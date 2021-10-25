Anadolu buluşmalarının 8.si Erzurum'da düzenlendi - Son Dakika

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) tarafından başlatılan ve STK temsilcileri ile gerçekleştirilen Anadolu Buluşmalarının 8.si Erzurum'da gerçekleştirildi.

Erzurum ve çevre illerdeki gençlik STK'larının gelecek vizyonunun konuşulduğu Anadolu Buluşmaları; başta Erzurum olmak üzere Ardahan, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Kars ve Tunceli illerinden STK temsilcilerinin katılımı ile hayata geçirildi. Atatürk Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın katıldığı programa TGSP Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Terzi, Yönetim Kurulu Üyesi N. Bilal Erdoğan, Erzurum Valisi Okay Memiş ile kamu kurumu yöneticileri, STK Temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Bölge illerdeki gençlik STK'larının gelecek vizyonunun konuşulduğu 8. Anadolu Buluşmaları programında STK yetkilileri ile STK'ların gelecek vizyonu hakkında fikir alışverişi yapıldı.

Bölgedeki STK temsilcilerinin olumlu veya olumsuz durumları dile getirdiği, eleştiri ve önerilerde bulunduğu toplantıya 300'e yakın kişi katılım sağladı. TGSP Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Terzi yaptığı konuşmada, saha çalışmalarını daha iyi hale getirmek için hep birlikte istişare etmenin önemine değindi. Yönetim Kurulu Üyesi N. Bilal Erdoğan ise ülkemizin gelişmesi ve büyümesi noktasında gençlere önemli sorumlulukların düştüğünü belirterek güçlü bir Türkiye için gençlerin daha çok söz sahibi olmasının önemine vurgu yaptı.

Gençlik üzerine çalışma yapan STK'ların yapmış oldukları faaliyetlerin görüşüldüğü, gençlerin sorunları ve istekleri üzerinde durulduğu program, gelecek toplantının planlanması ve iyi niyet temennileriyle sona erdi. - ERZURUM