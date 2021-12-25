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Hakkari'de kayak sezonu açıldı - Son Dakika

Hakkari'de kayak sezonu açıldı

25.12.2021 15:52
Hakkari'de kayak sezonu açıldı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Merga Büten Kayak Merkezinde düzenlenen törenle kayak sezonu açıldı.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Merga Büten Kayak Merkezinde düzenlenen törenle kayak sezonu açıldı.

Kent merkezinden 12 kilometre mesafede bulunan kayak merkezinde yapılan törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Tevfik Kumbasar, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ile sporcular ve vatandaşlar katıldı. 2 bin 700 rakımlı zirvede kayakçıların getirdiği Türk bayrağını Vali İdris Akbıyık öperek teslim aldı. Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Akbıyık, bugün itibariyle kayak sezonunu açtıklarını belirterek, " Türkiye'de en fazla kar Merga Bütan Kayak Merkezinde var. Tüm Türkiye'ye ve kayakçılara hayırlı olsun. Kayak merkezimizi bu yıl yenileyerek sezona giriyoruz. Her yıl pisti uzatıyoruz ve 6 bin metreye çıkarttık. Bir dahaki kar yağışında pistin tamamına açacağız. Bu yıl 50 yataklı ve 120 yataklı 5 yıldızlı otel ayarında kayak merkezi otelimizi yaptık. Burada yapılacak olan ulusal ve uluslararası müsabakalarda ve yaz sezonunda da sporcuların kamp yapabilecekleri önemli bir barınma yeri olacak. Bu otel ve pistlerimizin yapımında Sanayi ve Teknoloji ile Gençlik ve Spor bakanlıklarıyla Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının büyük destekleri var. Tabi ki Hakkari Valiliği ve İl Özel İdaresinin emek ve gayretleri ile yapılmıştır. Hakkari'de her alanda belediye, eğitim, sağlık ve sporda büyük bir gelişim ve dönüşüm var. Hakkari tarihi günler yaşıyor. Hakkari kayak dalında Türkiye şampiyonlarını çıkartmaya devam ediyor" dedi.

Vali Akbıyık, daha sonra 2 bin 700 rakıma çıkarak kayakçılarla birlikte kaydı.

Kayak merkezine gelen aileler ise çocukları ile birlikte kaymanın keyfini yaşadı. Hakkarili bir genç kız ise şarkı seslendirerek herkesi kayak merkezine davet etti. - HAKKARİ

Hakkari'de kayak sezonu açıldı
Hakkari'de kayak sezonu açıldı
Hakkari'de kayak sezonu açıldı
Hakkari'de kayak sezonu açıldı
Hakkari'de kayak sezonu açıldı

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Hakkari, gençlik, Türkiye, Kayak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Hakkari'de kayak sezonu açıldı - Son Dakika


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