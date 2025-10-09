Gazze\'de ateşkes sağlandığını doğrulayan Hamas\'ın kritik bir çağrısı var

ABD Başkanı Donald Trump'ın "İsrail ve Hamas'ın Barış Planı'nın ilk aşamasını onayladığını" duyurmasının yankıları sürerken, İsrail'in ardından Hamas da varılan mutabakatı doğruladı.

Hamas'ın sosyal paylaşım platformu Telegram üzerinden yayınladığı açıklamada, varılan anlaşmanın " Gazze'deki savaşın sona ermesini, işgal güçlerinin bölgeden çekilmesini, insani yardımların girişine izin verilmesini ve mahkum takasını" öngördüğü hatırlatılarak, " Katar, Mısır ve Türkiye'deki arabulucu kardeşlerimizin çabalarını büyük memnuniyetle karşılıyoruz. Ayrıca, savaşa son vermeyi ve işgalcilerin Gazze Şeridi'nden çekilmesini hedefleyen ABD Başkanı Donald Trump'ın çabalarına da değer veriyoruz" denildi.

"TÜM ULUSLARARASI TARAFLARA ÇAĞRIDA BULUNUYORUZ"

Bundan sonraki süreçte uluslararası toplumun İsrail'e anlaşmaya uyma konusunda baskı yapması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Başkan Trump'a, anlaşmanın garantör devletlerine, çeşitli Arap ve İslam devletleri ile tüm uluslararası taraflara çağrıda bulunuyoruz: İşgalci İsrail hükümetine, anlaşmanın gereklerini tam olarak yerine getirmesi için baskı yapın ve üzerinde mutabık kalınan hususları uygulamaktan kaçınmasına veya bunları geciktirmesine izin vermeyin" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, Hamas'ın Filistinlilerin "özgürlük, bağımsızlık ve kendi kaderini tayin hakkı dahil tüm ulusal haklarına bağlılığı sürdürdüğü" vurgulandı.

SERBEST BIRAKILMASI İSTENEN İSİMLERİN LİSTESİNİ VERDİLER

Öte yandan Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılmasının ardından İsrail'in serbest bırakmasını istedikleri Filistinlilerin listesini teslim ettiğini duyurdu.

Hamas'tan yapılan açıklamada, ateşkes anlaşmasında mutabık kalınan kriterler çerçevesinde esir takasıyla serbest bırakılması planlanan Filistinlilerin listesinin iletildiği belirtildi. Serbest bırakılacak Filistinlilerin isimleri üzerinde nihai mutabakatın sağlanmasının beklendiği kaydedilen açıklamada, gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından isimlerin paylaşılacağı ifade edildi.

BİRİNCİL ÖNCELİK HAPİSHANELERDE TUTULANLAR

İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinlilerin Hamas'ın birincil önceliklerinden olduğuna dikkati çekilen açıklamada, "son Filistinli esir serbest kalana kadar" çabaların sürdürüleceği aktarıldı.