından yapılan açıklamada ise doğruluğu teyit edilmemiş bilgilerin paylaşılmaması istendi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kızımız Gülistan Doku ile ilgili bugün bazı haber sitelerinde gerçeği yansıtmayan ve kamuoyunu yanıltan haberler yayımlanmıştır. Gizli tanık Şubat'ın ifadesinde de yer aldığı üzere, Gülistan'ın cinsel istismara ve şiddete maruz kaldığı, bunları kabul etmediği, bu nedenle hastaneye gittiği ve hastane kayıtlarının dahi silindiği iddia edilmiştir. Bugün gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonda sağlık çalışanları, doktorlar, hemşireler ve veri işlem personelinin de gözaltına alınmış olması, gizli tanık beyanlarının ciddiyetini ortaya koyan önemli gelişmelerden biridir. Nitekim soruşturmanın bugün ulaştığı bu aşamada gizli tanık ifadesi belirleyici olmuştur.

Tüm bunlar ortadayken bazı haber sitelerinin, cinsel istismar iddialarını Gülistan'ın rızası varmış gibi yansıtan yayınlar yapması, hem soruşturmanın ruhuna hem de kızımızın hatırasına büyük bir saygısızlıktır. Bu yayınlar, yıllardır adalet mücadelesi veren kederli ailemizi derinden yaralamaktadır. Kızımız hala bulunamamış, olayın tüm yönleri aydınlatılamamış ve herhangi bir otopsi dahi yapılmamışken, doğruluğu teyit edilmemiş bilgi ve yorumlarla kamuoyunu yanıltan yayınlardan kaçınılmasını önemle rica ediyoruz. Basın kuruluşlarını, gazetecilik etiğine uygun davranmaya, doğrulanmamış iddiaları haberleştirmemeye ve soruşturmanın selametine zarar verecek yayınlardan uzak durmaya davet ediyoruz. Gülistan Doku'nun bulunması ve gerçeğin ortaya çıkarılması için yürüttüğümüz adalet mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Gülistan Doku'nun ailesinden iddialara yanıt: Kızımızın hatırasına saygısızlık - Son Dakika

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