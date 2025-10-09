Gazze'de ateşkes sağlandığını doğrulayan Hamas'ın kritik bir çağrısı var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Gazze'de ateşkes sağlandığını doğrulayan Hamas'ın kritik bir çağrısı var

Gazze\'de ateşkes sağlandığını doğrulayan Hamas\'ın kritik bir çağrısı var
09.10.2025 04:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas, Gazze Planı'nın ilk aşaması ile ilgili anlaşmayı doğruladı ve uluslararası topluma, İsrail hükümetinin anlaşma gereklerini yerine getirmesi için baskı yapılması çağrısında bulundu. Öte yandan Hamas, Gazze'de varılan ateşkes anlaşması çerçevesinde, İsrail'in serbest bırakmasını istediği Filistinlilerin listesini teslim etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "İsrail ve Hamas'ın Barış Planı'nın ilk aşamasını onayladığını" duyurmasının yankıları sürerken, İsrail'in ardından Hamas da varılan mutabakatı doğruladı.

Hamas'ın sosyal paylaşım platformu Telegram üzerinden yayınladığı açıklamada, varılan anlaşmanın " Gazze'deki savaşın sona ermesini, işgal güçlerinin bölgeden çekilmesini, insani yardımların girişine izin verilmesini ve mahkum takasını" öngördüğü hatırlatılarak, " Katar, Mısır ve Türkiye'deki arabulucu kardeşlerimizin çabalarını büyük memnuniyetle karşılıyoruz. Ayrıca, savaşa son vermeyi ve işgalcilerin Gazze Şeridi'nden çekilmesini hedefleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın çabalarına da değer veriyoruz" denildi.

"TÜM ULUSLARARASI TARAFLARA ÇAĞRIDA BULUNUYORUZ"

Bundan sonraki süreçte uluslararası toplumun İsrail'e anlaşmaya uyma konusunda baskı yapması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Başkan Trump'a, anlaşmanın garantör devletlerine, çeşitli Arap ve İslam devletleri ile tüm uluslararası taraflara çağrıda bulunuyoruz: İşgalci İsrail hükümetine, anlaşmanın gereklerini tam olarak yerine getirmesi için baskı yapın ve üzerinde mutabık kalınan hususları uygulamaktan kaçınmasına veya bunları geciktirmesine izin vermeyin" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, Hamas'ın Filistinlilerin "özgürlük, bağımsızlık ve kendi kaderini tayin hakkı dahil tüm ulusal haklarına bağlılığı sürdürdüğü" vurgulandı.

SERBEST BIRAKILMASI İSTENEN İSİMLERİN LİSTESİNİ VERDİLER

Öte yandan Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılmasının ardından İsrail'in serbest bırakmasını istedikleri Filistinlilerin listesini teslim ettiğini duyurdu.

Hamas'tan yapılan açıklamada, ateşkes anlaşmasında mutabık kalınan kriterler çerçevesinde esir takasıyla serbest bırakılması planlanan Filistinlilerin listesinin iletildiği belirtildi. Serbest bırakılacak Filistinlilerin isimleri üzerinde nihai mutabakatın sağlanmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından isimlerin paylaşılacağı ifade edildi.

BİRİNCİL ÖNCELİK HAPİSHANELERDE TUTULANLAR

İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerin Hamas'ın birincil önceliklerinden olduğuna dikkati çekilen açıklamada, "son Filistinli esir serbest kalana kadar" çabaların sürdürüleceği aktarıldı.

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, İsrail, Yerel, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika Yerel Gazze'de ateşkes sağlandığını doğrulayan Hamas'ın kritik bir çağrısı var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Tahsin Mehdevi:
    Hamas'a, İslâmî Cihad'a, Fhkc'ye SELAM DİRENİŞE DEVAM! 0 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Banyo camının arkasına baktıklarında dehşete düştüler Banyo camının arkasına baktıklarında dehşete düştüler
16 yıldır işlettikleri mağazada ilki yaşadılar Çocukça sevinçleri kamerada 16 yıldır işlettikleri mağazada ilki yaşadılar! Çocukça sevinçleri kamerada
4 ay içerisinde 51 kilo veren kadının yaşadığı değişim olay 4 ay içerisinde 51 kilo veren kadının yaşadığı değişim olay
Süper Lig ekibi karıştı Taraftarlar tesisi bastı Süper Lig ekibi karıştı! Taraftarlar tesisi bastı
Jiletle çevreye rahatsızlık verdi, sonrası korkunç Jiletle çevreye rahatsızlık verdi, sonrası korkunç
İsrail, Özgürlük Filosu’na ait gemiye saldırdı Aktivistler alıkonuldu İsrail, Özgürlük Filosu'na ait gemiye saldırdı! Aktivistler alıkonuldu

07:40
Netanyahu’dan Trump’ın duyurduğu anlaşma sonrası ilk açıklama
Netanyahu'dan Trump'ın duyurduğu anlaşma sonrası ilk açıklama
04:25
Kütahya’da 4.9’luk deprem İstanbul’da da büyük panik yaşandı
Kütahya'da 4.9'luk deprem! İstanbul'da da büyük panik yaşandı
02:01
Donald Trump duyurdu Gazze’de ateşkesin ilk aşamasında anlaşma sağlandı
Donald Trump duyurdu! Gazze'de ateşkesin ilk aşamasında anlaşma sağlandı
23:24
Fenerbahçe ile de anılıyordu Sörloth sürprizini duyurdular
Fenerbahçe ile de anılıyordu! Sörloth sürprizini duyurdular
22:58
Gözaltındaki suç örgütü lideri Necati Arabacı tutuklandı
Gözaltındaki suç örgütü lideri Necati Arabacı tutuklandı
20:28
Sabah gözaltına alınan Hadise: Tüm kalbimle sahnedeyim
Sabah gözaltına alınan Hadise: Tüm kalbimle sahnedeyim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2025 07:55:17. #7.12#
SON DAKİKA: Gazze'de ateşkes sağlandığını doğrulayan Hamas'ın kritik bir çağrısı var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.