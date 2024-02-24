Hakimler ve Savcılar Kurulu Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de Yayımlandı - Son Dakika
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Hakimler ve Savcılar Kurulu Atama Kararnamesi Resmi Gazete'de Yayımlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu Atama Kararnamesi Resmi Gazete\'de Yayımlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından yapılan ad çekme sonucuna göre, adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adayları ile idari yargı hakim adaylarının atanmalarına ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. Atamalar arasında Erzurum Cumhuriyet Savcısı Adayı Refik Çağrı Özay'ın Bilecik Cumhuriyet Savcılığına atanması da bulunuyor.

24.02.2024 11:45
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Hakimler ve Savcılar Kurulu Atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Adli yargı hakim ve Cumhuriyet savcısı adayları ile idari yargı hakim adaylarının, Hakimler ve Savcılar Kurulunca ad çekme sonucuna göre, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanununun 13'üncü maddesi gereğince atanmalarına ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlandı. Sakarya, Mersin, Yalova, Kocaeli, Bilecik, İstanbul Anadolu, Bursa, Gaziantep, Antalya, Bayburt, Sinop, Batman, Eskişehir ve Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılıklarına atamalar yapıldı. Buna göre Erzurum Cumhuriyet Savcısı Adayı Refik Çağrı Özay Bilecik Cumhuriyet Savcılığına atandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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