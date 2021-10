Cumhuriyetin 98. yılı Develi'de kutlandı - Son Dakika

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Develi Cumhuriyet meydanında ilk günkü heyecan ve coşkuyla kutlandı.

Develi Kaymakamlığı ve Develi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri Kaymakam Sinan Arslan'ın öğrencilerin bayramını kutlamasıyla başladı. Etlikte konuşma yapan İlçe Kaymakamı Sinan Arslan; "Bu anlamlı günde öncelikle binlerce yıllık şanlı tarihimiz boyunca her dem yeniden doğuşlara ve şanlı yürüyüşlere imza atmış olan başta cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları olmak üzere şanlı ecdadımızı kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi; rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz. Değerli Develililer; 'hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir' idare usulü halkın mukadderatını geleceğini, bizzat idare etme esasına dayanır. Aslında her genç kızımız bir işe başladığında cumhuriyet tekrar ilan edilmekte; kızlarımız, kadınlarımız her işe girdiğinde her okula gittiğinde, her siyasete atıldığında cumhuriyet yeniden ilan edilmekte. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi ve bize cumhuriyeti miras bırakan değerli şahsiyetleri minnetle, şükranla yad ediyorum" ifadelerini kullandı. Programda öğrencilerin şiir okuması ve öğretmenlerin müzik dinletisinin ardından, Halk Eğitim Merkezinin düzenlemiş olduğu halk oyunları gösterisi düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı turnuvalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin takdimi sonrasında tüm okul öğrenci ve öğretmenlerinin bando yürüyüşü ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri son buldu. - KAYSERİ