Gümüşhane'de Olumsuz Hava Nedeniyle Okullar Tatil - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Gümüşhane'de Olumsuz Hava Nedeniyle Okullar Tatil

Gümüşhane\'de Olumsuz Hava Nedeniyle Okullar Tatil

Gümüşhane'de kötü hava şartları nedeniyle Kelkit, Köse ve Şiran'daki okullar tatil edildi.

25.11.2024 18:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'nin Kelkit, Köse ve Şiran ilçelerinde okullar yarın tatil edilirken, 3 dağ geçidine ağır tonajlı araçların girişine kısıtlama getirildi.

Gümüşhane Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle Kelkit, Köse ve Şiran ilçelerinde tüm okulların tatil edildiği belirtilirken, kent merkezi, Torul ve Kürtün ilçelerinde de yarın için taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Öte yandan gece saatlerinde meydana gelmesi beklenen aşırı soğuma ve buzlanma nedeniyle yüksek dağ geçitlerinde aksama olabileceği değerlendirilerek Gümüşhane- Bayburt arasındaki Vauk Dağı Geçidi, Gümüşhane-Şiran arasındaki Tersun Dağı Geçidi ve Gümüşhane- Erzincan arasındaki Ahmediye Geçidi istikametinde ağır tonajlı araçların bu gece saat 21.00'dan itibaren geçitleri kullanması yasaklandı.

Bahse konu araçların Jandarma ve Emniyet birimleri tarafından yol güzergahlarında belirlenen uygun depolama alanlarında sabah saat 08.00'a kadar bekletileceği ifade edilirken, sürücülerin ve yolcuların ihtiyaçlarının AFAD ve Kızılay tarafından karşılanacağı belirtildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Kısıtlama, 3-sayfa, Ulaşım, Kelkit, Eğitim, Yerel, Şiran, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gümüşhane'de Olumsuz Hava Nedeniyle Okullar Tatil - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:05 10 Kasım törenine katılmayan öğrenciye tebligat göndermişti: Müdür hakkında suç duyurusu 10 Kasım törenine katılmayan öğrenciye tebligat göndermişti: Müdür hakkında suç duyurusu
17:31 Aile hekimlerinden rapor artık ücretli alınacak Aile hekimlerinden rapor artık ücretli alınacak
17:08 İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı İsrail ve Lübnan, savaşın bitmesi için bazı konularda anlaştı
15:57 Meclis Başkanlığı’na sunuldu Yüz binlerce kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek Meclis Başkanlığı'na sunuldu! Yüz binlerce kişinin Genel Sağlık Sigortası prim borcu silinecek
14:04 Ailesini katleden Bahtiyar Aladağ berber dükkanında aylarca atış talimi yapmış Ailesini katleden Bahtiyar Aladağ berber dükkanında aylarca atış talimi yapmış
09:15 Mauro Icardi için karar haftası Mauro Icardi için karar haftası
09:09 Volkswagen CEO’su duyurdu: Fabrika kapatacağız, işten çıkartma yapacağız Volkswagen CEO'su duyurdu: Fabrika kapatacağız, işten çıkartma yapacağız
09:08 Ebru Yaşar’dan radikal karar: Milyonları elinin tersiyle itti Ebru Yaşar'dan radikal karar: Milyonları elinin tersiyle itti
08:56 Karın vurduğu Malatya’da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti Karın vurduğu Malatya'da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti
08:54 Wanda Nara’nın yeni sevgilisinden Galatasaray’a saygısızlık Wanda Nara'nın yeni sevgilisinden Galatasaray'a saygısızlık
08:32 Talisca’dan Fenerbahçe’ye ilk adım Talisca'dan Fenerbahçe'ye ilk adım
08:28 Arka Sokaklar’daki “tarikat“ sahnesi RTÜK Başkanı Şahin’i kızdırdı Arka Sokaklar'daki "tarikat" sahnesi RTÜK Başkanı Şahin'i kızdırdı
08:20 Gedson Fernandes taraftarın yanına giderek özür diledi Gedson Fernandes taraftarın yanına giderek özür diledi
07:46 17 yaşındaki genç yemek yerken başından vuruldu 17 yaşındaki genç yemek yerken başından vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 19:18:21. #1.13#
SON DAKİKA: Gümüşhane'de Olumsuz Hava Nedeniyle Okullar Tatil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.