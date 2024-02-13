Güney Afrika, İsrail\'in Refah\'a yönelik operasyonunu durdurması için Uluslararası Adalet Divanı\'na başvurdu

Güney Afrika, Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) İsrail'in Refah'a yönelik kara operasyonunu durdurması için yetkisini kullanması yönünde acil talepte bulundu.
Güney Afrika, İsrail'in Gazze Şeridi'nin Refah kentine yönelik saldırılarının ardından Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) acil talep bulundu. Güney Afrika tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde hayatta kalanların son sığınağı olan Refah'a yönelik askeri operasyonlarını genişletme kararını durdurmak ve Gazze'deki Filistinlilerin haklarının daha fazla ihlal edilmesini önlemek amacıyla yetkisini kullanması için Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) acil bir talepte bulunduğu aktarıldı.
Açıklamada, "Mahkeme İç Tüzüğü'nün 75 (1) Maddesi uyarınca, 'Mahkeme her zaman, davanın taraflarından herhangi biri ya da tümü tarafından uygulanması ya da uyulması gereken geçici önlemlerin gerekip gerekmediğini re'sen incelemeye karar verebilir" denildi.
Güney Afrika hükümetinin dün mahkemeye sunduğu talebinde İsrail'in Refah'a yönelik eşi benzeri görülmemiş askeri saldırısının daha şimdiden büyük çaplı ölüm ve yıkıma yol açtığını ve açacağı konusunda ciddi endişe duyduğunu belirttiği ifade edilen açıklamada, "Bu durum hem Soykırım Sözleşmesi'nin hem de mahkemenin 26 Ocak 2024 tarihli kararının ciddi ve telafisi mümkün olmayan bir ihlali anlamına gelecektir. Güney Afrika, Gazze'de her gün yaşanan ölümler ışığında bu konuya gereken aciliyetin gösterileceğine inanmaktadır" denildi.
UAD, İsrail'in soykırımı önlemek için tüm tedbirleri almasına hükmetmişti
Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Adalet Divanı, Güney Afrika'nın İsrail aleyhinde açtığı soykırım davasında, İsrail'in soykırımı önlemek için tüm tedbirleri almasına hükmetmişti. Mahkeme ayrıca, İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin bir kısmının soykırım hükümleri kapsamına girdiğini belirtmişti. - CAPE TOWN
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