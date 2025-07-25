HAGİAD\'ın Yeni Hizmet Binası Açıldı

Hacılar Genç İş Adamları Derneği'nin (HAGİAD) yeni hizmet binası düzenlenen tören ile açıldı.

Düzenlenen açılış törenine AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Murat Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, MÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Akmermer, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın, KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, HAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erkan, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan HAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erkan, "Kayseri'nin girişimcilik ruhuna katkı sunmak, üretimi, iş birliğini ve yenilikçi düşünceyi desteklemek amacıyla çıktığımız bu yolda, bugün çok kıymetli bir adım atıyoruz. Hacılarlı iş insanlarının dayanışmasıyla kurulan derneğimiz, yalnızca bir bölgeye değil, tüm Kayseri'ye ve ülkemize hizmet etmeyi hedefliyor. İşte bu anlayışla hayata geçirdiğimiz hizmet binamız, bu idealin önemli bir parçası olacak. Sayın bakanım, değerli valim, Hacılar'daki birlik ve beraberliğin, baktığımızda 1930'lu yıllardan bu yana geldiğini görüyoruz. Değerli büyük sanayici iş adamlarımızdan bize miras kalan bu kıymetli derneğimizi, bizler de gençlerimiz ve yeni yönetimimizle birlikte daha da ileriye taşıyacağız. Bugün Hacılar'da, 1930'larda kabut beziyle başlayan ve resmi olarak 1942 yılında Hacılar Mezatı ile üretime adım atan bir girişimcilik ruhu var. Ancak bu sürecin, 2. Dünya Savaşı gibi bir talihsizlik nedeniyle kesintiye uğradığını görüyoruz. Ardından en önemli birlikteliğin 1974 yılında yaşandığını söyleyebiliriz. Öncesinde, 1950'li yıllarda halıcılıkla başlayan Hacılar'ın girişimcilik serüveni, Tomarza, Pınarbaşı, Develi ve Yahyalı gibi birçok ilçeye bacasız istihdam götürecek bir yapıya dönüşmüştür. Akabinde, 1974 yılında HES Kablo'nun Hacılar'da kurulmasıyla birlikte, fabrikacılık ve rol model olma açısından sanayimizin gelişimine çok değerli katkılar sağlanmıştır" ifadelerini kullandı

KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ise, "Şehrimizin gurur duyduğumuz iş insanlarının bulunduğu ve 1997'de kurulan HAGİAD'in bu gün de geldiği noktaya baktığımız zaman girişimcilik ruhunu gerçekten yaşatan ve canlandıran ve hala da Kayseri ekonomisine katkı veren Hacılarlı tüm iş insanlarımızı bir kere daha tebrik ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Hem şehrimizin hem de ülke ekonomisine büyük katkı veriyorlar" dedi.

Hacılar Belediye Başkanıo Bilal Özdoğan da, "Çok heyecanlı bir başkanımız ve yönetim kurulu üyesi kardeşlerimiz var. Çıktıkları bu yolda ben tekrar hayırlı olsun diyorum. İnşallah güzel işlere imza atacaklarından da emin olduğumu söylemek istiyorum. Bizler yerel yönetimler olarak bu tür girişimlerin hep yanında olduk. Özellikle de sanayicilerin, girişimcilerin yanında olmaya devam edeceğiz. İnşallah Hacılar özelinde de Kayseri genelinde ve tabi Türkiye genelinde istihdama ve ihracata olan katkılarımız da devam edecek" ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu ise, "Türkiye çapında iş adamının ne demek olduğunu tarif eden bir şehir ve ilçede bulunuyoruz. En iyi iş adamı en çok hayır yapandır. Bu konuda tahmin ediyorum Hacılar'ın eline de kolay kolay su dökebilen il ya da ilçe var mıdır bilmiyorum. İnsan kazandıkça mı mutlu olur? hayır. Hacılarlı harcadıkça mutlu olur. Hayra harcadıkça mutlu olur. Bunun için ben sizleri tebrik ediyorum" dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, "HAGİAD ve değerli dostum Fatih başkan bizim her meselemizde elini değil gövdesini taşın altına koyan, zaman zaman da gelip 'yapabileceğim ne var?' diye soran, birçok meselede de yanımızda olan bir arkadaşımız. Aslında buradan bakınca ve Hacılarlıları görünce hep bir şey isteyesim geliyor" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş ise, "Hacılar gerçekten çok güzel bir ilçe. Bu ilçede hizmet eden değerli belediye başkanlarımız var. Benim ilk hatırladığım belediye başkanı Ahmet Erdem değil, Halil Çavuşoğlu'ydu. Allah rahmet eylesin. Sonra burada belediye başkanlığı yapan arkadaşlarımız Kayserimize, sanayimize büyük katkı sağladılar. Bugün 50 milyon metrekarelik sanayi alanının olmasında değerli belediye başkanlarımızın ve buranın merkez OSB haline getirilip 24 milyon 500 metrekarelik Türkiye'nin tek alandaki en büyük OSB'sinin oluşmasında çok büyük katkı sağladılar. Emeği geçen tüm belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından dua edilmesi ve kurdele kesilmesi ile HAGİAD yeni hizmet binası kullanıma açıldı. - KAYSERİ