Bir kilometre uzunluğunda insan kuyruğu! Herki Aşireti lideri 24 yıl sonra memleketi Yüksekova'ya ziyarete geldi

Yüksekova, Şemdinli, Irak, İran, Azerbaycan ve Suriye'de mensupları olan Herki Aşireti'nin Lideri Cevher Herkioğlu, 24 yıl aradan sonra Yüksekova ve Şemdinli ilçelerini ziyaret etmek için bölgeye geldi. Van'dan karayolu ile Yüksekova ilçesine gelen Herkioğlu, ilçede yaşayan aşiret mensupları tarafından coşkuyla karşılandı.

METRELERCE KUYRUK OLUŞTU

Bir kilometreyi bulan kuyrukta bekleyen aşiret mensuplarıyla tek tek tokalaşan Herkioğlu, daha sonra konvoy şeklinde Şemdinli ilçesine geçti. Herkioğlu'nun Şemdinli'de bir haftalık ziyaretlerinin ardından bölgeden ayrılması bekleniyor.

"AŞİRET ÜYELERİNİN SAYISI MİLYONLARI GEÇİYOR"

24 yıl aradan sonra Herkioğlu'nun yaptığı ziyaretten duydukları mutluluğu belirten Herki Aşireti'nin kanaat önderlerinden Mehmet Fırat, "Cevher Herkioğlu 24 yıl aradan sonra Yüksekova ve Şemdinli'yi ziyaret etmek için geldi. Herki Aşireti, milyonları geçiyor. Çünkü Azerbaycan, Suriye, Irak, İran ve Türkiye'nin farklı illerinde yaşamaktalar. Bugün aşiret liderimiz karayolu ile Yüksekova'ya geldi. Burada bir kilometre kuyruğu geçen vatandaşlarımız tarafından karşılandı. Tüm programlarına rağmen Cevher Ağa bizleri ziyaret etmek için geldi. Hepimiz çok mutluyuz çünkü onu aramızda gördük. Şemdinli'de yapacağı ziyaretler sonrası tekrar bölgeden ayrılacak. Allah birliğimizi bozmasın diyelim. Cevher Herkioğlu'na bölgede yaşayan Herki Aşireti mensupları adına teşekkür ediyorum" dedi.



