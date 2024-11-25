Gümüşhane\'de Olumsuz Hava Nedeniyle Okullar Tatil

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Gümüşhane'nin Kelkit, Köse ve Şiran ilçelerinde okullar yarın tatil edilirken, 3 dağ geçidine ağır tonajlı araçların girişine kısıtlama getirildi.

Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle Kelkit, Köse ve Şiran ilçelerinde tüm okulların tatil edildiği belirtilirken, kent merkezi, Torul ve Kürtün ilçelerinde de yarın için taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Öte yandan gece saatlerinde meydana gelmesi beklenen aşırı soğuma ve buzlanma nedeniyle yüksek dağ geçitlerinde aksama olabileceği değerlendirilerek Gümüşhane- Bayburt arasındaki Vauk Dağı Geçidi, Gümüşhane-Şiran arasındaki Tersun Dağı Geçidi ve Gümüşhane- Erzincan arasındaki Ahmediye Geçidi istikametinde ağır tonajlı araçların bu gece saat 21.00'dan itibaren geçitleri kullanması yasaklandı.

Bahse konu araçların Jandarma ve Emniyet birimleri tarafından yol güzergahlarında belirlenen uygun depolama alanlarında sabah saat 08.00'a kadar bekletileceği ifade edilirken, sürücülerin ve yolcuların ihtiyaçlarının AFAD ve Kızılay tarafından karşılanacağı belirtildi. - GÜMÜŞHANE