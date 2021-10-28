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2 bin Türk Bayrağı dağıtıldı - Son Dakika

2 bin Türk Bayrağı dağıtıldı

28.10.2021 12:21
2 bin Türk Bayrağı dağıtıldı

Bodrum Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında vatandaşlara ve esnaflara Türk Bayrağı dağıttı.

Bodrum Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında vatandaşlara ve esnaflara Türk Bayrağı dağıttı.

Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halka İlişkiler Müdürlüğü tarafından organize edilen, bayrak dağıtma etkinliğinde esnaf ve vatandaşlara 2 bin adet bayrak dağıtıldı. Bodrum Merkez cadde ve sokaklarında, Yalıkavak, Gündoğan, Turgutreis ve Mumcular Mahallelerinde bayrak dağıtım etkinliğine halk büyük ilgi gösterdi, işletmeler bayraklarla donatıldı. Bodrum Belediyesi'nin bu özel günde dağıttığı Türk Bayrakları anlamlı bulan bir esnaf "Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Bu tip etkinliklerin devam etmesini diliyorum. Belediyemizin böyle bir etkinliği benim içinde sürpriz oldu ama gurur duydum, çok güzel" diyerek duygularını ifade etti.

Bodrum Belediyesince Cumhuriyetin 98. yılı kutlamaları kapsamında etkinlikler fener alayları ve konserlerle devam edecek. - MUĞLA

2 bin Türk Bayrağı dağıtıldı
2 bin Türk Bayrağı dağıtıldı
2 bin Türk Bayrağı dağıtıldı
2 bin Türk Bayrağı dağıtıldı
2 bin Türk Bayrağı dağıtıldı
2 bin Türk Bayrağı dağıtıldı
2 bin Türk Bayrağı dağıtıldı

Türk Bayrağı, Cumhuriyet, Bodrum, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 2 bin Türk Bayrağı dağıtıldı - Son Dakika


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