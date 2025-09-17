H.K.G. davasında sanıkların cezası artırıldı - Son Dakika
H.K.G. davasında sanıkların cezası artırıldı

17.09.2025 12:45
Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G'nin 6 yaşında evlendirilmesine ilişkin davada İstinaf, sanıkların cezalarını birer yıl artırdı. Mahkeme Kadir İstekli'ye "Zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" ve "Nitelikli cinsel saldırı" suçlarından toplam 37 yıl, baba Yusuf Ziya Gümüşel'e ise "Zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" suçundan 19 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'nin 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara uğramasına ilişkin görülen duruşmada Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi tutuklu sanıkların cezalarını arttırdı. Sanık Kadir İstekli'ye 37 yıl, baba Yusuf Ziya Gümüşel'e ise 19 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

Türkiye'yi ayağa kaldıran olaya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2022 yılında hazırlanan iddianame kapsamında Anadolu 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi Ekim 2023'de görülen duruşma karara bağlanmıştı.Mahkeme heyeti, "zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan tutuklu olan sanık Kadir İstekli'yi 30 yıl, aynı suçtan tutuklu sanık baba Yusuf Ziya Gümüşel'e 20 yıl hapis cezasına hükmetmişti. Tarafların, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin tasvip kararına itiraz etmesi üzerine dosya Yargıtay'a gönderilmişti.

İSTİNAF CEZALARI BİRER YIL ARTIRDI

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli getirildi. Duruşmaya taraf avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı. Sanıklar ve avukatları Yargıtay'ın bozma kararına uyulmasını talep etti. Heyet, Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin bozma ilanına uyulmasına karar vererek duruşmaya devam etti.

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanıkların suç istinadının cezalandırılmasını istedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Kadir İstekli'yi "zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" suçundan 22 yıl hapis, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan ise 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık Yusuf Ziya Gümüşel hakkında ise "zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı" suçundan 19 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

