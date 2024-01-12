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Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Türkiye'nin 100. yılını anlattı - Son Dakika
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Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Türkiye'nin 100. yılını anlattı

Başiskele'de düzenlenen 'Gence Dair Söyleşiler' programına konuk olan Güvenlik Politikaları Uzmanı ve Yazar Mete Yarar, Türkiye'nin enerji ve savunma sanayindeki gelişmeleri anlattı. Yarar, doğal enerji kaynaklarından ve savunma sanayinden başlayarak Türkiye'nin 100. yılını anlattı. Ayrıca, Filistin'deki insanlık dramına ve terörle mücadeledeki kayıplara da değindi.

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Türkiye\'nin 100. yılını anlattı
12.01.2024 - 11:02,
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Başiskele'de düzenlenen "Gence Dair Söyleşiler" programına konuk olan Güvenlik Politikaları Uzmanı ve Yazar Mete Yarar, doğal enerji kaynaklarından ve savunma sanayinden başlayarak Türkiye'nin 100. yılını anlattı.

Türkiye Yüzyılı Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen programa, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de katıldı. Türkiye'nin enerji ve savunma sanayinde ulaştığı noktayı, yerli ve milli üretimin ve savunma sanayinin önemine vurgu yaparak anlatan Mete Yarar, Karadeniz'de doğalgaz ve Gabar'da petrol keşiflerini, Selçuk Bayraktar'ın yaptığı insansız hava araçlarının Türkiye'nin geleceğine ve dünya barışına yapacağı katkıyı izleyicilere aktardı.

Filistin'de yaşanan insanlık dramına ve soykırıma da değinen Yazar Mete Yarar, "Rusya- Ukrayna Savaşı, katil İsrail'in Filistin'de yaptığı soykırım ve acımasızca yaptığı zulümler bize gösteriyor ki; silah üretimi, mühimmat üretimi size ait değilse, size saldıranlarla mücadele etmek istiyorsanız kime muhtaç kalıyorsunuz? O ülkelerin size vereceği silah ve mühimmata bağlı kalıyorsunuz. İsrail'e herkes dur diyor, ama hiçbir ülkede durduracak güç yok" dedi.

Türkiye'nin terörle mücadelede çok büyük kayıplar verdiğini ifade eden Mete Yarar, "Terör yüzünden insan kayıplarımızın, şehit ve gazilerimizin hesabını tutmak mümkün değil. Onu ayrı bir yere koyuyoruz. Hepsini rahmet ve büyük bir minnetle anıyoruz. İçişleri Bakanlığı bununla ilgili çok önemli kişileri toplayarak bir hesaplama yaptı. Terör olayları, terörle mücadele dolayısıyla kaybettiğimiz paranın miktarı 2 trilyon dolar" diye konuştu.

Doğal enerji kaynaklarından ve savunma sanayinden başlayarak Türkiye'nin 100. yılını anlatan Mete Yarar, vatandaşların gündeme dair sorularını da cevaplandırdı.

Program sonunda Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Mete Yarar'a plaket takdim etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Türkiye'nin 100. yılını anlattı - Son Dakika


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