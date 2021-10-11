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Maltepe'de muhteşem festivale görkemli ödül töreni - Son Dakika

Maltepe'de muhteşem festivale görkemli ödül töreni

11.10.2021 11:00

Maltepe'de muhteşem festivale görkemli ödül töreni 3. Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali muhteşem bir ödül töreniyle sona erdi.

Maltepe'de muhteşem festivale görkemli ödül töreni

İSTANBUL - 3. Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali muhteşem bir ödül töreniyle sona erdi. Festivalde çeşitli kategorilerde ödüller sahiplerini bulurken Özbekistan Kaşkadarya Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen Deli isimli eser en iyi oyun ödülüne layık bulundu. Kapanış töreninde konuşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç "Tüm önyargıların panzehiri sanattır. Bunu bir kez daha kanıtlamanın mutluluğu içindeyiz" dedi.

11 farklı ülkeden 186 sanatçının katıldığı 3. Uluslararası Maltepe Tiyatro Festivali'nin kapanış gecesi, Ukrayna Herson Devlet Akademik Müzik ve Drama Tiyatrosu'nun Ukrayna, Türkiye, ABD ve birçok ülkeden seslendirdikleri şarkılarla başladı. Özellikle Tarkan'ın 'Şıkıdım' şarkısını kendi dillerinde söyleyen 9 kişilik grup büyük beğeni topladı. Dakikalarca ayakta alkışlanan muhteşem performans sonrası Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde ödül törenine geçildi.

Düzenlenen törende ödüle layık bulunan eserler ve sanatçılar ise şöyle sıralandı:

Jüri Özel Ödülü: Şarkılarla Ukrayna - Ukrayna Herson Devlet Akademik Müzik ve Drama Tiyatrosu

En İyi Sahne Tasarımı: Dönemeç - Eskişehir Sui Generis

Hayat Olcay Genç Yetenek Ödülü: Nesin'den Azizlikler - Sarıyer Belediye Tiyatrosu

Emin Olcay Genç Yetenek Ödülü: Nazım Hikmet: Şairin Aşkı ve Kaderi - Rusya St. Petersburg Mimigranti Devlet Tiyatrosu - Alona Kolkova

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu - Karşılıklı İyilik - İspanya Galiçya Devlet Tiyatrosu - Olga Camaselle

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu - Dönemeç - Eskişehir Sui Generis - Hüseyin Akçar

En İyi Kadın Oyuncu - Çehov Vodvil - Tarsus Belediye Şehir Tiyatrosu - Hacer Öner

En İyi Erkek Oyuncu - İzel Seylani - Giorgas Kyriacou - Tiyatro Antilogos Kuzey Kıbrıs - Güney Kıbrıs Ortak Proje

En İyi Yönetmen: Kubilay Erdelikara - Kostas Silvestros - Tiyatro Antilogos Kuzey Kıbrıs - Güney Kıbrıs Ortak Proje

En İyi Oyun - Deli - Özbekistan Kaşkadarya Devlet Tiyatrosu

Büyük bir ilgiyle gerçekleşen festivalin kapanışı ve ödül töreni nedeniyle konuşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Sanatın dostluk, barış ve kardeşlik için önemine bir kez daha dikkat çeken Kılıç 'Güney Kıbrıs'tan sanatçı kardeşlerimizi ilk kez getirdik. Bir ilke imza attık. Bu bizim için çok büyük bir onur. Burada Kuzey Kıbrıs'tan gelen sanatçı kardeşleriyle ortak sahne aldılar. Deli oyunuyla Özbek kardeşlerimiz burada sahne aldı. Onlarla bu oyun üzerinden dostluk kurduk. Vatan haini diye ilan edilip yurdundan uzak yaşamak zorunda bırakılan büyük ozan Nazım'ı buraya taşıdık. Bütün bunlar ışığında bir kez daha diyorum ki ırkçılığın, yabancı düşmanlığının, savaşın panzehiri sanattır, kültürdür, kardeşliktir' dedi.

Festivalin kapanışı çok renkli ve eğlenceli anlara da sahne oldu. 4 davul, bir zurna ve darbuka ezgileri kulakların pasını silerken Özbekistanlı sanatçı Şöhret de sanatçılara eşlik etti. Maltepe Belediyesi halk oyunları grubu da gösterisiyle büyük alkış aldı.

Maltepe'de muhteşem festivale görkemli ödül töreni
Maltepe'de muhteşem festivale görkemli ödül töreni
Maltepe'de muhteşem festivale görkemli ödül töreni
Maltepe'de muhteşem festivale görkemli ödül töreni

Devlet Tiyatroları, Özbekistan, oyunlar, Maltepe, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Maltepe'de muhteşem festivale görkemli ödül töreni - Son Dakika


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SON DAKİKA: Maltepe'de muhteşem festivale görkemli ödül töreni - Son Dakika
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