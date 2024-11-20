Halk Ekmek Uygulaması Şehzadeler'de Hizmete Girdi - Son Dakika
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Halk Ekmek Uygulaması Şehzadeler'de Hizmete Girdi

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Manisa Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek uygulamasını Şehzadeler ilçesinde başlatarak uygun fiyatlı ekmek sunmaya başladı. Başkan Ferdi Zeyrek, bu hizmetlerin ekonomik krizin etkilerini azaltmaya yardımcı olacağını belirtti.

20.11.2024 16:55  Güncelleme: 17:08
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Halk Ekmek Şehzadeler'de de hizmete başladı

MANİSA - Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik hizmetleri arasında yer alan Halk Ekmek uygulaması, Şehzadeler ilçesinde de vatandaşlara hizmete başladı. Bugüne kadar yaklaşık 500 bin ekmeği vatandaşlarla buluşturduklarını söyleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, "Halk ekmek büfelerini en kısa sürede Manisa'nın 17 ilçesine taşıyacağız" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamındaki halk ekmek büfesi sayısını arttırdı. Pilot bölge olarak Yunusemre ilçesinde başlayan uygulama Şehzadeler ilçesinde de vatandaşlara hizmete başladı. Şehzadeler ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki Halk ekmek büfesinde ilk satışları Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek gerçekleştirdi.

Başkan Zeyrek: "28 Noktada Uygun Fiyatlı Ekmek Sunuyoruz"

Yunusemre ve Şehzadeler ilçesinde 28 noktada vatandaşlara sağlıklı ve uygun fiyatlı ekmeği sunmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, "En kısa sürede 17 ilçemizde hayata geçecek olan halk ekmek büfeleri, Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerimizde bugün itibariyle tamamlanmış oldu. 13 farklı fırından temin ettiğimiz sıcak ve lezzetti ekmeği halkımıza sunuyoruz. Bugüne kadar yaklaşık 500 bin ekmeği halkımızla buluşturduk. Halk büfelerinde kadın girişimcilerin önünü açmak, ekonomik hayatlarına katkı sağlayabilmek için kadınlarımızla birlikte çalışıyoruz. Ülkenin her yerinde yıllardır olan bu hizmetten Manisa geri kalmıştı. Halk ekmek büfelerini en kısa sürede Manisa'nın 17 ilçesine taşıyacağız" dedi.

"Projelerimizi arttıracağız"

Başkan Zeyrek Ekonomik krizin ağırlaştığı bugünlerde vatandaşların sesini duymak, dertlerini dinlemek gerektiğini söyledi. Başkan Zeyrek, "Halk ekmek, halk mandıra, kent lokantası gibi sosyal belediyecilik hizmetleri ekonomik anlamda bir nebze olsun hayatlara dokunan projelerdir. Bu tür projelerin sayısını arttıracağız. Halkımızın parasını halkımıza harcayacağız. Her yerde söylüyorum, tekrar söylüyorum, açtığımız halk ekmek büfelerinin parası benim cebimden çıkmıyor. Hepimizin vergileri ile devletimizin bize emanet ettiği paralardır. Biz bu emaneti halkımızın isteği doğrultusunda harcayacağız. Kendilerine soruyoruz, danışıyoruz, ihtiyaçlarını kendileriyle belirliyoruz. Belirlenen noktalarda da halk ekmek büfelerini mahallemizle buluşturmuş olduk" diye konuştu.

Muhtar Aydın: "Bu hizmetlere susamıştık"

Halk ekmek uygulamasının güzel bir hizmet olduğunu söyleyen Kazım Karabekir Mahalle Muhtarı Tekin Aydın, "Mahalle nüfusunun çoğu açlık sınırı altında olan insanlar. Böyle bir hizmetin bizlere daha önce yapılması gerekiyordu. Şu anda bu hizmetlerin yapılması çok güzel. Vatandalar artık 3 ekmek alacağına 4 ekmek alıyor. Aileler kalabalık. Başkanımıza teşekkür ediyoruz, bu tür hizmetlerin devamını dileriz. Bu hizmetlere susamıştık. Hem fırınlar kazanıyor hem de halk kazanıyor. Yakın zamanda seçimler oldu, başkanımızla 5-6 kez görüştük. Randevu sistemi yok, görüşme sıkıntımız yok. Böyle bir başkan velinimettir. Hasret kaldık bunlara. 10 sene muhtarlık yaptım, doğru düzgün başkanla görüşemedim. Sağ olsun Ferdi Zeyrek başkanımız mahallemize geliyor" dedi.

Ahmet Bedevi Mahallesi Muhtarı Turan Şahin ise, "Ben 3 dönemdir muhtarım. Seçim olalı yaklaşık 8 ay oldu. Bugün 8'inci kez başkanımızla görüşüyorum. Benim mahallemde şu an alt yapı çalışmaları var. Halk ekmek büfesinin açıldı. Biz taleplerimizi başkan beye iletiyoruz. Başkanımız bu talepleri yerine getirecektir. Bu yapılan hizmetler vatandaşlar için birer nimettir" diye konuştu.

Halk ekmek büfesinde ekmek satışını gerçekleştiren Melisa Vural, Şehzadeler ilçesinde açılan halk ekmek büfesinden vatandaşların memnun olduğunu söyledi. Vural, "Fırınlarda satılan ekmek fiyatlarına göre burası daha uygun olduğu için herkes memnun. Başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Mahalle sakinlerinden Garibe Vural ise yapılan hizmetten dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e teşekkürlerini iletti. Vural, "Bu fiyat ekonomimiz için iyi oldu. Halkımız için güzel bir destek oldu" dedi.

Halk Ekmek Uygulaması Şehzadeler\'de Hizmete Girdi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Halk Ekmek Uygulaması Şehzadeler'de Hizmete Girdi - Son Dakika

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